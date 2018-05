“Equitalia come gli strozzini”. Chiesti 63mila euro, la risposta dell’uomo spopola sul web

Non è di certo la prima volta che un cittadino si vede recapitare una cartella da Equitalia dalla somma davvero esorbitante. In alcuni casi si tratta di errori ma in altri purtroppo no. Ciò che non è accettabile è il fatto che nonostante il cittadino abbia un debito importante questo debba essere pagato in un’unica soluzione con un singolo bollettino. È questo il caso di cui vogliamo parlarvi, raccontandovi la storia di una cittadina la quale si è vista costretta a pagare ad Equitalia una somma piuttosto esosa con un singolo bollettino. Il protagonista di questa vicenda è Simone un cittadino di cui si conosce soltanto il nome e il quale è stato costretto come già detto a pagare una somma di bene €63000 con un singolo bollettino.

Questa somma riguarda più che altro un debito di €18000 che nel giro di pochi mesi si sarebbe triplicato. Ovviamente Simone una volta ricevuta Questa cartella ha deciso di fare qualcosa e di lottare perché è letteralmente impossibile pagare una somma così esosa in un’unica soluzione. Innanzitutto quindi Simone comincia a scrivere un lunghissimo post su Facebook che diviene virale nel giro di pochissimi minuti. In questo post, inoltre, l’uomo mostra anche il bollettino ricevuto da Equitalia e spiega che in una quindicina di giorni avrebbe dovuto saldare a punto €63000, nonostante fino a qualche mese fa ne dovesse saltare soltanto 45000.

Quindi Simone nel post accusa Equitalia di essere degli usurai che chiedono il pizzo con interessi che in pochissimi mesi sarebbero aumentati di circa €18000. “È da più di 10 anni che ho questa attività, ne ho passate tante, è stata una gran fatica, ma è stato anche appassionante! Ho superato tanti ostacoli, in più di 10 anni di lavoro sarò andato in ferie una volta o due !”, è questo un tratto delle poste scritto direttamente dall’uomo.

Poi lo stesso sempre nello stesso post diffuso su Facebook e scrive “Ho una normalissima automobile che mi serve per lavorare e una piccola casa che mi serve per viverci. È da mesi che non guadagno nulla pur di pagare i dipendenti!”. Simone ribadisce nel post comunque che nonostante abbia passato tutta la vita a lavorare e si è preso sempre le tue responsabilità di non avere comunque accumula con nessuna ricchezza di avere sempre pagato le tasse e racconta di essere diventato come uno schiavo che sopravvive e che è costretto anche a dover schiavizzare i propri dipendenti per poter mantenere il suo lavoro visto l’enorme mole di tasse che sono davvero impossibili da pagare.