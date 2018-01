Cartella di Equitalia sentenza: ecco quando si può non pagare

“La cartella esattoriale è nulla se non viene verificato l’indirizzo”, è questa la sentenza di un giudice di pace del tribunale di Rovigo su Equitalia. Ebbene sì, una sentenza del giudice di pace di Rovigo pare abbia stabilito che le cartelle Equitalia sono nulle qualora l’ente di riscossione non abbia preventivamente verificato che l’indirizzo del destinatario della cartella di pagamento sia esatto. Questa notizia ovviamente è stata estesa anche a tutti gli incaricati della riscossione di crediti per cartelle non pagate visto che i compiti di Equitalia sono passati anche ad Agenzia delle Entrate riscossioni. Ovviamente si tratta di una cattiva notizia per tutti gli enti incaricati per la riscossione dei crediti, ma di una buona notizia per tutti i debitori dello Stato Perché adesso hanno un motivo in più per poter fare ricorso ed evitare di pagare il debito.

Questa sentenza arriva in seguito al caso che vede protagonista un automobilista di Porto Viro in provincia di Rovigo, intestataria di una cartella esattoriale di Equitalia che per effetto delle moltiplicazioni successive ai ritardi nel pagamento sarebbe lievitata fino a raggiungere una cifra di 1039,72 euro. Nello specifico sembra che l’automobilista contestò il fatto di non avere mai ricevuto alcun avviso a causa di alcuni errori oppure di indicazioni non corrette tra le poste e il comune. In questo modo il giudice di pace pare che abbia dato ragione alla cittadina specificando nella sentenza che l’ente di riscossione, in questo caso Equitalia, essendo pagato dal Comune per poter effettuare il suo lavoro di recupero crediti, prima di far lievitare l’importo avrebbe dovuto accertarsi che l’indirizzo fosse Esatto E che tutte le procedure fossero Andate per il meglio.

In questo caso il comune di residenza non pare non abbia verificato l’esatto indirizzo della destinataria e Equitalia D’altra parte non si sarebbe nemmeno accertato che questa verifica fosse stata fatta. La sentenza non ha fatto altro che determinare per il giudice La nullità delle cartelle esattoriali ed ha condannato Equitalia al pagamento delle spese legali.

Questa sentenza va ad aggiungersi anche ad altre che sono state emesse da altri Tribunali e commissioni fiscali regionali sull’invio delle cartelle via Pec e per le quali pare siano stati riscontrati vizi di trasmissione, Tale da rendere nulle le stesse cartelle. Sulla base di questa sentenza sembra proprio che le possibilità per poter presentare ricorso da parte dei debitori possano diventare davvero tante e questo fa ipotizzare che ci possa essere una nuova stagione di rottamazioni proprio per evitare altre sentenze di nullità. Novità intanto per quanto riguarda le cartelle Equitalia per le quali bisognerà pagare obbligatoriamente il bollo purché Equitalia invierà la cartella esattoriale entro una determinata scadenza.

– Ricevere una cartella da esattoriale da 1039,72 euro, frutto del meccanismo delle moltiplicazioni successive ai ritardi nel pagamento, senza mai essersi visti notificare la prima multa. Dovrebbe essere impossibile, ma invece è possibile, possibilissimo. Tanto che è capitato a una automobilista di Porto Viro. Quest’ultima, però, ha avuto la determinazione di portare in Tribunale Equitalia, ottenendo che il giudice di pace non solo annullasse la cartella, ma condannasse anche la concessionaria per la riscossione al pagamento delle spese legali.

Il principio che viene sancito è molto chiaro: Equitalia, o comunque qualunque ente che si occupi della riscossione, non può e non deve limitarsi a ricevere insoluti e procedere a rinotificare la richiesta di pagamento, ma deve verificare che tutto sia stato fatto a regola d’arte. Il giudice di pace lo dice molto, molto chiaramente nella propria sentenza.

“Lo stesso (ossia Equitalia) come concessionario emittente la cartella esattoriale,essendo specializzato in recupero credito, e pagato per questa attività, prima di procedere con un titolo inefficace, dovrebbe verificare la bontà e la correttezza formale del procedimento. La verifica della correttezza della notifica degli atti presupposti è un elemento imprescindibile per procedere ad esecuzione, che deve essere verificato dal concessionario procedente, che in caso di mancanza dei presupposti non dovrebbe emettere la cartella esattoriale, ma restituire il fascicolo al Comune che lo ha incaricato”.

