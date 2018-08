Fanno sesso nel vagone della metro, un anziano li rimprovera e loro lo aggrediscono

Una storia che ha dell’incredibile, quella che stiamo per raccontarvi che ha come protagonisti un uomo ed una donna, i quali si sarebbero lasciati andare alla passione, peccato che si trovassero su un vagone della metro, particolarmente affollato. I protagonisti della storia sono, come già detto, un uomo ed una donna, i quali avrebbero provato a fare sesso nel vagone della metro, ma un anziano li avrebbe interrotti e loro per tutta risposta lo avrebbero aggredito. La scena è stata particolarmente scioccante. Sembra che i due giovani colpiti da un improvvisa passione, avessero provato a fare sesso sul vagone di una metropolitana, affollato di persone.

Uno dei presenti e più nello specifico un anziano signore, sarebbe intervenuto per fermarli, rimproverandoli li davanti a tutti. L’incidente hot è avvenuto nella metro di Mosca dove la coppia è stata ripresa, mentre si lasciava andare ad effusioni decisamente troppo focose. Da quello che si può capire, la giovane era ubriaca ed avrebbe fatto sdraiare il proprio compagno sui sedili del vagone e poi si sarebbe messa sopra di lui. Proprio quando avrebbe tentato di sbottonargli i pantaloni, un anziano signore è intervenuto, ritenendo inaccettabile quello che stava accadendo in un luogo pubblico e pieno di persone.

La giovane non avrebbe preso molto bene il rimprovero dell’anziano signore, ed avrebbe tentato di aggredirlo. La scena è stata ripresa da altri passeggeri della metro e poi l’avrebbero condivisa in rete. Il filmato si interrompe ad un certo punto ed effettivamente non si sa cosa sia successo alla coppia, ovvero se sono stati presi dei provvedimenti per il loro atteggiamento.

Quello che fa più notizia è che nessuno di tutti quei presenti sia sia permesso di fermare i due dal fare quello che stavano facendo e che nessuno sia intervenuto a sostenere l’anziano, che come abbiamo visto, sarebbe intervenuto per mettere fine all’ indecoroso spettacolo.

