Esplosione a Bologna: dopo l’incidente, il commovente gesto degli operai

Nessuno degli operai della Ged srl di Castilenti – in provincia di Teramo – andrà in ferie per poter avviare sin da subito i lavori di ripristino del tratto di autostrada A14 interessato dall’esplosione di un camion lunedì 6 agosto, boato che – oltre a provocare una vittima e molti feriti – ha causato una voragine sulla strada che va chiusa prima possibile affinché in quel tratto la viabilità possa tornare nella norma: “Stavamo per chiudere per due settimane e andare in ferie — ha raccontato al Corriere Francesco Di Federico, ceo della società che realizzerà le travi per riparare il raccordo di Casalecchio — ma quando siamo stati interpellati abbiamo dato piena disponibilità. Ne ho parlato con gli operai e sono stati subito disponibili quando hanno capito di cosa si trattava, avevano visto le immagini drammatiche di Bologna”.

La Ged srl è un’azienda specializzata in prefabbricati e opera nel settore da oltre 40 ani. Da tempo collabora anche nei lavori post sisma 2016, dove ha messo a disposizione le proprie competenze per la posa delle piastre antisismiche su cui sono state appoggiate le case dei moduli abitativi provvisori. E nella sede della Ged che si stanno progettando le dodici travi di cemento precompresso che serviranno per riparare il cratere lasciato dall’esplosione di un’autocisterna di gpl sul tratto di A14 che passa sopra Borgo Panigale. Alla creazione delle travi, lunghe circa 25 metri, lavoreranno 20 operai.

“In questo momento siamo in fase di definizione della progettazione — spiega l’amministratore della GED — e partiremo con la produzione vera e propria il 20 agosto. La nostra parte, per così dire, finirà ai primi di settembre”. Seguirà il montaggio dell’armatura, il ripristino dell’asfalto e infine la riapertura completa del raccordo di Casalecchio attorno a metà ottobre.