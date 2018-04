Ecco perchè i ragazzi desiderano una Milf

Sarebbero sempre di più le coppie formate da donne mature e ragazzi molto più giovani di loro. Essere considerate milf, o cougar, e toy boy è diventato quasi uno status symbol e in amore è indubbiamente la moda del momento. Le cougar sono forti ed indipendenti e nelle relazioni vanno alla ricerca di vitalità, divertimento e passione travolgente. I loro coetanei hanno spesso un passato troppo pesante alle spalle, non hanno più entusiasmo in amore e sono ancora immaturi per la loro età. La soluzione è lasciare da parte le convenzioni sociali e innamorarsi di un ragazzo poco più che ventenne. Dall’altro lato, un ragazzo giovane sceglie proprio una donna matura come compagna per 4 motivi, come ha dimostrato il sondaggio condotto sul sito Blitz.

1. Sono più esperte sessualmente – Avendo qualche anno in più, è naturale che le milf abbiano avuto più esperienze sessuali di un ventenne. A differenza delle ragazzine, per loro il sesso non è un tabù, ma deve essere vissuto in maniera serena e senza alcuna vergogna.

2. Sono indipendenti – Una donna matura ha un lavoro ed è realizzata dal punto di vista professionale. Dunque, non va alla ricerca di un uomo facoltoso che paghi il conto per lei, ma vuole solo un compagno semplice ed ingenuo con cui condividere nuove esperienze e con cui sentirsi viva.

3. Hanno personalità – Le cougar non hanno paura di esporsi dal punto di vista sentimentale e se vogliono qualcosa, semplicemente la chiedono. I tira e molla, i trucchetti del “non chiamare se non chiama lui” saranno completamente aboliti.

4. Hanno stile – Le donne mature hanno ormai raggiunto sicurezza e consapevolezza del proprio corpo e sanno come valorizzarsi. Indosseranno sempre il vestito giusto per mostrarsi sexy e femminili. In fatto di stile, non hanno rivali.