Equitalia , addio in Campania transizione ad un soggetto

La Regione Campania ha stipulato con “Municipia Spa” e “Abaco Spa” il contratto relativo all’affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate regionali.

Si conclude così l’iter relativo alla transizione da Equitalia ad un soggetto privato, in grado di garantire ai contribuenti una serie di servizi in termini di assistenza e consulenza chiara e trasparente che sarà svolta in varie sedi sul territorio.

Il contratto prevede, tra le altre cose, l’assistenza multicanale mediante web e call-center con servizi personalizzati per la gestione delle pratiche e relative informazioni in via telematica senza la necessità di accesso fisico agli sportelli.

Il modello intrapreso consentirà alla Regione di contrastare in maniera più efficace l’evasione tributaria, in particolare della tassa automobilistica, con un conseguente aumento di gettito nell’ottica delle politiche di risanamento del bilancio intraprese dalla Giunta guidata dal governatore Vincenzo De Luca.

Cartella di Equitalia ottima notizia: ecco quando si può non pagare

“La cartella esattoriale è nulla se non viene verificato l’indirizzo”, è questa la sentenza di un giudice di pace del tribunale di Rovigo su Equitalia. Ebbene sì, una sentenza del giudice di pace di Rovigo pare abbia stabilito che le cartelle Equitalia sono nulle qualora l’ente di riscossione non abbia preventivamente verificato che l’indirizzo del destinatario della cartella di pagamento sia esatto. Questa notizia ovviamente è stata estesa anche a tutti gli incaricati della riscossione di crediti per cartelle non pagate visto che i compiti di Equitalia sono passati anche ad Agenzia delle Entrate riscossioni. Ovviamente si tratta di una cattiva notizia per tutti gli enti incaricati per la riscossione dei crediti, ma di una buona notizia per tutti i debitori dello Stato Perché adesso hanno un motivo in più per poter fare ricorso ed evitare di pagare il debito.

Questa sentenza arriva in seguito al caso che vede protagonista un automobilista di Porto Viro in provincia di Rovigo, intestataria di una cartella esattoriale di Equitalia che per effetto delle moltiplicazioni successive ai ritardi nel pagamento sarebbe lievitata fino a raggiungere una cifra di 1039,72 euro. Nello specifico sembra che l’automobilista contestò il fatto di non avere mai ricevuto alcun avviso a causa di alcuni errori oppure di indicazioni non corrette tra le poste e il comune. In questo modo il giudice di pace pare che abbia dato ragione alla cittadina specificando nella sentenza che l’ente di riscossione, in questo caso Equitalia, essendo pagato dal Comune per poter effettuare il suo lavoro di recupero crediti, prima di far lievitare l’importo avrebbe dovuto accertarsi che l’indirizzo fosse Esatto E che tutte le procedure fossero Andate per il meglio.

In questo caso il comune di residenza non pare non abbia verificato l’esatto indirizzo della destinataria e Equitalia D’altra parte non si sarebbe nemmeno accertato che questa verifica fosse stata fatta. La sentenza non ha fatto altro che determinare per il giudice La nullità delle cartelle esattoriali ed ha condannato Equitalia al pagamento delle spese legali.

Questa sentenza va ad aggiungersi anche ad altre che sono state emesse da altri Tribunali e commissioni fiscali regionali sull’invio delle cartelle via Pec e per le quali pare siano stati riscontrati vizi di trasmissione, Tale da rendere nulle le stesse cartelle. Sulla base di questa sentenza sembra proprio che le possibilità per poter presentare ricorso da parte dei debitori possano diventare davvero tante e questo fa ipotizzare che ci possa essere una nuova stagione di rottamazioni proprio per evitare altre sentenze di nullità. Novità intanto per quanto riguarda le cartelle Equitalia per le quali bisognerà pagare obbligatoriamente il bollo purché Equitalia invierà la cartella esattoriale entro una determinata scadenza.

– Ricevere una cartella da esattoriale da 1039,72 euro, frutto del meccanismo delle moltiplicazioni successive ai ritardi nel pagamento, senza mai essersi visti notificare la prima multa. Dovrebbe essere impossibile, ma invece è possibile, possibilissimo. Tanto che è capitato a una automobilista di Porto Viro. Quest’ultima, però, ha avuto la determinazione di portare in Tribunale Equitalia, ottenendo che il giudice di pace non solo annullasse la cartella, ma condannasse anche la concessionaria per la riscossione al pagamento delle spese legali.

Il principio che viene sancito è molto chiaro: Equitalia, o comunque qualunque ente che si occupi della riscossione, non può e non deve limitarsi a ricevere insoluti e procedere a rinotificare la richiesta di pagamento, ma deve verificare che tutto sia stato fatto a regola d’arte. Il giudice di pace lo dice molto, molto chiaramente nella propria sentenza.

