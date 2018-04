Facebook sotto accusa per come gestisce le nostre informazioni. Dobbiamo preoccuparci? Sì

La banca dati più grande del mondo, dove sono custodite le informazioni personali e sensibili di oltre 2 miliardi di persone, ha un indirizzo famoso: Hacker Way 1, Menlo Park, California Enti governativi e agenzie per la sicurezza però non c’entrano. Ad elaborare senza sosta i fatti privati del 28% della popolazione mondiale – e tra questi 30 milioni di italiani – sono i server di Facebook. Interessi, amicizie, spostamenti, fotografie, telefonate ed sms, reddito, stato di salute, orientamento sessuale, relazioni sentimentali, preferenze politiche. E tutto archiviato nei big data dell’azienda. Facebook, nata nel 2004 dall’idea di 4 studenti universitari, è oggi un impero tecnologico-finanziario quotato in Borsa per oltre 500 miliardi di dollari, più o meno come il Pii della Svezia, e fonda il proprio valore proprio sul controllo di queste informazioni.

SE È GRATIS, IL PRODOTTO SEI TU. Il

business di Facebook è semplice e ben noto: permette alle persone di mettersi in contatto con i propri amici e con i propri interessi in maniera veloce, efficiente e gratuita. In cambio raccoglie i loro dati, li profila, cioè li suddivide in gruppi omogenei per sesso, età, preferenze o altro, e li rivende agli investitori pubblicitari perché possano veicolare i propri messaggi in maniera mirata e molto efficace. Ciò che non si conosceva, e che è stato portato alla luce dallo scandalo Cambridge Analytica scoppiato a marzo, erano alcune falle del sistema – oggi apparentemente risolte – che hanno permesso la cessione non autorizzata di questi dati. Dati che poi sarebbero stati utilizzati, non è ancora chiaro quanto efficacemente, per influenzare il referendum per la Brexit e poi le elezioni americane a favore di Trump. Come è stato possibile?

«Se conosci il profilo psicologico e gli interessi di una persona», spiega Giuseppe Riva, docente di Psicologia e Nuove Tecnologie della Comunicazione all’U- niversità Cattolica di Milano «puoi creare messaggi ad hoc in linea con le sue aspettative: se ad esempio sei un fondamentalista religioso chiuso mentalmente, e hai dichiarato di non votare Trump perché va con le prostitute, ti potrebbero mandare una notizia in cui si dice che la Clinton partecipa alle messe nere. A quel punto voterai Trump perché per te andare a una messa nera è peggio che andare con una prostituta».

Ma com’è possibile conoscere ogni dettaglio della nostra intimità? Come si fa a ricostruire il nostro orientamento politico o l’intenzione di acquistare una station wagon piuttosto che una bicicletta? Ci pensa la psicometria, una scienza sviluppata fin dagli anni ’60 che permette di ricavare i profili psicologici e i gusti delle persone a partire dai loro comportamenti (vedi infograficà). E chi meglio di Facebook raccoglie le infinite tracce che lasciamo Online e che si possono combinare per ottenere un preciso profilo di chi siamo, come pensiamo, che cosa vogliamo? Come è noto, le informazioni a disposizione di Facebook sui propri iscritti provengono da due fonti distinte: quelle che comunichiamo volontariamente, e quelle che il social desume osservando ed elaborando i nostri comportamenti, sia Online sia offline. Fanno parte del primo gruppo tutti i dati che Facebook ci chiede per esempio al momento dell’iscrizione: indirizzo email, nome e cognome, data di nascita, situazione sentimentale, città dove viviamo, scuole che abbiamo frequentato, libri e film che ci piacciono, sport che pratichiamo.

COME UN LIBRO APERTO. Mai dati più interessanti per chi acquista pubblicità sono quelli che Facebook impara osservandoci. Già nel 2013 Michal Kosinski, David Stillwell e Thore Graepel, tre ricercatori dell’Università di Cambridge, avevano dimostrato con una ricerca scientifica, pubblicata su Pnas, come le nostre azioni sul social network possano essere utilizzate per ricavare interessi e tratti della personalità, credenze e orientamenti sessuali, preferenze politiche e carattere, esposizione ai media e comportamenti di consumo. Sei uomo e ti piacciono i cosmetici Mac? Probabilmente sei gay. Sei un fan di Lady Gaga?

Allora sei un tipo estroverso, a differenza di chi ama la filosofia che invece è più chiuso verso gli altri. Allo stesso modo, se hai messo un like a Hello Kit- ty, ci sono buone probabilità che tu sia afro-americano, aperto mentalmente, di fede cristiana e incline a votare per i democratici.

Secondo Kosinski, il cui modello psicometrico è stato utilizzato per sviluppare il software di profilazione di Cambridge Analytica, bastano 70 “mi piace” per sapere più cose sulla personalità di un soggetto rispetto ai suoi amici, 150 per saperne più dei genitori e 300 per conoscerlo meglio rispetto al partner di una vita. E poiché ogni like e ogni condivisione sono registrati e analizzati dai sistemi di intelligenza artificiale di Menlo Park, Facebook può farsi un’idea sempre più precisa e aggiornata su ciascuno di noi. Non solo: grazie alla geolocalizzazione dei nostri smartphone conosce anche i nostri spostamenti e l’analisi di questi dati può svelare, anche se non lo abbiamo esplicitamente dichiarato, dove abitiamo, dove lavoriamo, come raggiungiamo l’ufficio, a che ora arriviamo e a che ora siamo soliti uscire. E ricostruire anche come passiamo le nostre vacanze.

