Farina mix per dolci ritirata dal mercato, rischio intolleranza: la marca interessata

Ancora un richiamo ha interessato il nostro paese e questa volta si tratterebbe di un richiamo di un lotto di farina dolce soffice a marchio Molini spigadoro. A lanciare l’allarme è stato il Ministero della Salute il quale ha diffuso un avviso di richiamo del Lotto della farina dolce soffice al marchio Molini spigadoro per la presenza di un allergene soia che non è sarebbe stato dichiarato nell’ etichetta. Si tratta di un mix per dolci con farina di tipo 1 e germe di grano, il quale è stato venduto in confezioni da 1 kg con il numero Lotto 31800714 e riporta la data di scadenza 19 luglio 2019. La farina sarebbe stata prodotta Come già detto da Molini spigadoro nello stabilimento sito in via 4 Novembre 2 barra a a Bastia Umbra in provincia di Perugia. Questo nuovo richiamo si trova pubblicato come al solito sul sito della pagina dedicata alle allerte alimentari nella sezione avvisi di sicurezza.

Purtroppo l’allergia alla soia è una manifestazione allergica i cui sintomi si possono manifestare Già all’età di 3 mesi e nella maggior parte dei casi scompaiono spontaneamente all’età di circa 2 anni anche se obiettivamente Esistono dei casi molto più gravi di allergia alla soia. Questo tipo di allergia si manifesta entro qualche minuto o contestualmente dopo l’ingestione oppure dopo essere venuti a contatto con l’allergene ed i sintomi più riscontrati sono la dermatite secca e pruriginosa, problemi respiratori, tosse, rinite, respiro affannoso, problemi gastrointestinali come nausea, mal di pancia, vomito e diarrea.

Sarà l’allergologo che potrà diagnosticare questo tipo di allergia e dare al paziente la giusta cura e consigli. Si raccomando dunque tutti i consumatori allergici alla soia di non utilizzare il mix dolce soffice con il numero di Lotto segnalato e di restituirlo Presso il punto vendita mentre questa farina è sicura per tutti quei soggetti che non soffrono di alcuna allergia alla soia.

Nell’ultimo periodo sono stati davvero tanti richiami relativi a prodotti alimentari per presenza di allergeni non espressamente dichiarati nell’etichetta e l’ultimo risale proprio a poche settimane fa ed ha avuto in oggetto un prodotto della snack Fun per la possibile presenza di latte. In precedenza invece era stato lanciato un allarme relativo al gelato al tiramisù della Decò per possibile presenza di glutine e prima ancora era toccato ad un lotto di minestrone fresco della Coop per il rischio di presenza di glutine ed una farina prodotta dal pastificio Garofalo. Soltanto alcuni giorni fa invece era arrivato anche un richiamo per i Lotti di patatina Crisp al gusto Paprika che al momento si trova sul mercato con una scadenza minima ovvero del 10 2018.

Si manifesta contestualmente o comunque entro minuti (massimo poche ore) dopo l’ingestione o il contatto con l’allergene. Manifestazioni sintomi I sintomi riscontrati più spesso sono dell’ordine dermatologico, come acne e dermatite secca e pruriginosa, respiratorio, come tosse, senso di costrizione al torace, rinite, respiro affannoso tipici dell’asma, e gastrointestinale come mal di pancia, nausea, vomito e diarrea. Diagnosi I sintomi non sono esclusivi dell’allergia alla soia. Quindi l’allergologo ricostruirà la storia della manifestazione dei sintomi e dopo aver escluso altre patologie (come la celiachia), si procederà ad individuare l’allergene alla base delle manifestazioni.

Causa

Un’allergia della soia è causata dal sistema immunitario che confonde la proteina di soia una sostanza nociva, citata come allergene. Ciò avvia la produzione degli anticorpi dell’immunoglobulina (IgE) E, che poi inbandierano la proteina di soia fino al sistema immunitario la prossima volta che una persona lo consumerà. L’Istamina ed altri prodotti chimici poi sono scaricati nella circolazione sanguigna, causando i segni ed i sintomi dell’allergia.