“Lo stesso (ossia Equitalia) come concessionario emittente la cartella esattoriale,essendo specializzato in recupero credito, e pagato per questa attività, prima di procedere con un titolo inefficace, dovrebbe verificare la bontà e la correttezza formale del procedimento. La verifica della correttezza della notifica degli atti presupposti è un elemento imprescindibile per procedere ad esecuzione, che deve essere verificato dal concessionario procedente, che in caso di mancanza dei presupposti non dovrebbe emettere la cartella esattoriale, ma restituire il fascicolo al Comune che lo ha incaricato”.

In parole povere, il “non è colpa mia, ha sbagliato lui”, non funziona, quando si va a chiedere soldi alla gente, spiega il giudice di pace. E il concessionario per il recupero del credito deve fare tutte le verifiche da capo.

La vicenda, secondo questa ricostruzione, comincia quando nel 2009 la automobilista di Porto Viro, ad Adria, riceve due contravvenzioni, una a maggio e l’altra a novembre. Verbali che non le vengono mai notificati, perché tra Poste e Comune, i tre tentativi di notifica, causa alcuni errori e indicazioni non corrette, non vanno a buon fine. Ma non per colpa della diretta interessata, sostiene il giudice. Anzi: avrebbe dovuto essere il Comune di Adria a fare tutte le verifiche del caso. Perché, nel caso specifico, si sarebbe dovuta accertare la irreperibilità, tra l’altro inesistente, della donna, prima di ritenere compiuta la fase di notifica, pure in mancanza del ritiro dei verbali. Così non venne fatto.

Ma nonostante questo errore a monte, Equitalia, nel ricevere la pratica, avrebbe dovuto verificare che tutti i passaggi prescritti fossero stati seguiti. Perché anche questo fa parte del suo lavoro, secondo il giudice di pace. Non lo ha fatto. Il che comporta la nullità della cartella esattoriale e la condanna di Equitalia alle spese. Una decisione che, facile immaginarlo, non dispiacerà a molti italiani.

Quando le cartelle esattoriali di Equitalia vanno in prescrizione? E una volta accertata la prescrizione quando Equitalia non ha più alcuna facoltà di procedere alla riscossione coattiva?

Quando i termini di prescrizione della cartella di pagamento risultano compiuti, Equitalia infatti non è più tenuta a far partire il pignoramento, il fermo o l’ipoteca sui beni del soggetto che risulta debitore, pena l’illegittimità di tali provvedimenti.

CARTELLA ESATTORIALE: QUANDO SCATTA LA PRESCRIZIONE?

I termini di prescrizione delle cartelle di pagamento scattano quando, dal momento della notifica della stessa o del consecutivo sollecito di pagamento, sono decorsi i termini previsti dalla legge. I suddetti termini non sono sempre uguali, variando in base alla tipologia di debito che la cartella esattoriale reca.

Di seguito si riportano i termini di prescrizione in base alla natura del creditoriportato in cartella.

1) Canone Rai ( imposta sulla tv): i termini di prescrizione sono di 10 anni

2) Imposta ipocatastale: i termini di prescrizione sono di 10 anni

3) Imposta di registro: i termini di prescrizione sono di 10 anni

4) IVA: i termini di prescrizione sono di 10 anni

5) IRPEF: i termini di prescrizione sono di 10 anni

6) IRAP: i termini di prescrizione sono di 10 anni

7) Diritti Camera Commercio: i termini di prescrizione sono di 10 anni

8) TASI: i termini di prescrizione sono di 5 anni

9) IMU: i termini di prescrizione sono di 5 anni

10) ICI: i termini di prescrizione sono di 5 anni

11) TARI (imposta sui rifiuti): i termini di prescrizione sono di 5 anni

12) Contributi INPS: i termini di prescrizione sono di 5 anni

13) Contributi INAIL: i termini di prescrizione sono di 5 anni

14) TOSAP: i termini di prescrizione sono di 5 anni

15) Contravvenzioni del Codice della Strada: i termini di prescrizione sono di 5 anni

16) Bollo auto: i termini di prescrizione sono di 3 anni

COME CAPIRE CHE LA CARTELLA ESATTORIALE E’ ANDATA IN PRESCRIZIONE?

Il debitore deve verificare la data dell’ultima notifica ricevuta da Equitalia concernente il debito in oggetto.

In sostanza, se la cartella di pagamento, ad esempio, per il canone Rai è stata ricevuta nel 2012 mentre nel 2014 è stato recapitato il sollecito di pagamento riferito a tale addebito, i termini di prescrizione (in questo caso di 10 anni) si compiono nel 2024, vale a dire esattamente 10 anni dopo data in cui è stato notificato il sollecito. Nel caso, invece, il sollecito di pagamento ricevuto nel 2014 dovesse fare riferimento ad altre cartelle esattoriali con diversi debiti, la prescrizione per il mancato pagamento dell’imposta sulla televisione scatterebbe nel 2022.

La decorrenza del termine di prescrizione, infatti, riprende ogni volta che il contribuente riceve un nuovo avviso di pagamento, soltanto però se lo stesso riporta con precisione l’ammontare dovuto e la causale. Anche il preavviso di fermo o di ipoteca inviato da Equitalia al contribuente per avvisare dell’imminente provvedimento cautelare, è considerato un atto che interrompe la prescrizione.

