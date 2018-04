“Falsa!”. Maria, bordata contro Barbara D’Urso. La De Filippi stavolta ci va pesante. Ospite di ‘Che tempo che fa’ sgancia una vera e propria bomba. Sul web è già guerra tra i fan delle due regine della televisione. Ahia!

Che le cose tra loro non andassero a gonfie vele era cosa nota. Epperò un attacco frontale del genere, per di più in una rete rivale, nessuno se lo sarebbe aspettato. Succede così che Maria De Filippi, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa?, se la prende con quella che, a conti fatti, è la sua maggiore competitor al momento. Non Milly Carlucci – nonostante la vittoria negli ascolti su Amici di sabato scorso – piuttosto la prossima conduttrice del Grande Fratello, Barbara D’Urso. “Io mi siedo e scivolo, mentre ci sono delle mie colleghe che se vedono questa poltrona stanno in pizzo, si curvano con la spina dorsale e possibilmente allungano il collo – ha detto – Ecco io non sono così, non riuscire i ad essere diversa. Però credo che anche queste mie colleghe a casa siano rilassate come me”. Cristallino,il riferimento alla D’Urso, tanto che Maria ha persino imitato l’atteggiamento della regina di Domenica Live sulla celebre poltroncina bianca e altrettanto limpido l’entusiasmo generato negli spettatori per questa perla di saggezza offerta in diretta e per giunta su Rai1 dalla De Filippi.

Su Twitter sono piovuti centinaia di commenti e gif sulla frecciatina a Barbara D’Urso, seguiti da applausi, esclamazioni del tipo ‘sto volando’ o ‘adoro’. “Maria sarai sempre la numero UNO anche se non stai impostata seduta sulla punta della sedia con le gambe incrociate ma…seduta sui gradini…inoltre sai intrattenere il pubblico e parlare con i giovani senza dire ,” sei gnocco” GRANDE MARIA !!!”, scrive un’utente. Ma c’è anche chi la attacca, seppur indirettamente: “Buona sera – scrive un’utente a Fazio – Sarebbe interessante sapere con quale criterio scegliete gli ospiti, per capire come vi è saltato in mente, dopo un mito come la Berte’, invitare una persona insulsa e insignificante come la De Filippi, sempre ammesso che sia lei quella che è lì in studio”.

E ancora: “Caro Fabio ti seguo dai tempi della tavola rotonda ………che facevi insieme a tanti altri tuoi colleghi, ti ho difeso a spada tratta di fronte a tutti i tuoi detrattori che mi dispiace dirlo sono tanti , ho sempre litigato per te anche per la scelta di alcuni ospiti, ma questa sera vedendo quella lesbicona del marito……di costanzo, ho cambiato canale , Fabio ma non sai cosa ti vomitato addosso quelli dell’impero del male ( biscione ) e tu mi vai ad invitare quel nulla che è quellessere indefinito , Fabio pensa che quando non potevo vederti ti registravo, Fabio dicci a noi tuoi fedelissimi x che caxxo lai invitataaaaaa”. Nessuno si salva insomma. Neppure Maria.