Segni e Sintomi

L’allergia della Soia comincia spesso quando gli infanti reagiscono alle formule a base di soia, sebbene possa svilupparsi a tutta l’età ed essere causato dagli alimenti che una persona precedentemente ha mangiato senza avvertire alcuni problemi.

Solitamente, i sintomi della reazione sono delicati e possono includere:

alveari

itching nell’area della bocca

una punta congestionata o semiliquida.

In rari casi, l’allergia della soia può piombo ad una reazione più severa chiamata anafilassi, che può essere pericoloso se non trattata. Durante l’anafilassi, la gola gonfia su, c’è una caduta marcata nella pressione sanguigna e respirare diventa difficile. Questa circostanza richiede il trattamento immediato con epinefrina, la sola droga che può invertire questi sintomi. Di Conseguenza, è raccomandato che la gente con un’allergia della soia porti sempre un automatico-iniettore dell’epinefrina sulla loro persona.

Fattori di rischio

Determinati fattori aumentano la probabilità che una persona svilupperà un’allergia della soia e questi includono quanto segue:

Una storia della famiglia delle allergie quali eczema, asma o raffreddore da fieno

Età – questa allergia è più comune in bambini, specialmente in bambini ed in infanti

Allergie Attuali – In alcuni casi, la gente che già ha un’allergia ad altri alimenti è egualmente allergica a soia

Diagnosi

Se un medico sospetta una persona ha un’allergia della soia, faranno le domande riguardo ai sintomi ed eseguiranno una valutazione fisica. Possono anche chiedere che il paziente tiene un diario dell’alimento che dettaglia tutti i prodotti alimentari alimentari e descrive qualunque sintomi che si presentano dopo il cibo.

Inoltre, possono raccomandare una prova della puntura dell’interfaccia e/o un’analisi del sangue. Per il test cutaneo, l’interfaccia è punta ed esposta alle piccole quantità di proteina di soia. Se una persona è allergica, svilupperanno un urto o un alveare sollevato al sito esposto. Un campione di sangue può anche essere prelevato per controllare la quantità di anticorpi che (IgE) dell’immunoglobulina una persona ha in loro circolazione sanguigna.

Immagine Copyright: artzenter/Shutterstock

Gestione

Per impedire una reazione a soia, è essenziale per evitare consumare la soia ed i prodotti della soia. La Gente con un’allergia della soia dovrebbe leggere gli ingredienti quotati su tutti i prodotti alimentari prima dell’acquisto o del consumo loro.

La Soia e c’è ne di seguenti ingredienti dovrebbero essere evitate:

Soia, compreso il formaggio della soia, la farina di soia, la semola di mais della soia, il latte di soia, i germogli della soia, l’albumina della soia, la fibra della soia, i dadi della soia, il yogurt della soia ed il gelato della soia.

Shoyu

Edamame

Miso

Natto

Soia

Tamari

Tempeh

Tofu

Cagliata della Soia e granuli della soia

Proteina di Soia

Salsa di Soia

Proteina vegetale Strutturata

La Soia può anche a volte essere trovata in amido/brodo/gomma di verdure ed in cucina Asiatica.

Se una persona consuma casualmente le proteine di soia, gli antistaminici possono essere usati per alleviare i sintomi ed il disagio. Gli Esempi degli antistaminici che sono non quotato in borsa disponibile includono la loratadina, la cetirizina e la difenidramina. Se una persona ha una reazione più severa, possono richiedere il trattamento di emergenza e un’iniezione di epinefrina.

Le industrie alimentari e gli importatori devono avere procedure in atto per il richiamo e il ritiro dal mercato di alimenti pericolosi o non idonei al consumo. I rivenditori devono rimuovere il cibo ritirato dalla vendita.

Che cos’è il richiamo dal mercato?

Il richiamo di un alimento dal mercato si verifica quando questo crea una minaccia immediata alla salute pubblica e alla sicurezza e viene quindi rimosso dalla vendita. I richiami dal mercato sono di solito effettuati dal produttore o importatore e devono essere segnalati alle autorità statali e federali. Che cos’è il ritiro dei prodotti alimentari? Un ritiro è un’azione intrapresa per rimuovere un prodotto alimentare dalla vendita anche se non ci sono problemi di salute pubblica e sicurezza. Questo può avvenire per due ragioni :

1. il prodotto ha un difetto di qualità, ha un peso ridotto o ha un’irregolarità nell’etichetta che non comporta rischi per la salute pubblica.