In parole povere, il “non è colpa mia, ha sbagliato lui”, non funziona, quando si va a chiedere soldi alla gente, spiega il giudice di pace. E il concessionario per il recupero del credito deve fare tutte le verifiche da capo.

La vicenda, secondo questa ricostruzione, comincia quando nel 2009 la automobilista di Porto Viro, ad Adria, riceve due contravvenzioni, una a maggio e l’altra a novembre. Verbali che non le vengono mai notificati, perché tra Poste e Comune, i tre tentativi di notifica, causa alcuni errori e indicazioni non corrette, non vanno a buon fine. Ma non per colpa della diretta interessata, sostiene il giudice. Anzi: avrebbe dovuto essere il Comune di Adria a fare tutte le verifiche del caso. Perché, nel caso specifico, si sarebbe dovuta accertare la irreperibilità, tra l’altro inesistente, della donna, prima di ritenere compiuta la fase di notifica, pure in mancanza del ritiro dei verbali. Così non venne fatto.

Ma nonostante questo errore a monte, Equitalia, nel ricevere la pratica, avrebbe dovuto verificare che tutti i passaggi prescritti fossero stati seguiti. Perché anche questo fa parte del suo lavoro, secondo il giudice di pace. Non lo ha fatto. Il che comporta la nullità della cartella esattoriale e la condanna di Equitalia alle spese. Una decisione che, facile immaginarlo, non dispiacerà a molti italiani.

Quando le cartelle esattoriali di Equitalia vanno in prescrizione? E una volta accertata la prescrizione quando Equitalia non ha più alcuna facoltà di procedere alla riscossione coattiva?

Quando i termini di prescrizione della cartella di pagamento risultano compiuti, Equitalia infatti non è più tenuta a far partire il pignoramento, il fermo o l’ipoteca sui beni del soggetto che risulta debitore, pena l’illegittimità di tali provvedimenti.

CARTELLA ESATTORIALE: QUANDO SCATTA LA PRESCRIZIONE?

I termini di prescrizione delle cartelle di pagamento scattano quando, dal momento della notifica della stessa o del consecutivo sollecito di pagamento, sono decorsi i termini previsti dalla legge. I suddetti termini non sono sempre uguali, variando in base alla tipologia di debito che la cartella esattoriale reca.

Di seguito si riportano i termini di prescrizione in base alla natura del creditoriportato in cartella.

1) Canone Rai ( imposta sulla tv): i termini di prescrizione sono di 10 anni

2) Imposta ipocatastale: i termini di prescrizione sono di 10 anni

3) Imposta di registro: i termini di prescrizione sono di 10 anni

4) IVA: i termini di prescrizione sono di 10 anni

5) IRPEF: i termini di prescrizione sono di 10 anni

6) IRAP: i termini di prescrizione sono di 10 anni

7) Diritti Camera Commercio: i termini di prescrizione sono di 10 anni

8) TASI: i termini di prescrizione sono di 5 anni

9) IMU: i termini di prescrizione sono di 5 anni

10) ICI: i termini di prescrizione sono di 5 anni

11) TARI (imposta sui rifiuti): i termini di prescrizione sono di 5 anni

12) Contributi INPS: i termini di prescrizione sono di 5 anni

13) Contributi INAIL: i termini di prescrizione sono di 5 anni

14) TOSAP: i termini di prescrizione sono di 5 anni

15) Contravvenzioni del Codice della Strada: i termini di prescrizione sono di 5 anni

16) Bollo auto: i termini di prescrizione sono di 3 anni

COME CAPIRE CHE LA CARTELLA ESATTORIALE E’ ANDATA IN PRESCRIZIONE?

Il debitore deve verificare la data dell’ultima notifica ricevuta da Equitalia concernente il debito in oggetto.

