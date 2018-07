Escherichia coli, il Ministero della Salute annuncia ritiro del formaggio fontina DOP

Un nuovo avviso di richiamo riguardante i prodotti alimentari è stato diffuso nella giornata di oggi dal Ministero della Salute attraverso il portale web proprio nella sezione dedicata alle allerte alimentari e richiami di merce. Il ritiro questa volta riguarda un lotto di formaggio fontina per rischio microbiologico a causa della presenza di Escherichia coli produttore di tossina shiga. Nello specifico il prodotto interessato dalle richiamo è il formaggio fontina D. O. P. a marchio Terre d’Italia prodotto per GS Spa dalla Cooperativa Produttori Latte e Fontina Loc. Coop. arl nello stabilimento di La Croix-Noir 19, a Saint-Christophe, in provincia di Aosta. Nello specifico il lotto interessato da richiamo è il numero l171 che è venduto nelle confezioni da circa 250 grammi e che ha una data di scadenza al 19.08.2018.

Si tratta come abbiamo detto di un ritiro a scopo precauzionale che è stato disposto dallo stesso produttore in seguito ad alcuni controlli effettuati a Campione. Ma come avverte lo stesso avviso di richiamo Si invitano i consumatori che abbiano già acquistato il lotto a non consumarlo ed a riportarlo presso i punti vendita di acquisto. Ad ogni modo sarà possibile richiedere delle informazioni contattando il produttore al numero 335 13 57 783. Si tratta di un ritiro disposto per rischio microbiologico a causa della presenza di Escherichia coli Tech.

Nell’ultimo periodo sono stati davvero tanti richiami alimentari nel nostro paese e soltanto alcuni giorni fa era arrivato l’ennesimo richiamo da parte del Ministero della Salute riguardo un prodotto alimentare. Ad essere interessato questa volta era stato il lotto di pecorino Toscano DOP stagionato con marchio Pascoli italiani del peso di 350 g.

Il formaggio che era stato richiamato da Rocca Toscana formaggi srl Presso lo stabilimento di via Puccini 79 52100 Arezzo. Anche in quel caso sempre a scopo precauzionale al fine di garantire la sicurezza dei consumatori Giovanni D’Agata ovvero presidente dello sportello dei diritti aveva raccomandato a tutti coloro che avevano acquistato il prodotto a medesimo Lotto di appartenenza di non consumarlo.