Facebook, indagine Antitrust per pratiche commerciali scorrette

Ci sono moltissimi europei tra gli utenti coinvolti loro malgrado nella violazione della privacy di Facebook. E a 214.134 italiani lunedì il social network comunicherà di essere nella lista di chi è stato spiato da Cambridge Analytica. Più correttamente: li informerà che i loro dati sono stati condivisi dalla società inglese protagonista dello scandalo. Se l’11 aprile Zuckerberg sarà ascoltato al congresso Usa, ora anche la Ue prepara l’offensiva. Ieri da Bruxelles hanno spiegato: «La Commissione europea indagherà sul caso dei dati personali condivisi da Facebook, che consideriamo inaccettabile». Non solo: Facebook, sempre da lunedì, renderà più semplice ottenere l’elenco delle applicazioni a cui, con leggerezza, tutti abbiamo ceduto i nostri dati: se vogliamo, potremo decidere di revocare il permesso. Come avverrà? In cima alle notizie delle nostre pagine comparirà un link con l’elenco delle app a cui abbiamo regalato informazini.

La controffensiva della società di Zuckerberg in favore della privacy assomiglia molto a un’operazione che rientra nella categoria della stalla chiusa quando i buoi ormai sono serenamente in vacanza in giro per il mondo, ma forse aiuterà ognuno di noi ad agire con più consapevolezza quando consegniamo pezzi della nostra vita alle multinazionali della rete o anche a piccole società che ci propongono improbabili test sul protagonista del Trono di Spade in cui ci immedesimiamo o su come saremo da vecchi.

Non è una banalità: se Cambridge Analytica ha potuto accedere dai dati di centinaia di migliaia di utenti in tutto il mondo è grazie al fatto che ognuno di loro (di noi) ha accettato di cedere informazioni personali ad applicazioni terze. Da lunedì Facebook metterà in evidenza questo elenco, ma già oggi è possibile consultarlo, non senza qualche brivido lungo la schiena, andando sulla nostra pagina, digitando su “impostazioni” e poi sulla voce “app”. Fatelo. Ad esempio chi scrive ha constatato di avere ceduto il proprio patrimonio di dati a 86 applicazioni differenti in dieci anni, da Spotify a Shazam, da “Che personaggio sei di The Big Bang Theory?” a “Quanto sei romano”. Da lunedì Facebook ci aiuterà a richiudere le porte per non fare uscire altri buoi della nostra vita privata. Lo ha annunciato con un post Mike Schroepfer, chief technology officer di Facebook (31 milioni di utenti solo in Italia). «Gli utenti saranno in grado di rimuovere le app che non vogliono più. Riteniamo che queste modifiche consentiranno di proteggere meglio le informazioni delle persone. Sappiamo di avere più lavoro da fare».

Il problema per Facebook è che il clamore per il caso della violazione della privacy sta aumentando. Per ora le risposte del fondatore Mark Zuckerberg, che si è speso in prima persona e che il 10 aprile testimonierà al Senato americano (il giorno successivo alla commissione commercio della Camera), non sono risultate sufficienti. Per la Commissione Europea, «l’accesso ai dati personali e il successivo uso improprio degli stessi appartenenti a utenti Facebook non è accettabile». «Gli ultimi dati pubblicati da Facebook confermano che anche utenti europei sono stati colpiti» ha chiarito Christian Wigand, portavoce della Commissione Europea.

Vera Jourova, commissario per la tutela dei consumatori, parlerà con l’Autorità europea per la protezione dei dati e con quella britannica, mentre nei giorni scorsi ha inviato una lettera a Facebook per chiedere «ulteriori chiarimenti entro due settimane». I vertici del social network nato all’Università di Harvard nel decennio scorso hanno già espresso la loro disponibilità al confronto e Wingand ha confermato: «Stiamo organizzando contatti ad alto livello nei prossimi giorni. Vera Jourova parlerà anche con la Commissione federale al Commercio Usa, che ha aperto un’indagine sul caso». Si è mosso anche il Garante della privacy italiano: dopo avere ottenuto le prime informazioni da Facebook, l’autorità guidata da Antonello Soro sta raccogliendo altri elementi. E la prossima settimana tutti i Garanti europei a Bruxelles discuteranno la proposta dall’Autorità italiana di estendere il mandato della task force, costituita per il caso Facebook – Whatsapp, anche alla vicenda Cambridge Analytica.

L’Autorità antitrust ha annunciato l’apertura di un’istruttoria su Facebook . “L’Antitrust ha aperto oggi un procedimento per pratiche commerciali scorrette, che riguarda il messaggio ingannevole che viene dato al consumatore. Quando ci iscriviamo a Facebook sulla home page troviamo un messaggio che dice che il servizio è gratuito e lo sarà sempre. Ma il consumatore non è messo in grado di sapere che al contrario cede dei dati, per i quali ci sarà un uso commerciale, come dimostrano anche le recenti vicende”, ha spiegato il presidente dell’Antitrust Giovanni Pitruzzella. “Si tratta di problematiche nuove che involgono vari profili: c’è un profilo di tutela della privacy, per cui l’Autorità per la privacy, nazionale e europea, sta intervenendo; c’è un profilo di nuove regole, occorrono regole adeguate ai tempi a cui sta pensando l’Autorità per le Comunicazioni, c’è poi un profilo di tutela del consumatore, noi siamo stati chiamati a intervenire dalle associazioni di tutela del consumatore”.