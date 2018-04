Facebook, 50 milioni di account “violati”

Al centro di uno degli scandali più gravi della storia recente c’è Facebook, azienda di social networking che fa della gestione dei dati personali di miliardi di persone il suo business principale. A dare fuoco alle polveri è stato Christopher Wylie, ex impiegato della società di analisi Cambridge Analytica (CA) di proprietà del contractor militare Strategic Communications Laboratories (SCL). Qualche anno fa, CA ha messo le mani sui dati di “50 milioni di utenti” Facebook grazie alla collaborazione di Aleksandr Kogan, psicologo dell’Università di Cambridge e della sua app “thisisyourdigitallife”

L’app prometteva “previsioni di personalità” con in più il pagamento di 1 o 2 dollari (su Amazon Mechanical Turk), a patto che gli utenti le avessero garantito il permesso di accedere ai loro profili Facebook. Dai 270.000 che hanno concesso il permesso, l’app ha raccolto poi informazioni anche sui loro amici (senza che questi avessero potuto dire alcunché). Stando alle spiegazioni fornite da Facebook, la collaborazione di

Kogan con la società di analisi CA non è avvenuta nel rispetto delle policy del social network, e non a caso le policy sono state poi rese più restrittive. Facebook ha chiesto a Kogan e a CA la distruzione dei dati raccolti senza permesso, e a quanto pare entrambi (sviluppatore e società di analisi) avevano “certificato” questo processo di distruzione. Poi è arrivato Wylie, che ha svelato come in realtà CA non avesse affatto distrutto quei dati, anzi: le informazioni sarebbero state sfruttate poi dai gestori della campagna presidenziale di Donald Trump.

Lo scandalo nasce più dalle rivelazioni di Wylie, che dalle normali pratiche di un business “social” come Facebook, e in attesa che gli utenti recepiscano il messaggio – allarmato ma realistico – di Edward Snowden, che ha definito Facebook come “una società di sorveglianza rivenduta come social media” la corporation di Mark Zuckerberg deve fare i conti con il tracollo in borsa (-6,8%) e una crisi che coinvolge tutto il settore hi-tech.