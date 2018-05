Fanno sesso davanti a una scuola: Lei voleva fare un dispetto al fidanzato

Un uomo e una donna, completamente nudi, sono stati sorpresi da alcuni passanti mentre facevano sesso in pieno giorno davanti a una scuola. È quanto accaduto lunedì pomeriggio a San Giovanni in Persiceto, un Comune nel Bolognese. Alcuni passanti hanno assistito alla scena a luci rosse all’ingresso dell’istituto “Archimede” di via Cento e qualcuno ha segnalato l’episodio ai Carabinieri.

Sul posto sono quindi intervenuti i militari che hanno trovato i due amanti ancora nudi sul marciapiede che si scambiavano effusioni: hanno quindi interrotto il rapporto sessuale e hanno fatto rivestire i due. Entrambi sono stati denunciati per atti osceni.

I protagonisti di questo episodio sono una donna italiana di trentotto anni e un tunisino cinquantatreenne. La coppia, a quanto pare, era un po’ alticcia quando sono arrivati i Carabinieri a interrompere il loro rapporto.

La scuola era chiusa, ma la zona è frequentata da molti sportivi e famiglie – Nonostante la scuola di San Giovanni in Persiceto fosse chiusa per il ponte del Primo maggio, la zona in cui i due si sono lasciati andare era molto frequentata perché – come riferito dai Carabinieri – la palestra dell’istituto è utilizzata per le attività extrascolastiche e il parco adiacente è frequentato da sportivi e molte famiglie. Da quanto emerso, la donna si sarebbe lasciata sfuggire di avere compiuto il gesto dopo una lite con il fidanzato. In questo modo avrebbe voluto fargli un dispetto.