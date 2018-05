Esplode sigaretta elettronica e trafigge il cranio di un 38enne uccidendolo

È davvero incredibile quanto accaduto ad un uomo di 38 anni, il quale è morto in Florida Dopo l’esplosione di una sigaretta elettronica che lo stesso Stava fumando. Secondo quanto riferito dai media, il cadavere dell’uomo è stata ritrovato lo stesso 5 maggio nella sua abitazione di famiglia a San petersburg. Sul corpo sarebbero stati ritrovati circa l’ottanta per cento di ustioni e ad attirare l’attenzione delle forze dell’ordine pare sia stato l’allarme antincendio che proveniva proprio dal suo appartamento. Inizialmente non si era capito bene che cosa potesse essere accaduto, ma l’autopsia effettuata sul corpo del trentottenne ha confermato che ad ucciderlo è stata la sua sigaretta elettronica.

I medici legali nel cranio dell’uomo hanno trovato dei frammenti della sigaretta elettronica esplosa e pare si siano trasformati in dei veri e propri proiettili Mentre invece le fiamme hanno provocato delle scottature sulle 80% del corpo per lo più sulla zona sulla spalla sulla schiena sul braccio su una mano. Si chiamava Tallmadge D’Elia, Aveva 38 anni e viveva a San Petersburg in Florida ed è la prima vittima negli Stati Uniti della Svapo. Come già detto il decesso è avvenuto lo scorso 5 Maggio Anche se i risultati dell’autopsia che imputano all’esplosione della sigaretta elettronica alla causa della morte sono stati diffusi proprio nelle scorse ore.

Da quanto sembra una volta saltata in aria la sigaretta elettronica avrebbe dato vita un incendio che ha letteralmente divorato l’addome, la spalla, la schiena, il braccio e la mano dell’uomo. Le forze dell’ordine sono state inviate direttamente sul posto in seguito ad un allarme antincendio dell’appartamento dove viveva l’uomo e una volta entrati in casa, hanno trovato è proprio il 38enne senza vita. A parlare di questa vicenda è stata una famosa emittente locale di Stati Uniti la quale raccontata che l’uomo ha dedicato la maggior parte della sua carriera al lavoro di produttore televisivo prima di potersi trasferire a Sankt peterburg e intraprendere l’attività di freelance. La sigaretta elettronica in questione era una Mod, pubblicata nelle Filippine è distribuita da Smoke and Mountain. Una volta chiusa la notizia un rappresentante dell’azienda pare abbia assicurato all’emittente abiti che i loro dispositivi non esplodono non escludendo possa essersi trattato di un problema alla batteria.

L‘Us Fire administration quale abbia fatto sapere che tra il 2009 e il 2013 si sono verificati circa 195 esplosioni e incendi di sigaretta elettronica per un bilancio di 133 lesioni acute delle foglie 38 molto gravi. Soltanto 3 anni fa in Colorado, un 29enne è stato ferito gravemente dall’esplosione di una sigaretta elettronica e gli ha provocato la rottura dei denti. Da quanto emerso Al momento la Food and Drug administration ha comunicato che non si sa che cosa possa determinare l’esplosione della sigaretta elettronica Ma le batterie rimangono tutt’ora le prime iniziate.