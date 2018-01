Facebook, lotta alle fake news in vista delle elezioni del 4 marzo in Italia

In vista delle elezioni del prossimo 4 marzo Facebook pare stia allestendo una nuova funzione che permetterà di bloccare le fake news. Il social network pare abbia pensato di intensificare le misure volte a prevenire la distruzione che passa attraverso la sua piattaforma e lo ha fatto in un momento molto importante per la vita politica italiana ovvero in vista delle elezioni del 4 Marzo e in collaborazione con pagella politica che a partire già dalla prossima settimana si occuperà dell’attività chiamata fact-checking. Questo permetterà di analizzare tutte le informazioni veicolate sul noto social network sia sulla base delle segnalazioni inviate dagli utenti a Facebook, sia attraverso l’adozione di iniziative di controllo del tutto autonome. Qualora una notizia verrà ritenuta falsa, le analisi di chi ha effettuato la verifica verrà riportato ad altre notizie correlate e quella originale dunque verrà penalizzata con un posizionamento più basso nel News Feed.

Ma non finisce qui perché gli utenti che avranno condiviso questa notizia falsa riceveranno una notifica che segnalerà le conclusioni quale è giunto il fact Checker. Dunque, attraverso quanto appena detto Facebook vuole semplicemente lanciare una serie di misure anche in Italia contro le operazioni di disinformazione per poter contribuire all’integrità della campagna elettorale di qui fino al prossimo 4 marzo. “Sì, account falsi verranno chiusi anche da voi, come abbiamo fatto in Germania e Francia. In passato abbiamo mancato il punto, non eravamo preparati a combattere la disinformazione, il nostro focus era proteggere dall’hacking degli account, o dallo spam. Ora cercheremo di avere un ruolo attivo nel mitigare le campagne di disinfo”, e questo quanto dichiarato da Richard Alan vicepresidente di Facebook per le public Policy in Europa, Medio Oriente e Africa che ha così diffuso questa importante notizia.

Lo stesso ha aggiunto che per fissare che cos’è un account fake, seguiranno alcuni parametri. Alla domanda se oltre che suoi fake account italiani, Facebook avviserà di eventuali network coordinati Alan non risponde: “Sì. Se individueremo network dentro cui le notizie false si diffondono, lo segnaleremo con una disclosure pubblica. Pubblica si intende che lo segnaleremo alle autorità investigative, perché ovviamente si pongono molti problemi sulla diffusione eventuale di dati personali. Ormai abbiamo una collaborazione proficua con le agenzie di intelligence, anche quelle italiane, per esempio sul terrorismo”.

Intanto Facebook non proprio nelle scorse settimane ha stilato e pubblicato un decalogo con tutti i consigli su come imparare a riconoscere notizie false e lo ha fatto in collaborazione con Fondazione mondo digitale. Sembra inoltre che Facebook abbia collaborato con l’Agcom e partecipato al tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza sulle piattaforme digitali lanciato dal garante per le comunicazioni a dicembre con l’obiettivo di prevenire e contrastare tutte le strategie di disinformazione.