COME TUTELARSI DALLA RISCOSSIONE COATTIVA DA PARTE DI EQUITALIA?

Nel caso di cartelle esattoriali prescritte, come detto, Equitalia non può procedere alla riscossione coattiva, dovendo invece eliminare opportunamente la cartella ormai prescritta dalla posizione debitoria del soggetto contribuente.

Quando questo non si verifica e anzi viene ugualmente avviato il pignoramento, anche in caso di subentrata prescrizione, il contribuente per tutelarsi può fare opposizione all’esecuzione forzata, agendo in tribunale ordinario e così contestando il pignoramento mediante avvocato. Sarà, poi, lo stesso tribunale a stabilire se interrompere o meno l’esecuzione rinviando successivamente il contribuente al giudice competente sulla base dell’imposizione oggetto della discussione.

Nel caso in cui Equitalia abbia provveduto ad inviare al contribuente un preavviso di ipoteca o di fermo auto, quest’ultimo avrà la possibilità di avanzare ricorso per ogni tipologia di debito, che qui di seguito elenchiamo, di fronte al giudice di volta in volta competente.

1) Bollo auto: Commissione Tributaria Provinciale

2) Canone Rai (imposta sulla tv): Commissione Tributaria Provinciale

3) TASI, IMU, ICI, TOSAP e altre tasse locali: Commissione Tributaria Provinciale

4) IVA, IRPEF, IRAP: Commissione Tributaria Provinciale

5) Contributi INPS: Tribunale ordinario, sezione lavoro e previdenza

6) Contributi INAIL: Tribunale ordinario, sezione lavoro e previdenza

Pubblicato da EQUITALIA, il modulo DA1 per la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (Scaricalo in fondo alla pagina) dei ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015 prevista nell’articolo 6 del decreto legge n. 193/2016. Chi intende aderire pagherà l’importo residuo delle somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

La definizione agevolata in sintesi

Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 contiene all’articolo 6 la disciplina della cd. rottamazione dei ruoli. In sostanza la possibilità di definire i carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015, a prescindere dall’ente titolare del credito, pagando solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali, l’aggio, e diritti di notifica della cartella di pagamento ed eventualmente le spese esecutive. L’agevolazione, consiste, dunque, nel non pagare le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Dalla definizione sono stati esclusi, in considerazione della loro peculiarità, soltanto le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna e i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti nonché, tenuto conto degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, le somme che costituiscono cosiddette “risorse proprie tradizionali”, l’IVA riscossa all’importazione, nonché le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato considerati illegittimi. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, la definizione potrà riguardare la sola parte delle somme iscritte a ruolo relativa alle maggiorazioni (ad es.: gli interessi per ritardato pagamento delle somme dovute).

La definizione agevolata sembra avere ad oggetto, indistintamente, tutti i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015 (salvo, quelli espressamente esclusi dal comma 10 dell’art. 6 D.L. 193/2016) e, quindi, come, peraltro confermato dalle nota 3 del modello di istanza di definizione pubblicato da Equitalia anche i carichi derivanti da “avvisi di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate/Dogane e Monopoli e avvisi di addebito dell’Inps”.

La domanda di adesione alla definizione agevolata – Il Modulo DA1

Il contribuente, avvalendosi dell’apposito Modulo DA1 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (disponibile in fondo alla pagina), potrà manifestare la propria volontà di aderire alla procedura rendendo un’apposita dichiarazione entro e non oltre il 23 gennaio 2017, nella quale assumerà anche l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione.

Possono aderire alla definizione agevolata anche i debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione, a condizione che risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31dicembre 2016.

Come presentare la domanda

La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata può essere presentata dal contribuente:

presso gli Sportelli dell’Agente della riscossione utilizzando il modulo DA1 – (vedi sotto allegato in .pdf);

(vedi sotto allegato in .pdf); alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento, inviando il modulo DA1, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità. Per la Sardegna: adesione.sardegna@pec.equitaliariscossione.it

Equitalia comunicherà al contribuente entro il 24 aprile 2017 (180 giorni dopo la pubblicazione del D.L. sulla Gazzetta Ufficiale) l’ammontare complessivo delle somme dovute e gli invierà i bollettini di pagamento.

Gli effetti della domanda

Già dal momento della presentazione del “DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA (Art. 6 del D.L. n. 193/2016)” sono interrotte le azioni esecutive avviate in precedenza (salvo che siano in uno stato avanzato di definizione) e l’agente delle riscossione non può avviare nuove azioni esecutive e iscrivere nuovi fermi o nuove ipoteche. Più nel dettaglio, l’agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, purché non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

La presentazione della dichiarazione, sospende, inoltre, i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione stessa.

