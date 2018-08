Emma Marrone: chi l’ha accusata di essere snob per un selfie negato a chi le ha fatto notare i fornelli sporchi…

L’ estate da single di Emma Marrone procede tra lavoro, qualche puntatina mordi e fuggi al mare e svariate polemiche. Sì, perché, quando c’è di mezzo la cantante salentina qualche accusa al veleno c’è sempre. Emma è amatissima dai suoi fan, ma, come tutti i personaggi pubblici, viene spesso attaccata dai cosiddetti “odiatori del web”. Ovvero coloro che, nascondendosi dietro ad una tastiera, pensano di poter criticare qualunque cosa. Qualcuno ha accusato la Marrone di non pulire la sua cucina. L’artista si era fatta un selfie e, sullo sfondo, si vedeva in effetti il piano cottura non proprio immacolato.

“Che schifo… puliscila la cucina ogni tanto” ha scritto una persona sotto alla foto incriminata. L’artista in quel caso si è limitata a consigliare a tutti di “rilassarsi” e di “prendere la vita con più leggerezza”. L’episodio che, però, Emma ha faticato a digerire riguarda le accuse di uno dei suoi fan. Il ragazzo ha raccontato su Instagram di aver incontrato la cantante al ristorante e di averle chiesto un selfie.

Marco, questo il nome del fan, ha affermato che la Marrone si è dimostrata scontrosa e ha chiesto al giovane di “non toccarla”. Molto triste per l’accaduto, la cantante di Amici si è difesa raccontando la sua versione dei fatti e mostrando tutti i numerosi selfie concessi al fan. Non è mai piacevole essere attaccati, ma quando si distorce la realtà Emma non ci sta e replica senza paura.

La Marrone, in passato, ha raccontato che un tempo ogni critica la feriva mentre adesso ha imparato a farsele scivolare addosso. Le bugie, però, continua a non tollerarle. Ma adesso è tempo di relax. Tra un concerto e l’altro Emma appena può corre al mare con la sua ciurma di amici e collaboratori storici. Qualche giorno in barca in Sardegna ha ritemprato la cantante, che è stata fotografata al fianco di un vichingo biondo. “Solo un amico” assicura lei. La Marrone sta bene anche da single e non ha alcuna intenzione di accontentarsi in amore. Un figlio ha ammesso, però, che sarebbe pronta a farlo anche da sola. Perché Emma è una donna forte, pronta a tutto per essere davvero felice.

Loading...