Elezioni Politiche: I Cinque Stelle candidano l’ex magistrato Cozzella al Senato

Da annotare la mancanza, ancora, dei risultati delle parlamentarie. Ieri, poi, è arrivata anche la candidatura al maggioritario per il collegio L’Aquila, Marsica, Alto Sangro.

In conclusione i 5 Stelle a Rimini contano sulle candidature alla Camera di Giulia Sarti nel plurinominale ed uninominale, al Senato di Marco Croatti nel plurinominale e Carla Franchini nel collegio uninominale di Rimini-Cesena. E un altro “corpo a corpo” elettorale di un certo spessore si profila al collegio uninominale Catanzaro-Vibo Valentia, nel quale dovrebbero sfidarsi due politici “macina-consensi”:

il senatore uscente Piero Aiello per il centrodestra, e per il Pd Tonino scalzo, che tra l’altro dovrebbe essere inserito anche nel listino del collegio senatoriale dietro il segretario democrat Ernesto Magorno e la deputata uscente Stefania Covello. Era noto da giorni che l’attivista, membro dello staff del gruppo pentastellato in consiglio regionale, era candidato al proporzionale, collegio L’Aquila Teramo, dopo aver corso alle “parlamentarie”. I candidati concorrono in un sistema misto: l’assegnazione di 232 seggi alla Camera e di 116 seggi al Senato è effettuata in collegi uninominali, in cui è proclamato eletto il candidato più votato. Ma su questo, come peraltro su tutto il resto, dal centrodestra al centrosinistra, la certezza potrà arrivare solo lunedì.