2. come precauzione, per un potenziale rischio di salute pubblica, in attesa di ulteriori indagini. Se viene stabilito un rischio per la salute pubblica, l’alimento deve essere ritirato. I richiami non devono necessariamente essere notificati alle autorità. Quando avvia un ritiro dal mercato il Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) coordina tutti i ritiri di alimenti a livello nazionale.

La NSW Food Authority è responsabile del monitoraggio dei ritiri di alimenti e di assicurare la collaborazione con i produttori nel NSW. La Food Authority ha anche il potere di ordinare un ritiro di alimenti se necessario. La maggioranza dei ritiri di prodotti alimentari vengono iniziati dalle aziende quando il monitoraggio della produzione alimentare identifica un difetto, in seguito a reclami pubblici oppure come risultato di una verifica governativa.

Se il problema è abbastanza serio da richiedere un ritiro del prodotto, il coordinatore dei ritiri della Food Authority lavorerà con il produttore per assicurare che il ritiro venga effettuato efficacemente. Tipi di richiami A livello commerciale: comporta il recupero del prodotto dai centri di distribuzione e dai grossisti e può anche comprendere ospedali, ristoranti e altri maggiori stabilimenti o punti vendita che vendono cibi prodotti per il consumo immediato o cibi preparati sul posto. A livello del consumatore: comporta il ritiro del prodotto lungo l’intera catena di produzione, distribuzione e vendita, inclusi i prodotti interessati che siano in possesso del consumatore. Ritiro intrapreso dalle aziende: dove il produttore o l’esportatore intraprendono il ritiro. Ritiro obbligatorio: quando l’amministratore delegato della Food Authority ordina al produttore/ importatore di ritirare un prodotto alimentare.

Effettuare un richiamo Secondo la norma 3.2.2, clausola 12, delle Food Safety Practices and General Requirements del Food Standards Code, un produttore, impresa all’ingrosso o importatore di prodotti alimentari deve: • avere un sistema per assicurare il ritiro di alimenti pericolosi • stabilire questo sistema tramite documento scritto che possa essere mostrato agli ufficiali autorizzati su richiesta e • rispettare questo sistema quando gli alimenti pericolosi vengono ritirati. Per assistere le aziende nello sviluppo di un piano per il ritiro di prodotti alimentari, FSANZ ha un opuscolo intitolato Food Industry Recall Protocol – Information on recalling food in Australia and writing a food recall plan.

La sicurezza alimentare. L’interesse generale per la salute pubblica ha indotto la commissione europea ed il ministero della salute a emanare norme per garantire elevati standard di sicurezza alimentare, mediante: i controlli integrati nella filiera produttiva, i piani di autocontrollo, il sistema H. A. C. C. P. la traccia abilità per lasciare traccia di ogni passaggio e informare i consumatori, e la rintracciabili da del prodotto.

I controlli integrati nella filiera

In base al regolamento dell’unione europea numero 882 del 2004, ciascuno Stato membro elabora un piano di controllo nazionale pluriennale di integrato riguardante le filiere produttive, è basato sul coordinamento tra le azioni dei vari enti responsabili. I controlli sono finalizzati all’accertamento di conformità o meno alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

Il sistema HACCP

Queste norme impongono all’imprenditore di adottare un piano di autocontrollo che riguarda: la progettazione e la pulizia dei locali la manutenzione delle attrezzature e dei macchinari, la preparazione la conservazione dei prodotti alimentari, l’igiene del personale che lo smaltimento dei rifiuti. Sono tenuti a dotarsi di un piano di autocontrollo tutti gli operatori della ristorazione e gli esercizi commerciali che trattano alimenti comprese le farmacie.

La tracciabilità

La tracciabilità dei prodotti alimentari è un insieme di norme che obblighi diversi operatori ad assicurare una corretta e trasparente informazione al consumatore e alle autorità competenti mediante indicazione sulla confezione o l’etichetta del prodotto.