INSTAGRAM E WHATSAPP. I sistemi di Facebook sono estremamente efficaci nel ricostruire le nostre reti di contatti, anche con persone incontrate per caso o con le quali abbiamo avuto pochissimo a che fare. Per esempio nel 2016 la polizia di Birmingham ha arrestato un rapinatore dopo che Facebook l’aveva proposto a una delle sue vittime tra le “persone che potresti conoscere”.

Ancora più inquietante la storia di una psichiatra che ha scoperto che il social network consigliava ai suoi pazienti di stringere amicizia con altri pazienti. Dato che Facebook non rivela i dettagli dei criteri che usa per proporre gli amici, si può supporre che soltanto il fatto di aver consultato Facebook (o Instagram o WhatsApp, che sono controllate dalla stessa azienda e condividono i dati tra loro) nello stesso luogo (per esempio quello della rapina o lo studio della psichiatra) sia sufficiente a rivelare relazioni più o meno vere.

La creatura di Zuckerberg, inoltre, è in grado di seguire i propri iscritti anche al di fuori del social network. Innanzitutto può sapere quali siti internet stiamo visitando anche quando non siamo log- gati; poi, grazie a Facebook Messenger o Facebook Lite su telefoni Android, può anche tenere traccia delle telefonate che facciamo dal nostro smartphone e degli sms che inviamo: numeri in entrata e uscita, date, orari. E infine, come rivelato da un’inchiesta di ProPublica del 2017, e come spiega la stessa Facebook a chi fa pubblicità sulla sua piattaforma, il social integra i dati che ricava dall’analisi della navigazione dei propri utenti con quelli che ottiene dai cosiddetti information broker, aziende come Acxiom, Experian, Greater Data, Epsilon, Quantium, Tran- sUnion, WPP e Oracle data cloud che gestiscono! profili di milionidi personeper attività di marketing diretto. Queste società ottengono numerose informazioni personali e nominative, quindi identificabili, da registri pubblici e privati come le tessere fedeltà, i concorsi, i questionari, i dati delle aziende di credito.

PROFILAZIONE ESTREMA. Il mix tra le diverse fonti Online e offline consente a Facebook di realizzare quella che probabilmente è la profilazione dei consumatori più dettagliata al mondo. Il social network potrebbe per esempio sapere quali prodotti alimentari siamo soliti acquistare e in base a queste informazioni, unite a quelle derivanti dalla nostra attività online, desumere che apparteniamo a un certo credo religioso, che siamo allergici ad alcuni cibi o che abbiamo qualche patologia, alla quale magari non vorremmo dare troppa visibilità.

Non c’è nulla di segreto nelle attività di raccolta dati e profilazione svolte da Facebook sui propri utenti. È tutto spiegato nelle policy e nelle regole del servizio che accettiamo quando ci iscriviamo. E anche nel caso Cambridge Analytica il ruolo di Facebook potrebbe essere davvero limitato. «Non dovrebbero configurarsi responsabilità per Facebook se non quella, da dimostrare, di non aver inibito subito a Cambridge Analytica l’uso dei dati dopo essere stata avvertita», spiega Stefano Mele, avvocato esperto di Diritto delle tecnologie e di privacy.

DIRITTO ALLA PRIVACY. Il temaè importante per tutti noi, anche se riteniamo di non avere nulla da nascondere. Chi estrae i nostri dati personali e li elabora non è interessato ai nostri “mi piace”, alle foto virali che condividiamo e alle nostre vacanze. È interessato a trovare leve efficaci per vendere, orientare, persuadere, persino manipolare attraverso la disinformazione. E le trova utilizzando le nostre atti tudini, i nostri interessi e le nostre passioni. L’uso che poi ne fa può essere più o meno trasparente.

Edward Snowden, l’ex tecnico informatico della National Security Agency (Nsa) che ha svelato i programmi di sorveglianza digitale dell’intelligence americana e britannica, sul tema è molto chiaro: «Affermare che non si è interessati al diritto alla privacy perché non si ha nulla da nascondere è come dire che non si è interessati alla libertà di parola perché non si ha nulla da dire».

Il mix di informazioni sulle persone e tecnologie a disposizione di Facebook è comunque un’arma potente e il “pulsante di fuoco”, per la prima volta nella storia, è nelle mani di un’azienda privata che non sembra averlo perfettamente sotto controllo. Lo stesso Zuckerberg, a cui gli utenti di Facebook hanno dato fiducia, ha recentemente affermato che «ci vorranno anni per sistemare il social network». Le domande a cui dovrà rispondere sono diverse: che garanzie abbiamo sull’utilizzo dei dati da parte di Facebook e dei suoi clienti? Come facciamo a sapere se siamo manipolati? I no stri dati sono protetti da potenziali hacker? Insomma: abbiamo messo la nostra vita in una banca di cui non conosciamo i cassieri, né le regole degli amministratori, né la sicurezza delle cassaforti. E da cui, neanche volendo, riusciremo mai a ritirarla.