Embraco shock, oltre 70 milioni di fondi pubblici: ecco perchè le aziende vanno via

Andarsene per abbassare i costi. E, in alcuni casi, farai carico di condizioni fiscali più convenienti. Il dumping fiscale, procedura con la quale alcuni Paesi attraggono produzioni da altre parti del mondo, abbassando le aliquote e la pressione fiscale, (e in alcuni casi offrendo anche sconti e incentivi) è finito al centro dello scontro tra il governo ed Embraco, la società brasiliana del gruppo Whirlpool che ieri ha confermato 500 licenziamenti nel torinese e che è pronta a trasferire la produzione dei compressori per frigoriferi in Slovacchia.

Ma la Embraco non è la sola realtà ad aver scelto di fare le valigie per l’Est. A volare in Slovacchia c’è anche un’altra multinazionale statunitense, la Honeywell, che realizza compressori per motori diesel ad Atessa, in provincia di Chieti, dando lavoro finora a circa 400 persone, senza contare l’indotto. Per non parlare di moltissime altre imprese che negli anni hanno deciso di spostare la produzione in Slovacchia.

Sul proprio sito, Sario, la Slovak Investment and Trade Development Agency, un’agenzia che opera sotto la supervisione del ministero dell’Economia della Repubblica Slovacca, cita tra i casi di successo le francesi PSA Peugeot-Citroën, Orange, Gaz de France, la tedesca Siemens, le spagnole Aluminium Cortizo, ESNASA e le italiane Magneti Marelli, Sisme, Came e Zanini. Tutte aziende che hanno deciso di spostare la produzione nella Repubblica Slovacca.

Ma qual è il motivo di tanta delocalizzazione? Per vederci chiaro, qualche giorno fa il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda ha scritto alla commissaria Margrethe Vestager, invitando l’esecutivo a monitorare le politiche fiscali e gli incentivi diretti messi in campo dalla Slovacchia per attrarre imprese sul suo territorio e appurare che le relative misure siano messe in atto nel pieno rispetto e nella piena compatibilità con le regole e i regolamenti Ue sugli aiuti di Stato.

“Questo fatto che i paesi dell’Est che beneficiano peraltro di fondi europei facciamo dumping per attirare produzioni dal resto dell’Europa è una cosa che deve finire, non è più tollerabile” ha detto Calenda. E oggi il ministro sarà a Bruxelles per incontrare la commissaria Vestager e “verificare che non ci siano stati aiuti di Stato alla Slovacchia per le aziende di Honeywell ed Embraco”.

Le norme Ue sugli aiuti di Stato dovrebbero impedire agli Stati membri di utilizzare denaro pubblico per incentivare la delocalizzazione di posti di lavoro da un Paese dell’Unione in un altro, una questione che è il nocciolo stesso della concorrenza leale tra Stati nel Mercato unico. Per questo nel 2014 sono state introdotte condizioni specifiche, per far sì che gli investimenti regionali non possano essere garantiti per incentivare la rilocalizzazione di attività economiche da un Paese all’altro. Condizioni che sono state rese più stringenti nel maggio 2017.

Invitalia, l’agenzia del ministero dello Sviluppo che si occupa di attrazione degli investimenti, «in queste ore» a Roma, sta incontrando un’azienda straniera che potrebbe essere interessata alla Embraco, l’impresa brasiliana che ha deciso di licenziare 500 persone nel suo stabilimento a Riva di Chieri (Torino). Lo ha detto il ministro allo Sviluppo economico, Carlo Calenda, a margine di un appuntamento a Varese. «Sta andando avanti lo scouting – ha spiegato – incontrerò i sindacati la prossima settimana e darò loro gli aggiornamenti».

I soldi dei contribuenti non possono essere usati per spostare posti di lavoro da uno Stato membro dell’Unione europea a un altro, devono essere usati per creare posti di lavoro. Posti stabili. È questo il principio che la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager intende farvalere se ci sono delocalizzazioni industriali all’interno del mercato unico che violino le regole Ue in materiadi accesso ai fondi strutturali ediaiutidiStato.

Al centro dell’attenzione sono sempre i casi italiani Embraco e Honeywell e il trasferimento delle attività produttive in Slovacchia. E mentre a Bruxelles si apre un fronte per verificare i fenomeni sui trasferimenti delle industrie all’Est, il ministro Carlo Calenda annuncia che Invitalia, l’agenzia del ministero dello sviluppo chesi occupa di attrazione degli investimenti in Italia, «in queste ore» sta discutendo con un’azienda straniera che potrebbe essere interessata alla Embraco.

Bocche cucite, almeno per ora, sui potenziali investitori. L’attività di scouting è appena iniziata e un certo riserbo è d’obbligo. Ma il percorso imboccato permette un certo ottimismo. «Tra i riferimenti invalicabili del dossier c’è la data del 25 marzo, in cui si chiude la procedura di licenziamento», ha spiegato il presidente di Invitalia, Domenico Arcuri: «Abbiamo dunque un mese di tempo per il salvare l’occupazione di tutti lavoratori, un altro punto fermo. Ma il caso di Ideal Standard dimostra che si può chiudere in quattro settimane». A giocare a favore dei lavoratori di Riva di Chieri c’è poi la disponibilità già dichiarata della Regione Piemonte a mettere in campo un finanziamento con il governo, su modello dell’operazione Alcoa e Ideal Standard. E poi c’è il valore dell’impianto, «grande e competitivo», ha assicurato Arcuri.

Intanto sale il pressing su Bruxelles: il premier Gentiloni è intervenuto per ribadire che «se vogliamo investire sull’avvenire e sul capitale umano non possiamo permettere che all’interno della Ue ci siano forme di dumping fiscale e sociale. Il governo ha fatto della vicenda Embraco un caso esemplare, riguarda il modo in cui si sta insieme nell’Unione europea».

Sui casi italiani la commissaria Vestager è stata cauta. Prima di pronunciarsi vuole avere «evidenze» e «prove». Ha però confermato di essere aperta alla proposta del ministro Calenda di creare un Fondo per la reindustrializzazione per interventi, nell’intenzione italiana, superiori a quelli consentiti normalmente. «Siamo sempre pronti a discutere nuove idee degli Stati, nellaUe c’è un fondo specifico per mitigare gli effetti della globalizzazione: l’idea di base italiana non è estranea alle regole, ma non posso dire nulla di specifico fino a quando non ne conosceremo i dettagli», ha detto la responsabile della concorrenza, aggiungendo: «Siamo qui per far rispettare le regole e assicurarci che non si trasferiscano posti di lavoro, ma che se ne creino di nuovi. Le imprese possono avere un buon motivo per trasferirsi e ciò generalmente non ci preoccupa, ci preoccupiamo nel caso in cui siano coinvolti soldi dei contribuenti». Attualmente ci sono in Europa un paio di casi simili a quelli italiani: i servizi della concorrenza hanno chiesto informazioni agli Stati. «Li stiamo seguendo, per agire dobbiamo verificare se le denunce sono esatte», ha detto ancora Vestager.

Secondo le regole Ue sui fondi strutturali corrette nel 2014 per fronteggiare fenomeni di delocalizzazione all’interno dell’Unione, il finanziamento europeo deve essere restituito se l’attività produttiva viene trasferita fuori dall’area prevista dal progetto entro 5 anni dal pagamento se l’operazione è nellaUe, entro 10 se è in aree extra Ue. La verifica in questo caso riguarderebbe l’area italiana. Ma secondo Bratislava, né Embraco né Honeywell o loro entità beneficiano di fondi Ue in Slovacchia.