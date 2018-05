Entra in casa e dimentica la figlia di un anno tutto il giorno in auto: la piccola muore

E’ successo ancora e questa volta nello Stato USA del Tennessee in una giornata dove le temperature registrate hanno sfiorato i 31 gradi. Purtroppo è avvenuto un dramma, ovvero una bambina di un anno è morta nel pomeriggio di mercoledì 23 maggio dopo che il suo papà adottivo l’ha dimenticata in auto lasciandola al caldo torrido per tutto il giorno. Stando a quanto riferito dalla polizia locale, pare che l’uomo avesse portato il fratellino più grande all’asilo nido e poi avrebbe fatto ritorno a casa dimenticandosi che sul seggiolino che si trovava nel sedile posteriore dell’ auto ci fosse la figlia adottiva, lasciandola praticamente li per diverse ore.

Come già abbiamo detto, purtroppo, la temperatura che di media è intorno ai 25 gradi in quella giornata ha raggiunto i 31 gradi Soprattutto dopo le 2:00 del pomeriggio. La bambina pare sia rimasta all’interno dell’auto sotto il sole per diverse ore, soltanto in serata la mamma si sarebbe accorta di quanto successo O almeno questo è quanto spiegato dagli agenti. E’ facile capire Purtroppo dopo tante ore chiusa all’interno dell’auto sotto il sole con quella temperatura, per la bambina quando è stato scoperto il dramma, non ci sarebbe stato più nulla da fare.

Entrambi i coniugi pare abbiano portato immediatamente la bambina al Monroe Carell Jr. Children’s Hospital di Vanderbilt, di Nashville e le sue condizioni di salute sono apparse da subito molto gravi. I medici Pare che siano stati piuttosto chiari con i due genitori, ma hanno comunque prestato soccorso alla bambina soltanto dopo qualche ora di ricovero in terapia intensiva, la bambina è stata dichiarata deceduta dal personale medico. La notizia è stata anche diffusa sul profilo Twitter della polizia East Nashville, dove si legge: “Una bambina di un anno è deceduta dopo essere stata lasciata tutto il giorno sul sedile di dietro del pickup del padre”.

Sul profilo Twitter della polizia è stata postata anche la versione dei genitori ed è stato aggiunto che comunque le indagini continueranno per tutta la notte. Non sembrano esserci sviluppi al momento soprattutto a livello legale anche se la coppia potrebbe essere accusata di negligenza per la morte della bambina. La tragedia è avvenuta in Tennessee, ma per le circostanze similitudine ricorda un po’ quanto accaduto nel nostro paese a San Piero a Grado nella periferia sud di Pisa dove un bambino ha dimenticato la sua figlioletta nell’auto dopo avere parcheggiato per poter andare al lavoro.