In sostanza, se la cartella di pagamento, ad esempio, per il canone Rai è stata ricevuta nel 2012 mentre nel 2014 è stato recapitato il sollecito di pagamento riferito a tale addebito, i termini di prescrizione (in questo caso di 10 anni) si compiono nel 2024, vale a dire esattamente 10 anni dopo data in cui è stato notificato il sollecito. Nel caso, invece, il sollecito di pagamento ricevuto nel 2014 dovesse fare riferimento ad altre cartelle esattoriali con diversi debiti, la prescrizione per il mancato pagamento dell’imposta sulla televisione scatterebbe nel 2022.

La decorrenza del termine di prescrizione, infatti, riprende ogni volta che il contribuente riceve un nuovo avviso di pagamento, soltanto però se lo stesso riporta con precisione l’ammontare dovuto e la causale. Anche il preavviso di fermo o di ipoteca inviato da Equitalia al contribuente per avvisare dell’imminente provvedimento cautelare, è considerato un atto che interrompe la prescrizione.

COME TUTELARSI DALLA RISCOSSIONE COATTIVA DA PARTE DI EQUITALIA?

Nel caso di cartelle esattoriali prescritte, come detto, Equitalia non può procedere alla riscossione coattiva, dovendo invece eliminare opportunamente la cartella ormai prescritta dalla posizione debitoria del soggetto contribuente.

Quando questo non si verifica e anzi viene ugualmente avviato il pignoramento, anche in caso di subentrata prescrizione, il contribuente per tutelarsi può fare opposizione all’esecuzione forzata, agendo in tribunale ordinario e così contestando il pignoramento mediante avvocato. Sarà, poi, lo stesso tribunale a stabilire se interrompere o meno l’esecuzione rinviando successivamente il contribuente al giudice competente sulla base dell’imposizione oggetto della discussione.

Nel caso in cui Equitalia abbia provveduto ad inviare al contribuente un preavviso di ipoteca o di fermo auto, quest’ultimo avrà la possibilità di avanzare ricorso per ogni tipologia di debito, che qui di seguito elenchiamo, di fronte al giudice di volta in volta competente.

1) Bollo auto: Commissione Tributaria Provinciale

2) Canone Rai (imposta sulla tv): Commissione Tributaria Provinciale

3) TASI, IMU, ICI, TOSAP e altre tasse locali: Commissione Tributaria Provinciale

4) IVA, IRPEF, IRAP: Commissione Tributaria Provinciale

5) Contributi INPS: Tribunale ordinario, sezione lavoro e previdenza

6) Contributi INAIL: Tribunale ordinario, sezione lavoro e previdenza

Pubblicato da EQUITALIA, il modulo DA1 per la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (Scaricalo in fondo alla pagina) dei ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015 prevista nell’articolo 6 del decreto legge n. 193/2016. Chi intende aderire pagherà l’importo residuo delle somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

La definizione agevolata in sintesi

Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 contiene all’articolo 6 la disciplina della cd. rottamazione dei ruoli. In sostanza la possibilità di definire i carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015, a prescindere dall’ente titolare del credito, pagando solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali, l’aggio, e diritti di notifica della cartella di pagamento ed eventualmente le spese esecutive. L’agevolazione, consiste, dunque, nel non pagare le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Dalla definizione sono stati esclusi, in considerazione della loro peculiarità, soltanto le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna e i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti nonché, tenuto conto degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, le somme che costituiscono cosiddette “risorse proprie tradizionali”, l’IVA riscossa all’importazione, nonché le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato considerati illegittimi. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, la definizione potrà riguardare la sola parte delle somme iscritte a ruolo relativa alle maggiorazioni (ad es.: gli interessi per ritardato pagamento delle somme dovute).

La definizione agevolata sembra avere ad oggetto, indistintamente, tutti i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015 (salvo, quelli espressamente esclusi dal comma 10 dell’art. 6 D.L. 193/2016) e, quindi, come, peraltro confermato dalle nota 3 del modello di istanza di definizione pubblicato da Equitalia anche i carichi derivanti da “avvisi di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate/Dogane e Monopoli e avvisi di addebito dell’Inps”.

La domanda di adesione alla definizione agevolata – Il Modulo DA1

Il contribuente, avvalendosi dell’apposito Modulo DA1 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (disponibile in fondo alla pagina), potrà manifestare la propria volontà di aderire alla procedura rendendo un’apposita dichiarazione entro e non oltre il 23 gennaio 2017, nella quale assumerà anche l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione.

