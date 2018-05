Enterogermina ritirata da tutte le farmacie italiane. Ecco i Lotti incriminati

Sembra che ancora una volta, un noto farmaco e presente in tutte le farmacie italiane sia finito sotto accusa. Alcuni Lotti del farmaco in questione sono stati volontariamente ritirati dal gruppo farmaceutico Sanofi a causa di alcuni presunti problemi legati al suo consumo a lungo periodo. Il farmaco in questione è l’Enterogermina e a finire sotto accusa sono stati alcuni Lotti. Questa decisione è stata presa in seguito ad una segnalazione di rischio di da parte dell’Agenzia italiana del farmaco e questo è il rischio messo in evidenza e che interessa perlopiù chi consuma lungo termine questo farmaco. Questa modalità di uso sarebbe non autorizzato dal foglio illustrativo. Secondo quanto riferito dallo sportello dei diritti i lotti di Enterogermina *12CPS 2MLD – AIC 013046053” che sono interessati da questo ritiro dalle farmacie sono i seguenti ovvero 3029 con scadenza 08/2018, 2022 con scadenza 05/2019, 2034 con scadenza 10/2019, 2034A con scadenza 10/2019 e 3058 con scadenza 08/2020.

A parlare è stato anche Giovanni D’Agata il responsabile dello sportello il quale riferisce che non sono state registrate delle segnalazioni a riguardo dell”oggetto del Richiamo Tuttavia però questo ritiro a scopo del tutto precauzionale nasce dalla necessità di rispondere ad un rischio potenziale. Questo sportello dei diritti pare che attraverso una nota abbia spiegato anche che la ragione del ritiro va ricercata nel consumo a lungo termine che è risultato essere potenzialmente rischioso.

“Il ritiro dal mercato dei suddetti lottiè stato disposto come misura precauzionale al fine di rispondere ad un potenziale rischio, evidenziato da AIFA, nel caso di uso a lungo termine al di fuori di quanto riportato nel foglio illustrativo (off-label). Ad oggi, informa la Società Sanofi, nessun effetto avverso è stato segnalato in relazione alla motivazione del presente richiamo e ricorda che tutti i prodotti medicinali devono essere somministrati attenendosi alle istruzioni contenute nel foglietto illustrativo”, afferma Giovanni D’Agata.

Lo sportello dei diritti Ha inoltre specificato che Enterogermina altro non è che un medicinale da banco e che quindi non necessita di prescrizione medica per poter essere acquistato e che è facilmente reperibile Nelle farmacie e nelle parafarmacie, costituita da Spore di bacillus clausii for che generalmente e abitualmente vivono nel nostro intestino. Questo farmaco Infatti viene assunto per il trattamento delle alterazioni della flora batterica intestinale e fa parte della categoria dei probiotici che sono definiti dei fermenti lattici. Abbiamo già ampiamente riferito dunque questi Lotti del farmaco sono stati ritirati volontariamente a causa di alcuni problemi legati al suo consumo sul lungo periodo e quindi ed a scopo assolutamente precauzionale.