Tuttavia, la dichiarazione non produce efficacia in caso di mancato, ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, ovvero anche di una sola delle rate in cui il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento delle somme dovute. In questi casi, infatti, i versamenti effettuati saranno considerati semplici acconti di quanto complessivamente dovuto dal debitore e l’agente della riscossione proseguirà, naturalmente, la riscossione in forma coattiva per il recupero integrale del debito.

Scadenze e importi saranno, comunque, comunicati dall’agente della riscossione allo stesso debitore entro il 24 aprile 2017. In ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo, mentre la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute. La scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo2018.

Per saperne di più:

1) Quali sono le somme che rientrano nella definizione agevolata?

La definizione agevolata prevista nell’articolo 6 del decreto legge n. 193/2016, si applica alle somme riferite ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2015.

2) Per aderire alla definizione agevolata bisogna fare una richiesta o arriva una comunicazione direttamente da Equitalia?

Bisogna presentare una dichiarazione attraverso un modulo (Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata) che è disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it e presso tutti gli sportelli di Equitalia. Entro il 24 aprile 2017 (180 giorni dopo la pubblicazione del decreto legge n. 193/2016 in Gazzetta Ufficiale) Equitalia comunicherà l’ammontare complessivo delle somme dovute, la scadenza delle eventuali rate e invierà i relativi bollettini di pagamento.

3) Fino a quando si può presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata?

La dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre il 23 gennaio 2017.

4) Dove si può presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata?

Il modulo può essere consegnato allo sportello oppure inviato agli indirizzi di posta elettronica (email o PEC) riportati nel modulo della dichiarazione e anche sul sito www.gruppoequitalia.it.

5) Cosa deve pagare chi aderisce alla definizione agevolata?

Chi aderisce pagherà l’importo residuo delle somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

6) Si paga in una unica soluzione oppure si può pagare anche a rate?

Si può pagare in entrambe le modalità, sia a rate che in un’unica soluzione, rispettando le date di scadenza riportate sulla comunicazione inviata da Equitalia e sui bollettini di pagamento. È possibile dilazionare l’importo fino a un massimo di 4 rate: il decreto prevede che le prime tre rate dovranno essere versate entro il 15 dicembre 2017, la quarta entro il 15 marzo 2018.

7) Chi ha già un piano di rateizzazione, può comunque aderire alle agevolazioni previste dal decreto?

Sì, ma deve pagare integralmente le rate in scadenza fino al 31 dicembre 2016.

8) Cosa succede se non si paga una rata o si paga in ritardo?

Chi non paga le rate stabilite, ma anche chi paga in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici previsti dal decreto. Gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

9) Chi ha un contenzioso con Equitalia può comunque richiedere la definizione agevolata?

Sì, il decreto stabilisce che per aderire si debba espressamente dichiarare di rinunciare a eventuali contenziosi relativi alle cartelle interessate dalla definizione agevolata.

10) Come e dove si può pagare?

Si può pagare con la domiciliazione bancaria, con i bollettini precompilati o direttamente agli sportelli di Equitalia.

