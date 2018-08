Esce dal lavoro e sparisce, trovata morta Samantha: fermato il cognato dell’ex fidanzato

La protagonista della notizia è una donna inglese, della cui sparizione pare ne avessimo già parlato la scorsa settimana. Si tratterebbe di Samantha Eastwood, la donna che era uscita dall’ ospedale dove lavorava e da quel momento non si erano avute più sue tracce. La donna è stata trovata morta dalla polizia inglese in una zona boschiva. Per la morte della giovane, è stato accusato il marito della sorella dal suo promesso sposo, con il quale aveva rotto la sua relazione pochi giorni prima della sparizione. Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche della giovane ventottenne inglese, sparita venerdì 27 luglio dopo aver terminato un suo turno di lavoro al Royal stock University Hospital, Dove la donna Lavorava come ostetrica.

Il corpo della donna è stato ritrovato dalle forze dell’ordine, in una zona boschiva a Caverswall stock on Trent, nel pomeriggio di sabato scorso a 8 giorni dalla sparizione. L’Indagine che hanno aperto gli inquirenti per la sparizione della donna, si è ora trasformata così in un’inchiesta per omicidio, che dai primi accertamenti avrebbero riscontrato risvolti non previsti. Poco dopo il ritrovamento della giovane, in relazione al fatto gli inquirenti avrebbero fermato un uomo, ora accusato della morte della giovane.

Si tratterebbe del cognato dell’ex fidanzato della donna, cioè il marito della sorella del suo promesso sposo. Una pista fondamentale in queste indagini, è stata quella che gli inquirenti avrebbero analizzato bene cioè Samantha sarebbe sparita pochi giorni dopo aver tentato di vendere il proprio abito da sposa da 400 sterline online dopo che avrebbe rotto la sua relazione con il fidanzato John Peake. Si tratta sempre dello stesso uomo già fermato per la scomparsa di Samantha e poi è stato rilasciato con l’uomo che è stato fermato anche il padre con l’accusa di averlo aiutato. Però la svolta dopo che una collega della giovane, ha raccontato di recente Samantha, le avrebbe parlato di alcune minacce da parte delle 32enne Michael Stirling.

Infatti, pare che Samantha tenesse per la sua vita e avrebbe invitato una collega a segnalare un’eventuale sua assenza ingiustificata al lavoro. Il sospetto è che il 32enne si fosse invaghito di Samantha o che tra i due vi fosse una relazione clandestina.