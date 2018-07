“Era solo un taglietto”. E la sua vita è un inferno.

Una giornata felice in famiglia si è trasformata in una tragedia inconcepibile. Una sciocca disattenzione ha compromesso per sempre la vita di una donna inglese di 54 anni. Margeurite Henderson in una domenica come tante aveva organizzato un pranzo presso la sua abitazione a Crosshill in Scozia. In casa figlie e nipotini per trascorrere del tempo sereno insieme. Mentre preparava il pranzo la nonna britannica si era fatta un taglietto da nulla e infatti lì per lì non se ne era neanche accorta. Quante volte in cucina capita a tutti di avere delle piccole ‘disavventure’ con i coltelli, ma nessuno potrebbe pensare di andare incontro alle terribili conseguenze a cui si è trovata di fronte Marguerite. E infatti anche la 54enne non ha dato peso all’evento, solo che dopo qualche giorno la ferita non si rimarginava. Il dito le doleva moltissimo ed era gonfio. La situazione a un certo punto è diventata così insopportabile che è andata in farmacia per farsi dare una cura veloce. Ma il farmacista le ha detto di correre immediatamente in ospedale. Loading…

Preoccupata dalla reazione del farmacista la donna non ci ha pensato su due volte ed è corsa immediatamente in ospedale, dove i medici hanno constatato una condizione gravissima: era sepsi. Infatti, una volta arrivata al pronto soccorso, i dottori hanno cercato in ogni modo di salvarla, ma i tentativi sono stati vani. Così, le hanno dovuto amputare gli arti. La Henderson a causa di quel taglietto piccolissimo aveva contratto un’infezione molto grave che è degenerata in una terribile infezione. “Non so neanche come mi sono fatta questa ferita – ha Preoccupata dalla reazione del farmacista la donna non ci ha pensato su due volte ed è corsa immediatamente in ospedale, dove i medici hanno constatato una condizione gravissima: era sepsi. Infatti, una volta arrivata al pronto soccorso, i dottori hanno cercato in ogni modo di salvarla, ma i tentativi sono stati vani. Così, le hanno dovuto amputare gli arti. La Henderson a causa di quel taglietto piccolissimo aveva contratto un’infezione molto grave che è degenerata in una terribile infezione. “Non so neanche come mi sono fatta questa ferita – ha raccontato la donna -. Sembrava come quelle che ci si fa con i fogli, non era nulla di che”. Ma ora perderà tutti gli arti a causa di questa infezione generalizzata che l’ha colpita attraverso quel taglio.

La negligenza è stata la sua peggiore nemica. Infatti la donna da principio aveva preso un appuntamento dal medico, ma lo aveva saltato a causa di alcuni impegni. Poi i giorni sono passati e la situazione si è aggravata. La mano era diventata completamente blu, solo allora è corsa in farmacia e poi in ospedale. Da principio per curarla al meglio i medici l’avevano messa in uno stato di coma indotto per una settimana. Nel frattempo l’hanno sottoposta a delle cure antibiotiche molto forti, ma purtroppo questa cura non ha avuto i risultati sperati. Fortunatamente, gli organi vitali non sono stati intaccati dall’infezione e Marguerite è sopravvissuta ma i suoi arti sono stati amputati e adesso la sua vita non sarà più la stessa.