Invalida la notifica via PEC della cartella di pagamento con file PDF

L’applicazione dei mezzi informatici nelle procedure di formazione degli atti impositivi e nella successiva fase della loro notifica richiede necessariamente il rispetto di particolari formalità la cui omissione potrebbe provocare vizi di legittimità del provvedimento amministrativo o della sua comunicazione. Per comprendere a pieno la rilevanza del corretto uso degli strumenti telematici è necessario richiamare quanto affermato dal Codice dell’Amministrazione Digitale il quale, all’articolo 20, comma 1, afferma che “il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alla regole di cui all’articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice”. Il successivo comma 1-bis stabilisce inoltre che “l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio” purché sia possibile riscontrare l’identificazione digitale del sottoscrittore, unico elemento idoneo ad attribuire piena sostanza legale al documento cartaceo versato nel file informatico. Proprio al fine di soddisfare tale ultima esigenza, in caso di notifica di un atto impositivo o di una cartella di pagamento tramite posta elettronica certificata diviene di primaria importanza individuare l’estensione del file da trasmettere che sia in grado di certificare la paternità dell’atto. Con la sentenza n. 204 emessa lo scorso 31.07.2017, la CTP di Reggio Emilia si è recentemente espressa sul tema affermando l’invalidità della notifica effettuata a mezzo PEC di alcune cartelle di pagamento allegate alla corrispondenza in formato PDF e, dunque, prive di sottoscrizione digitale. La Commissione Tributaria Provinciale, nell’esaminare la documentazione prodotta in giudizio dall’Agenzia delle Entrate, ha rilevato che le cartelle di pagamento impugnate, notificate telematicamente tramite posta elettronica certificata presso l’indirizzo digitale della Società ricorrente, avevano la semplice estensione del formato digitale “.pdf” e, dunque, non nel formato “.p7m” relativo al documento sottoscritto digitalmente. Alla luce di tale circostanza, i giudici hanno aderito alla difesa della contribuente affermando che “la notifica via PEC non è valida se avviene, come nella fattispecie, tramite messaggio di posta elettronica certificata contenente il file della cartella con estensione “.pdf’ anziché “.p7m” atteso che non solo l’integrità e l’immodificabilità del documento informatico, ma anche, per quanto attiene alla firma digitale, l’identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell’atto, è garantita solo attraverso l’estensione del file “.p7m”. Il ragionamento operato dal Giudice di primo grado si rivela ineccepibile, basti semplicemente osservare come con la notifica via PEC della cartella di pagamento nel formato “pdf’ non risulti trasmesso l’originale della cartella, ma solo un copia elettronica senza valore in quanto priva di attestazione di conformità da parte di un Pubblico Ufficiale. Per tale ragione – motiva il Collegio – “solo l’estensione “.p7m” del file notificato, estensione che rappresenta la cosiddetta “busta crittografica” contenente al suo interno il documento originale, l’evidenza informatica della firma e la chiave per la sua verifica, può attestare la certificazione della firma”. La sentenza del Collegio emiliano aderisce all’ormai consolidato orientamento interpretativo della prevalente giurisprudenza di merito, tra cui si ricorda la Commissione Tributaria di Savona che, rispettivamente con le decisioni n. 100/2017 e 101/2017 ha annullato alcune cartelle di pagamento notificate tramite PEC poiché prive di sottoscrizione digitale. Altre Commissioni, seppur con diverse motivazioni, sono pervenute a medesime conclusioni. Interessanti chiarimenti giungono, in particolare, dalla sentenza n. 1023 emessa in data 03.02.2017 dalla CTP di Milano la quale, nel precisare gli ambiti della verifica che devono compiere i giudici del merito, ha affermato che se il formato digitale del file telematico della cartella di pagamento scelto dall’Agente della riscossione è il c.d. “.pdf” “alla Commissione spetta, quindi, il compito, delegatole dall’art. 20, co. 1-bis, D.Lgs. n. 83 del 2005, di accertare se la notificazione della cartella di pagamento sotto il formato digitale del .pdf garantisca la conformità del documento informatico notificato all’originale e se sia valida la firma digitale dell’esattoria”. Da ciò deriva, pertanto, che se la notificazione per posta elettronica certificata della cartella di pagamento in formato “.pdf”, senza l’estensione c.d. “.p7m”, non risulta valida, di conseguenza è illegittima l’intera cartella allegata alla PEC.

Rottamazione Cartelle (aggiornato)

Senza dubbio, la rottamazione delle cartelle, è una delle novità che ha suscitato più attenzione sia da parte dei privati che delle grandi imprese. Vediamo passo passo quali sono i termini e le modalità per ottenere quest’interessante sconto.

I Termini

E’ on-line sul sito di Equitalia S.p.a il modulo per la richiesta di rottamazione delle cartelle che dovrà essere inviato all’agente della riscossione entro il 31 Marzo 2017. Successivamente Equitalia invierà per posta entro il 31 Maggio 2017 il piano di pagamento.

Rateizzare il Debito

II contribuente potrà inoltre scegliere di pagare l’ammontare in massimo 5 rate. L’agente comunicherà le scadenze delle rate, di cui il 70% dell’ammontare dovrà essere pagato nel 2017 mentre il restante 30% nel 2018 entro settembre, (stanno discutendo in parlamento anche della possibilità di aumentare le rate). Il soggetto non dovrà saltare neanche una delle rate altrimenti perderà il beneficio e verranno ricalcolati gli interessi e le sanzioni. Per il pagamento può essere richiesto il domicilio bancario/postale oppure tramite i bollettini.Per chi ha già una rateazione in corso con Equitalia potrà comunque richiedere la rottamazione. Tuttavia dovrà continuare ad onorare le rate fino al 31/12/2016 e successivamente potrà aspettare l’importo che verrà comunicato da Equitalia.

Recentemente è stato modificata la legge consentendo la rottamazione anche dei ruoli relativi all’anno 2016 e non solo fino al 2015.

Quanto si risparmia

Con la domanda di rateazione si può arrivare a risparmiare anche il 40% in quanto si risparmiano sia le sanzioni che gli interessi di mora, che sono gli importi che fanno lievitare molto le cartelle.

Per le sanzioni stradali è previsto lo sconto della maggiorazione prevista dalla legge 689/81 solo nel caso in cui il comune si sia rivolto ad Equitalia per effettuare la riscossione.

Fatto storico

In data 10/01/2008, la società Equitalia Lecce S.p.A. ha comunicato al signor D.S.R. l’avvenuta iscrizione di ipoteca (in data 19/12/2007), relativamente alla somma iscritta a ruolo e pari ad € 32.991,88, sebbene l’odierno ricorrente avesse, già provveduto al pagamento della maggior parte delle cartelle da cui deriva la predetta iscrizione(in All.n.2) e sebbene le restanti cartelle di pagamento, in realtà, non gli siano mai state notificate.