La rintracciabili tra due prodotti

La rintracciabilità è la capacità di ricostruire il processo produttivo di un alimento a ritroso, da valle a monte. Consiste nell’utilizzare le impronte ovvero la documentazione raccolta dei vari operatori coinvolti nel processo di produzione per controllare varie situazioni di pericolo di intervenire rapidamente.

I regolamenti comunitari in materia di sicurezza alimentare scaturiscono tutti da un principio fondamentale: evitare in tutti i modi che siano messi in commercio prodotti per l’alimentazione umana inadeguati o nocivi alla salute. Chi più di ogni altro deve garantire che siano messi in commercio solo alimenti non nocivi per i consumatori sono le imprese che operano nella produzione, distribuzione e vendita di prodotti alimentari.

Queste aziende sono tenute a monitorare tutte le fasi che vanno dalla materia prima alla cessione al consumatore, facendo in modo che gli alimenti rispondano alle disposizioni sulla sicurezza alimentare. Com’è emerso più volte in passato, il mero controllo del prodotto finito non è sufficiente a garantire la sicurezza degli alimenti, da un lato perché al momento in cui si concludono le analisi di laboratorio, di solito l’alimento è già stato consumato, e dall’altro perché è impossibile sottoporre tutti i prodotti circolanti a controlli preventivi. A queste considerazioni si aggiunge il fatto che le analisi di laboratorio sono quasi sempre più costose delle misure preventive che si possono adottare durante le fasi di lavorazione in un’azienda. Consapevoli di questi fattori, le autorità comunitarie hanno stabilito che le aziende che lavorano con alimenti (ad eccezione della produzione agricola primaria) sono tenute a eseguire dei controlli autonomi interni nelle fasi di lavorazione più importanti per la sicurezza degli alimenti, sui prodotti semilavorati e nell’ambiente lavorativo, in base alle regole internazionali dell’HACCP. Questo principio consente di: – prevenire sul nascere eventuali pericoli per la salute, – eliminare le fonti di pericolo esistenti con misure adeguate, – comunque ridurre il rischio per il consumatore a un livello ragionevolmente accettabile. Il responsabile aziendale, quindi, è tenuto a predisporre nella propria struttura produttiva un piano di HACCP adeguato col quale eliminare o tenere sotto controllo ogni eventuale punto critico per la sicurezza degli alimenti. Tale piano va aggiornato e adeguato in loco alla realtà specifica dell’azienda in questione.

Cos’è la microbiologia? La microbiologia è la scienza che studia esseri viventi piccolissimi non visibili ad occhio nudo. Questi esseri viventi si trovano ovunque in natura: nell’uomo, negli animali, nell’aria, nell’acqua, sugli alimenti, ecc.. Alcuni di questi microorganismi, se vengono in contatto con l’uomo possono provocare malattie di varia gravità. 3.2 Quali sono i principali microorganismi? La maggior parte dei microorganismi si divide in una delle seguenti quattro categorie:

– LIEVITI E MUFFE: di norma questi microorganismi non provocano malattie, ma sono responsabili dell’alterazione degli alimenti causando la comparsa di cattivi odori e sapori. In alcuni casi possono essere aggiunti intenzionalmente agli alimenti (p.es. formaggi) per ottenere dei sapori particolari.

– BATTERI: sono i principali responsabili delle malattie trasmesse dagli alimenti. Possono usare gli alimenti come fonte di energia, ma per sopravvivere e moltiplicarsi hanno bisogno di un ambiente idoneo che può essere differente da specie a specie; per ambiente si intende la temperatura, la quantità d’acqua disponibile, la presenza o meno di ossigeno, l’acidità e la presenza di sostanze nutritive. – VIRUS: non crescono e non si sviluppano sugli alimenti, ma gli alimenti possono essere utilizzati per trasferire i virus da persona a persona (norovirus, sapovirus, rotavirus, adenovirus, virus dell’epatite A, virus dell’epatite B). Virus associati agli alimenti possono essere contagiosi, anche una dose minima basta per contagiare una persona. I virus vengono eliminati con una semplice cottura. 3.3 Come fanno i microorganismi a trasmettere malattie attraverso gli alimenti?

