Esonero canone Rai over 75, Agenzia delle Entrate pubblica volantino online

Comitato Difesa Consumatori, la sede di Cosenza, fa sapere che entro il 30 Aprile 2018, chi ha compiuto 75anni e dispone di un reddito annuo pari o inferiore a 8000 euro potrà richiedere l’esenzione per il pagamento del Canone Rai. Anche in questo caso il modulo si trova sui due siti sopra indicati.

I soggetti che avessero già presentato la dichiarazione negli anni precedenti, in cui la soglia di reddito era fissata a 6713.98 euro, non dovranno presentare un’altra dichiarazione, a meno che venga superato il vincolo di reddito fissato. Non si tiene invece conto del reddito della prima casa.

Gli interessati all’esonero potranno inviare infatti una dichiarazione sostitutiva di richiesta di esenzione per l’intero anno, utilizzando il modello messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate entro il termine già citato. Da non dimenticare che nel plico, necessita aggiungere una copia di un documento di identità. E’ ammessa anche la consegna a mano, da parte del soggetto interessato, presso ogni ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