PARTE PRIMA

In questa sede, il signor D.S.R., come in atti rappresentato, difeso e domiciliato, in merito all’iscrizione di ipoteca impugnata, specificata in oggetto, propone Ricorso

a codesta On. Commissione Tributaria Provinciale per i motivi, di diritto e di merito, che di seguito si espongono. Motivi di diritto

A) Istanza di pubblica udienza.

Preliminarmente, si chiede a codesta On. Commissione Tributaria che, ai sensi e per gii effetti dell’art. 33, c. 1, del D. Lgs. 31/12/92 n. 546. il presente ricorso sia discusso in pubblica udienza. Quanto sopra, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 141 del 23/04/1998.

B) Nullità dell’atto impugnato per inesistenza della notifica.

L’iscrizione di ipoteca impugnata è del tutto nullo, poiché la notifica è inesistente.

Il provvedimento in oggetto, infatti, avrebbe dovuto essere notificato tramite agente notificatore abilitato ed autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973. n. 602. Giova, preliminarmente sottolineare che il D.L. n.223 del 04/07/2006, convertito con modifiche nella legge

n.248 del 04/08/2006, in vigore dal 12 agosto 2006 (articolo 35, comma 26 quinquies), ha integrato l’articolo 19 del D.Lgs 31/12/1992, n. 546, inserendo, tra gli atti impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie, l’iscrizione di ipoteca di cui all’articolo 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. L’iscrizione di ipoteca è, quindi, atto autonomamente impugnabile davanti al Giudice tributario, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19, lettera e-bis), del D.Lgs n. 546/1992 cit., così come modificato dalla predetta legge n. 248/2006.

Orbene, l’impugnabilità dell’ iscrizione di ipoteca ai sensi del predetto articolo 19 ne rende, assolutamente necessaria la notificazione al contribuente.

La notifica del predetto provvedimento, infatti, appare essenziale ai fini della decorrenza del termine di impugnazione dell’ iscrizione di ipoteca, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21 del medesimo D. Lgs n. 546/1992.

L’articolo 21 cit., infatti, stabilisce espressamente che: “Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato ”.

La notifica del predetto provvedimento nei modi di legge è. quindi, assolutamente indispensabile a garantire il diritto di difesa del contribuente.

Acciarata l’essenzialità della notificazione dell’iscrizione di ipoteca e tenuto conto dell’evidente lacuna normativa (il Legislatore, infatti, ha dimenticato di disciplinare le modalità di notifica della predetta misura cautelare) occorre fare riferimento, per quanto concerne le modalità di notifica, alla normativa vigente.

Invero, manca una norma ad hoc che disciplini, quindi, specificatamente la notifica per posta degli atti impositivi emanati dagli Agenti della riscossione (a parte l’articolo 26 D.P.R. n. 602/1973, per le cartelle di pagamento, di cui diremo) e, in particolare, non vi è alcuna disposizione che consenta la notifica per posta direttamente da parte dell’Agente della riscossione.

In particolare, l’articolo 60 del D.P.R. n. 600/1973, quale norma generale in materia di notificazioni, rinvia, per quanto riguarda la notifica per posta, alla legge n. 890/1982; specificatamente, l’articolo 14 della predetta legge consente la notificazione diretta a mezzo posta esclusivamente però per gli uffici finanziari e non anche per gli Agenti della riscossione.

Orbene, appare opportuno ed, altresì, necessario, in assenza di una specifica disposizione sul punto, fare riferimento all’articolo 26 del D.P.R. 29/09/1973. n. 602, rubricato: “Notificazione della cartella di pagamento” (anche se la disposizione de qua fa riferimento alla sola cartella di pagamento, infatti, si ritiene corretto, in mancanza di una norma specifica, estendere siffatta disciplina anche agli altri atti emessi dal Concessionario). La norma de qua, infatti, prevede la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

L’articolo 26. primo comma, però, individua espressamente quali agenti notificatori: “…gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario…ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale”.

Il base al primo comma dell’articolo 26 cit., quindi, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all’uopo abilitato.

D’altra parte, lo stesso articolo 14 della legge n. 890 del 1982, pur prevedendo la notificazione diretta a mezzo posta da parte degli uffici finanziari fa espressamente salvo, tra gli altri, il disposto dell’articolo 26 del D.P.R. n. 602/1973, confermandone il carattere di specialità e la conseguente prevalenza sulla disciplina generale. E’ di tutta evidenza, quindi, alla luce delle argomentazioni svolte, l’evidente illegittimità dell’Iscrizione di ipoteca impugnata, attesa la mancata notificazione dello stesso all’odierna società ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26 cit..

La notificazione del provvedimento de quo, infatti, essenziale ai fini della decorrenza del termine di impugnazione ex articolo 21 del D.Lgs n. 546/1992, avrebbe dovuto essere effettuata tramite agente notificato- re a ciò abilitato, così come specificatamente previsto dall’avicolo 26 del D.P.R. n. 602/1973 e non diretta- mente da Equitalia S.p.A..

