“Ecco perché sono tornati insieme”. Al Bano e Romina in Puglia, le voci corrono impazzite: che cosa è successo in famiglia

La notizia della gravidanza era trapelata tramite una foto pubblicata sulle pagine di un noto settimanale dove veniva svelato che la giovane era in attesa del suo primo figlio. Nonostante l’immagine, la notizia del bebè in arrivo continuava ad essere segretissima e anche il futuro nonno, interrogato sulla vicenda, aveva rivelato di non saperne nulla. Solo qualche giorno dopo il cantante di Cellino San Marco aveva annunciato che la figlia avrebbe partorito nel mese di maggio. Per questa occasione anche Romina Power è tornata in Puglia per assistere la figlia durante il parto del primo figlio.

Non sono stati svelati altri dettagli della gravidanza e nemmeno qualche foto della futura mamma, ma è bastato un brevissimo filmato pubblicato dalla sorella Romina Junior per svelare ai fan della coppia più amata di sempre che il bambino dovrebbe nascere proprio in queste ore e che è un maschietto. La giovane figlia di Al Bano e Romina ha infatti condiviso nelle sue Instagram stories un video con la descrizione “L’attesa” e subito si è pensato che si riferisse alla nascita del suo primo nipotino.

Il gossip voleva che Romina fosse tornata in Italia per l’amore che ancora la lega all’ex marito ma probabilmente il ritorno della Power è da imputare alla nascita del figlio di Cristel. Dopo tanti momenti burrascosi nella loro vita, Al Bano e Romina si preparano ad abbracciare il loto primo nipotino.

Cristel Carrisi e Davor Luksic hanno celebrato il loro matrimonio nel 2016 e adesso la loro famiglia sta per allargarsi. E ora la famiglia è riunita: le indiscrezioni rivelano che il nipotino potrebbe essere già nato ma mancano conferme che si attendono già nelle prossime ore: difficile tenere nascosta una notizia del genere, considerando la fama dei nonni. Intanto, il cantante di Cellino San Marco ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi in cui raccolta i retroscena della sua relazione con Loredana Lecciso, ormai giunta al capolinea: “Se la storia è finita non è colpa di Romina”.