– INFEZIONE: Per alcune specie di microorganismi è sufficiente che il virus o il batterio sia presente nell’alimento. Attraverso il cibo essi penetrano nel corpo umano e provocano la malattia. Per ammalarsi nella maggior parte dei casi non basta ingerire un singolo microorganismo, ma un numero minimo (dose infettante) che varia da specie a specie.

– INTOSSICAZIONE: Alcune specie di microorganismi, se riescono a vivere all’interno di un alimento per un tempo sufficiente e in condizioni favorevoli, possono produrre delle sostanze dannose chiamate tossine che se ingerite possono provocare malattie e che possono resistere a temperature di cottura anche molto elevate.ì

Come si manifestano le malattie causate da microorganismi e trasmesse attraverso gli alimenti? Di solito il tempo che passa dal consumo dell’alimento alla comparsa della malattia è abbastanza breve e va da 2 a 36 ore, solo in casi particolari si può arrivare ai 3 giorni. I sintomi principali sono vomito, diarrea, nausea, dolori addominali e febbre. 3.5 Come prevenire queste malattie? Abbiamo già detto che i microorganismi per sopravvivere, ed eventualmente produrre tossine, hanno bisogno di un ambiente adatto. Vedremo ora quali sono le caratteristiche ambientali che, se tenute sotto controllo, contribuiscono a conservare gli alimenti.

Loading...

BASSE TEMPERATURE La REFRIGERAZIONE intesa come conservazione ad una temperatura tra 0° e +4°C blocca la moltiplicazione e lo sviluppo dei batteri che si trovano sulla superficie o all’interno dell’alimento. I batteri non vengono uccisi, la loro crescita è solo arrestata o rallentata. Pertanto un alimento, seppur contaminato con una piccola carica di microorganismi, potrà non essere un pericolo per la salute, poiché i microrganismi non arriveranno mai a moltiplicarsi fino ad arrivare ad una quantità tale da provocare una malattia e non saranno in condizione di produrre tossine pericolose. Mentre nel frigorifero i batteri si moltiplicano solo lentamente, a temperatura ambiente il numero si moltiplica ca. 20 volte tanto. Per questo motivo, sia le materie prime e anche gli alimenti altamente deperibili o già pronti, se adeguatamente conservati in frigorifero, possono avere una durabilità anche di 3-4 giorni.

La SURGELAZIONE, ovvero la conservazione a temperature inferiori ai -18°C, blocca la vita dei microorganismi e consente una durabilità degli alimenti fino a molti mesi. Per effettuare una corretta surgelazione si devono utilizzare materie prime di ottima qualità. Gli alimenti una volta preparati dovranno essere sottoposti, in tempi molto rapidi, a temperature molto basse. Meglio quindi, se tale operazione viene effettuata per piccole pezzature e piccole quantità e con l’impiego di apposito abbattitore di temperatura. Per non danneggiare l’alimento surgelato e mantenerne le caratteristiche organolettiche, è molto importante che il successivo scongelamento venga effettuato in frigorifero, che l’alimento sia al più presto utilizzato e che non venga più ricongelato.