C) Assoluta illegittimità dell’iscrizione di ipoteca impugnata per evidente violazione dei principi di chiarezza e motivazione degli atti, nonché di buona fede, tutela del legittimo affidamento e certezza del diritto, sanciti dagli articoli 3 e 97 della costituzione ed attuati dagli articoli 7 e 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto dei diritti del contribuente)

Il provvedimento impugnato evidenzia gravi profili di incostituzionalità in relazione agli articoli 3 e 97 della Costituzione attuati dagli articoli 7 e 10 della legge 27/07/2000, n. 212 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente).

Il provvedimento impugnato, infatti, al di fuori di una qualsiasi disciplina e regolamentazione normativa, va ad incidere, in maniera del tutto illegittima ed arbitraria su di un diritto soggettivo quale il diritto di proprietà e di disposizione di un bene.

L’Agente della riscossione, quindi, allo stato attuale, gode di un potere senza limiti e del tutto privo di regolamentazione, produttivo di effetti gravemente pregiudizievoli, destinati ad incidere significativamente nella sfera giuridica del contribuente.

Il provvedimento impugnato è, quindi:

del tutto privo di un termine certo di efficacia, con

il rischio, per il contribuente, di rimanere indefinitamente privato della disponibilità di godimento e di disposizione del bene, con grave pregiudizio, quindi, di posizioni soggettive del proprietario del bene stesso, costituzionalmente garantite;

del tutto sfornito di qualsiasi regolamentazione, tanto che (ed è ciò che è accaduto nel caso di specie) se ne può disporre l’adozione anche per cifre irrisorie, contro il principio di ragionevolezza previsto dall’articolo 3 della Costituzione; privo della necessaria motivazione (manca oltretutto, l’elenco specifico e puntuale delle cartelle di pagamento a base dell’iscrizione di ipoteca) così come espressamente previsto dall’articolo 7, primo comma, della legge n.212/2000. applicabile per espresso rinvio operato dall’articolo 17 della medesima legge anche agli atti emessi dagli Agenti della riscossione (in tal senso si è, altresì, pronunciata la recente giurisprudenza di merito, ex multisi Commissione tributaria provinciale di Bari, in All n. 3 stralcio); privo delle necessarie indicazioni prescritte tassativamente, a pena di nullità, quindi, dall’articolc 7, secondo comma della legge n. 212/2000 cit. circa:

1) l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

2) l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela;

3) le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in in caso di atti impugnabili;

4) l’indicazione dell’autorità alla quale è possibile ricorrere Il provvedimento in oggetto è, quindi, del tutto illegittimo poiché privo delie indicazioni previste in maniera tassativa e, quindi, a pena di nullità, dal predetto articolo; si tratta, a ben vedere, di un atte arbitrario che attribuisce ad un soggetto che esercita pubbliche funzioni un potere altamente incisivo nonché autorita- tivo che, invece, dovrebbe essere vincolato a specifici presupposti e dettagliatamente e puntualmente regolamentato.

E’ di tutta evidenza, quindi, alla luce delle argomentazioni svolte, la piena illegittimità ed arbitrarietà dell’iscrizione di ipoteca in oggetto, poiché adottato dal concessionario della riscossione in palese violazione dei principi di motivazione e chiarezza degli atti, nonché di correttezza e buona fede che devono, sempre, caratterizzare i rapporti tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria, così come espressamente disposto dagli articoli 3 e 97 della Costituzione, attuati dagli articoli 7 e 10 della legge 27/07/2000, n. 212 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente).

D) Evidente illegittimità dell’iscrizione di ipoteca impugnata

L’iscrizione di ipoteca impugnata è totalmente illegittima oltreché del tutto ingiustificata mancando, nel caso di specie, i presupposti legittimanti la predetta iscrizione. Preliminarmente, giova sottolineare (ciò che, invece, l’Agente della riscossione sembra ignorare) che, attesa la natura cautelare del provvedimento in oggetto, riscrizione di ipoteca sui beni immobili del debitore e dei coobbligati ha lo scopo di garantire il credito vantato dal Fisco in tutti i casi in cui il contribuente abbia posto in essere o sia in procinto di porre in essere atti di disposizione o, comunque, comportamenti che possano pregiudicare la soddisfazione da parte dell’Ente impostore del proprio credito e che rendano, quindi, fondato il timore di perdere la garanzia dello stesso. Diversamente, verrebbe meno la vera natura e funzione della predetta misura cautelare, con il rischio che siffatto strumento si trasformi in una misura coercitiva arbitraria, irrazionale ed altamente pregiudizievole per il contribuente.

Orbene, all’atto della iscrizione di ipoteca l’odierno ricorrente aveva già provveduto al pagamento della maggior parte delle cartelle da cui è scaturita, poi, l’ipoteca per un importo pari quasi alla metà del debito iscritto a ruolo (come risulta puntualmente provato dalle quietanze allegate al n.2), mentre per quanto riguarda le restanti cartelle, in realtà non sono mai state notificate all’odierno ricorrente.

