Esce per fare una passeggiata ma viene ritrovata morta nel fiume, è mistero

E’ mistero sulla scomparsa di una donna di 66 anni la quale pare sia uscita per fare una passeggiata e da quella non è più ritornata. E questo quanto accaduto a Cà di Lugo in provincia di Ravenna Dove lo scorso mercoledì, una donna di 66 anni Rosa Bacchilega pare sia uscita per fare una passeggiata e sarebbe svanita completamente nel nulla nel primo pomeriggio. Purtroppo le speranze di ritrovare in vita la donna si sono affievolite nella giornata di domenica, quando intorno alle ore 13:00 è stata ritrovata dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco purtroppo senza vita nel letto del fiume Santerno a poco meno di 900 metri a Valle del Ponte che si trova a Cà di Lugo che dalla via Fiumazzo conduce a via Bastia.

Stando a quanto emerso dalle prime indiscrezioni fornite dagli inquirenti e dalle cronache locali, sembra che sul corpo della donna non fossero stati ritrovati segni di violenza e quindi al momento l’ipotesi più accreditata è che la donna abbia avuto un malore proprio mentre camminava nelle vicinanze del fiume. Ovviamente al momento però tutte le piste sono aperte e tutte le ipotesi al vaglio e non si può nemmeno escludere che si possa essere trattato di un gesto estremo. Ciò che è certo è che la donna era uscita da casa dicendo di voler andare a fare una passeggiata lungo il fiume, come Tra l’altro spesso faceva e quindi questo non ha lanciato alcun allarme tra i familiari.

Prima di uscire da casa la donna pare avesse indossato anche giubbotto catarifrangente come spesso faceva quando decideva di andare a fare una passeggiata lungo il fiume. A denunciare la scomparsa della donna è stato il figlio, il quale si è rivolto ai Carabinieri proprio nella mattinata di giovedì e da venerdì le ricerche sono state portate avanti dai carabinieri coordinate dalla prefettura. Tra la giornata di venerdì e di sabato si erano anche intensificate le ricerche con le forze dell’ordine e decine di volontari della protezione civile che pare abbiano battuto campagne intorno alla Frazione dove la donna viveva e anche nei territori.

Alle ricerche hanno contribuito i vigili del fuoco sia con gli elicotteri che con i sommozzatori, mentre la Protezione Civile pare abbia schierato anche un unità cinofila. Sul posto una volta rinvenuto il cadavere della donna è accorso anche il magistrato di turno e adesso la salma si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. Bisognerà capire Dunque come è morta la donna e quali sono state Dunque le dinamiche. Molto probabilmente nelle prossime ore sarà effettuata l’autopsia sul corpo della 66enne.