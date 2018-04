Eredita 3 miliardi di lire dal nonno, ma non può cambiarli in euro

Ha davvero dell’incredibile la storia che stiamo per raccontarvi che ha come protagonista un giovane il quale dopo essersi recato in banca Dopo la morte del nonno, ha appreso di essere diventato miliardario, ma solo sulla carta. Luigi, è questo il nome del protagonista di questa storia il quale alla morte del nonno pare abbia ereditato tre miliardi di lire, che però ormai non possono essere più Cambiati in euro. Luigi è un bancario Romano, figlio unico senza genitori e quindi unico parente rimasto del nonno che da decenni viveva in Svizzera e che pare sia venuto a mancare lo scorso mese di luglio. Non essendoci altri nipoti e figli, Luigi alla morte del nonno divenne l’unico erede e fu soltanto in quel momento che scoprì che in una cassetta di sicurezza nella banca di Lugano l’ anziano nonno custodiva vera fortuna ovvero 3 miliardi di lire. Essendo del settore, Luigi si è subito attivato per cercare di provvedere al cambio e quindi ha provato proprio a chiedere al Bankitalia un cambio della fortuna in euro.

Purtroppo però per lui la situazione si è complicata perché Bankitalia ha risposto di non essere in grado di poter provvedere al cambio perché i termini per la conversione erano scaduti e quindi quei soldi diventavano praticamente una carta straccia. Lo Stato Infatti Aveva fissato un termine decennale per entrata in vigore dell’euro entro il quale era possibile effettuare il cambio di valuta Quindi considerando l’ approvazione della moneta unica, chiunque avesse delle lire, poteva cambiarle fino al 2012.

Il signor Luigi non ha Dunque alcuna intenzione di perdere la fortuna a causa di una legge e di alcuni cavilli burocratici che esistono soltanto nel nostro paese e per questo dopo essersi imbattuto nel sito www. fondazione italiana risparmiatori. it e assistito dal legale dell’associazione, è pronto ad una vera e propria Battaglia. Adesso però Luigi ha fatto sapere di non voler arrendersi ed ha dichiarato di voler a tutti i costi cercare di difendere l’eredità lasciata dal nonno anche con l’aiuto di alcuni legali. Questi ultimi Infatti pare cercheranno di dimostrare come i 10 anni di moratoria prevista dalla legge, vanno conteggiati non dall’entrata in vigore dell’euro quanto dal momento in cui si viene a scoprire l’esistenza delle lire che si vogliono convertire.

Stando a quanto riferito, si tratterebbe di una cosa praticamente impossibile ma lui vuole tentare il tutto per tutto e quindi grazie all’aiuto di alcuni noti locali vuole cercare di raggiungere il suo scopo ovvero accaparrarsi la fortuna lasciata dal suo nonno. Bankitalia fa sapere: “Dell’esistenza di detta somma (circa 3 miliardi di lire ndr) lo stesso non aveva mai avuto, naturalmente, contezza prima di allora”. Quindi invitano l’istituto «a prendere contatti con la scrivente Fondazione al fine di procedere alla conversione delle lire in euro in favore» del signor Luigi, «per un totale di euro 1.549.370,70, con l’avvertimento che in difetto ci vedremo costretti a porre in essere le opportune azioni a miglior tutela dei diritti del nostro assistito”.