L’odierno ricorrente, quindi, ha manifestato da subito concretamente ed effettivamente la volontà di pagare l’intero debito tributario a suo carico e si è immediatamente attivato in tal senso, per cui appare del tutto illegittimo, ingiustificato, nonché contrario ai principi di buona fede e affidamento, il comportamento di Equitalia S.p.A. che, pur non essendoci alcun elemento (anzi) che potesse far pensare, anche solo lontanamente, che il signor Greco Luca avesse l’intenzione di compiere azioni sul proprio patrimonio, tali da mettere in forse la eventuale realizzazione coattiva del credito. del tutto immotivatamente ed inspiegabilmente ha proceduto, in data 19/12/2007, ad iscrivere ipoteca per la somma iscritta a ruolo e pari ad € 32.991.88, sebbene (è opportuno ribadirlo) l’odierno ricorrente avesse già provveduto al pagamento della maggior parte del debito tributario iscritto a ruolo a suo carico. Oltretutto, l’ipoteca de qua appare, altresì, dei tutto sproporzionata ed inutilmente pregiudizievole per l’odierno contribuente a fronte di un debito tributario decisamente irrisorio, con grave violazione del principio di ragionevolezza previsto dall’articolo 3 della Costituzione.

E) Illegittimità costituzionale dell’articolo 77 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 nell’attuale formulazione introdotta dall’articolo 16 del d.lgs 26/02/1999, n.46, in relazione agli articoli 3, 97, 24 e 53 della costituzione

L’articolo 77, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato: “Iscrizione di ipoteca”, stabilisce espressamente che: “1. Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’Importo complessivo del credito per cui si procede”.

In base all’articolo 77, primo comma, cit., quindi, il Concessionario (oggi. Agente della riscossione) ha la facoltà di iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei coobbligati:

al semplice scadere dei 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale (termine posto dall’articolo 50. comma 1, D.P.R. n.602/1973);

Il Legislatore, quindi, riconosce agli Agenti della riscossione il potere di ricorrere all’adozione di uno strumento cautelare del tutto sfornito di qualsiasi regolamentazione, tanto che se ne può disporre l’adozione anche per cifre irrisorie, contro il principio di ragionevolezza previsto dall’articolo 3 della Costituzione, ponendo quale unica condizione legittimante l’uso delle predetta misura cautelare, il solo decorso di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

La normativa de qua attribuisce, quindi, agli Agenti della riscossione la facoltà di privare, arbitrariamente e senza limiti, il contribuente, di un diritto soggettivo, quale il diritto di proprietà e di disposizione di un bene, con effetti gravemente pregiudizievoli e destinati ad incidere significativamente nella sfera giuridica dello stesso.

La vigente normativa, attribuisce, dunque, ad un soggetto che esercita pubbliche funzioni, un potere altamente incisivo nonché autoritativo che dovrebbe, invece, essere vincolato a specifici presupposti e dettagliatamente e puntualmente regolamentato.

In particolare, “l’uso” di uno strumento cautelare così invasivo e dagli effetti altamente pregiudizievoli per il contribuente dovrebbe essere consentito (attesa la ratio di ogni provvedimento cautelare che è quella di impedire che il debitore possa compiere azioni sul proprio patrimonio, tali da mettere in forse la eventuale realizzazione coattiva del credito) solo ed esclusivamente in presenza della concreta ed effettiva possibilità che il contribuente debitore disperda il proprio patrimonio.

L’iscrizione dell’ipoteca sui beni del debitore, quindi, in ossequio alla natura propria di ogni misura cautelare, dovrebbe essere subordinata alla preventiva dimostrazione, da parte dell’Agente della riscossione, che il contribuente abbia posto in essere o sia in procinto di porre in essere atti di disposizione o, comunque, comportamenti che mettano a rischio il credito vantato dal Fisco e rendano fondato, quindi, il timore di perdere la garanzia del proprio credito.

A ciò si aggiunga che il D.L. n. 223 del 04/07/2006, convertito, con modifiche, nella legge n. 248 del 04/08/2006, in vigore dal 12 agosto 2006 (articolo 35, comma 26 quinquies) ha integrato l’articolo 19 del D.Lgs 31/12/1992. n. 546, inserendo, tra gli atti impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie, l’iscrizione di ipoteca di cui all’articolo 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.

Orbene, il Legislatore ha previsto l’impugnabilità dell’ipoteca ma ha “dimenticato” di disciplinarne gli effetti, sia per quanto riguarda l’eventuale sospensione della misura cautelare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47. D.Lgs n. 546/1992 sia per quanto concerne la possibilità di ottenere la cancellazione dell’iscrizione di ipoteca. Allo stato attuale, infatti, manca una disposizione che consenta la cancellazione dell’ipoteca ex articolo 77 cit. a seguito di pronuncia di annullamento della predetta misura cautelare da parte della Commissione tributaria provinciale; siffatta grave lacuna legislativa consente gli Agenti della riscossione di mantenere l’ipoteca sugli immobili del debitore o dei coobbligati, anche in presenza di una sentenza (non definitiva) di annullamento del provvedimento cautelare.