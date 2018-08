Fanno sesso nel parco pubblico e vengono filmati dai carabinieri: video diventa virale

Una coppia di quarantenni di Rende, provincia di Cosenza pare sia stata sorpresa dai militari in un parco mentre facevano sesso. Sono stati gli stessi carabinieri a documentare il reato ed hanno iniziato così a registrare un video che poi inevitabilmente è divenuto virale su WhatsApp e per questo motivo i protagonisti del filmato a quanto pare hanno sporto denuncia per violazione della privacy.

Questo episodio è accaduto lo scorso 26 luglio a Rende e nel filmato si vedono perfettamente due quarantenni del posto, intenti in un rapporto sessuale, sdraiati sotto l’albero al nel Parco Robinson. Pare siano stati proprio i due amanti e professionisti entrambi dopo la diffusione del video a presentare una denuncia per violazione della privacy. Stando a quanto riferito, sembra che il video dell’accaduto non sia rimasto agli atti nel fascicolo.

Uno dei militari avrebbe registrato il video, lo avrebbe inserito in un gruppo Whatsapp dove ci sono tutti i colleghi, un filmato che poi è uscito però Dalla cerchia privata dei Carabinieri ed è divenuto virale. Al momento la Procura di Cosenza Sembra non abbia rilasciato alcuna dichiarazione al riguardo, ma le indagini sarebbero a buon punto e presto potrebbero essere prese delle misure Contro chi ha diffuso proprio questo video. Pare che sia stato già identificato il militare e autore delle immagini, ma bisognerà comunque attendere le indagini che stabiliranno chi e come questo video è circolato in rete.