Possono aderire alla definizione agevolata anche i debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione, a condizione che risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31dicembre 2016.

Come presentare la domanda

La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata può essere presentata dal contribuente:

presso gli Sportelli dell’Agente della riscossione utilizzando il modulo DA1 – (vedi sotto allegato in .pdf);

(vedi sotto allegato in .pdf); alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento, inviando il modulo DA1, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità. Per la Sardegna: adesione.sardegna@pec.equitaliariscossione.it

Equitalia comunicherà al contribuente entro il 24 aprile 2017 (180 giorni dopo la pubblicazione del D.L. sulla Gazzetta Ufficiale) l’ammontare complessivo delle somme dovute e gli invierà i bollettini di pagamento.

Gli effetti della domanda

Già dal momento della presentazione del “DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA (Art. 6 del D.L. n. 193/2016)” sono interrotte le azioni esecutive avviate in precedenza (salvo che siano in uno stato avanzato di definizione) e l’agente delle riscossione non può avviare nuove azioni esecutive e iscrivere nuovi fermi o nuove ipoteche. Più nel dettaglio, l’agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, purché non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

La presentazione della dichiarazione, sospende, inoltre, i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione stessa.

Tuttavia, la dichiarazione non produce efficacia in caso di mancato, ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, ovvero anche di una sola delle rate in cui il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento delle somme dovute. In questi casi, infatti, i versamenti effettuati saranno considerati semplici acconti di quanto complessivamente dovuto dal debitore e l’agente della riscossione proseguirà, naturalmente, la riscossione in forma coattiva per il recupero integrale del debito.

Scadenze e importi saranno, comunque, comunicati dall’agente della riscossione allo stesso debitore entro il 24 aprile 2017. In ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo, mentre la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute. La scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo2018.

Per saperne di più:

1) Quali sono le somme che rientrano nella definizione agevolata?

La definizione agevolata prevista nell’articolo 6 del decreto legge n. 193/2016, si applica alle somme riferite ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2015.

2) Per aderire alla definizione agevolata bisogna fare una richiesta o arriva una comunicazione direttamente da Equitalia?

Bisogna presentare una dichiarazione attraverso un modulo (Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata) che è disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it e presso tutti gli sportelli di Equitalia. Entro il 24 aprile 2017 (180 giorni dopo la pubblicazione del decreto legge n. 193/2016 in Gazzetta Ufficiale) Equitalia comunicherà l’ammontare complessivo delle somme dovute, la scadenza delle eventuali rate e invierà i relativi bollettini di pagamento.

3) Fino a quando si può presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata?

La dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre il 23 gennaio 2017.

4) Dove si può presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata?

Il modulo può essere consegnato allo sportello oppure inviato agli indirizzi di posta elettronica (email o PEC) riportati nel modulo della dichiarazione e anche sul sito www.gruppoequitalia.it.

5) Cosa deve pagare chi aderisce alla definizione agevolata?

Chi aderisce pagherà l’importo residuo delle somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

6) Si paga in una unica soluzione oppure si può pagare anche a rate?

Si può pagare in entrambe le modalità, sia a rate che in un’unica soluzione, rispettando le date di scadenza riportate sulla comunicazione inviata da Equitalia e sui bollettini di pagamento. È possibile dilazionare l’importo fino a un massimo di 4 rate: il decreto prevede che le prime tre rate dovranno essere versate entro il 15 dicembre 2017, la quarta entro il 15 marzo 2018.

7) Chi ha già un piano di rateizzazione, può comunque aderire alle agevolazioni previste dal decreto?

Sì, ma deve pagare integralmente le rate in scadenza fino al 31 dicembre 2016.

8) Cosa succede se non si paga una rata o si paga in ritardo?

Chi non paga le rate stabilite, ma anche chi paga in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici previsti dal decreto. Gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

9) Chi ha un contenzioso con Equitalia può comunque richiedere la definizione agevolata?

Sì, il decreto stabilisce che per aderire si debba espressamente dichiarare di rinunciare a eventuali contenziosi relativi alle cartelle interessate dalla definizione agevolata.

10) Come e dove si può pagare?

Si può pagare con la domiciliazione bancaria, con i bollettini precompilati o direttamente agli sportelli di Equitalia.