ALTE TEMPERATURE MANTENIMENTO A CALDO: Poiché le temperature comprese tra i 30° ed i 40°C sono le più favorevoli alla sopravvivenza ed allo sviluppo dei microorganismi pericolosi, è opportuno che un alimento, già preparato in attesa di essere successivamente consumato caldo (es. banco ristorante self service) , sia conservato ad una temperatura non inferiore a +60°/+65°C, impiegando idonei dispositivi (es. sistema a bagnomaria, piastre o lampade riscaldanti). A questa temperatura i batteri non crescono più. I microorganismi di norma vengono distrutti dal calore durante una normale cottura, ma non sempre le temperature elevate riescono a distruggere anche le tossine prodotte dai microorganismi. Alimenti freschi, cotti e mangiati ancora caldi, non dovrebbero presentare un rischio di natura microbiologica. La cottura di un alimento si può considerare adeguata, quando venga raggiunta una temperatura di almeno +75°C, in ogni sua parte e so prattutto nel suo interno (si raccomanda l’uso di termometro a sonda per la verifica). Bisogna fare molta attenzione alla preparazione di alimenti di grossa pezzatura (p.es. carni, pollame) e/o preparati con ingredienti molto pericolosi (p.es. uova fresche, frutti di mare, molluschi). Anche un alimento già cotto, conservato in frigorifero, e successivamente da consumarsi caldo, deve essere riscaldato ad una temperatura di + 70°/+75°C per alcuni minuti. Per alcuni alimenti liquidi, come per esempio latte, uova sgusciate e succhi di frutta, che sarebbero un ambiente ottimo per la crescita dei batteri, la pastorizzazione rappresenta un buon sistema per aumentarne la conservabilità. La pastorizzazione consiste nel portare l’alimento a temperature che variano dai 65° C fino a 80° C, per alcuni minuti nel caso si utilizzino le temperature più basse, per alcuni secondi per le più alte. I vantaggi della PASTORIZZAZIONE consistono nel fatto che il sapore delle sostanze trattate non viene modificato eccessivamente e che la durabilità dei prodotti aumenta da alcuni giorni, come nel caso del latte, fino ad alcuni mesi come nel caso della birra. Una volta trattati i prodotti devono essere immediatamente inseriti in contenitori puliti a chiusura ermetica in modo da evitare la possibilità che entrino nuovamente in contatto con batteri.

Il consumatore, inoltre, se le circostanze concrete lo consentono, può pretendere la risoluzione per inadempimento del venditore del contratto di compravendita del bene, rispetto al quale sia stato tratto in inganno, o chiedere l’annullamento del contratto. Infine, il codice del consumo prevede la c.d. class action. Istituto di nuova creazione nel diritto italiano, essa è un’azione giudiziaria che può essere promossa, a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti, dalle associazioni di consumatori iscritte in un apposito elenco tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico. In particolare, può essere chiesto al Tribunale l’accertamento del diritto al risarcimento dei danni, conseguenti ad atti illeciti extracontrattuali od a pratiche commerciali scorrette, quando sono lesi i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti. Il consumatore, qualora volesse accedere a questo rimedio, può contattare una associazione di consumatori e descrivere la propria situazione per valutare la possibilità e l’opportunità di farsi tutelare tramite essa. Si segnala, infine, che l’art. 18 L. n. 99/2009 prevede “Azioni a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura e per il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari ed ittici” e stabilisce che, al fine di rafforzare le azioni volte a tutelare la qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura e a contrastare le frodi in campo agroalimentare e nella filiera ittica nonché la commercializzazione di specie ittiche protette ovvero prive delle informazioni obbligatorie a tutela del consumatore, per gli anni 2009-2011 il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali promuova le iniziative necessarie per assicurare la qualità delle produzioni e dei prodotti immessi al consumo nel territorio nazionale. Inoltre, per potenziare l’azione di contrasto alle frodi e di monitoraggio della produzione dell’olio di oliva e delle olive da tavola, i frantoi oleari hanno l’obbligo di comunicare all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche le informazioni relative all’origine del prodotto trasformato. Alle attività di controllo collaborano con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari per il coordinamento, il Comando dei Carabinieri, i NAS, il Corpo Forestale dello Stato e il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, nell’ambito delle rispettive competenze. Tutto ciò dimostra come la tutela contro le frodi e la tutela della salubrità e della qualità degli alimenti siano uno degli obiettivi primari del legislatore e le norme a ciò dirette possano proteggere i consumatori dai pericoli e dai danni che nel cibo mal preparato o ingannevolmente offerto possono annidarsi.

Allergie e allergeni Le allergie sono causate da una sensibilità anomala agli antigeni, cioè alle sostanze estranee presenti nel nostro ambiente che stimolano una risposta immunitaria. Gli antigeni che creano allergie sono chiamati allergeni. L’allergene innesca una catena di reazioni del sistema immunitario tra cui la produzione di anticorpi che rilasciano sostanze chimiche organiche che provocano i vari sintomi. Le reazioni allergiche possono manifestarsi in molte parti del corpo, come le cavità nasali, il tubo digerente e la pelle e variano per gravità, dai disturbi stagionali, a quelli perenni, fino al pericolo di morte. I sintomi possono dunque essere: • Respiratori: congestione nasale, starnuti, asma, tosse, respiro affannoso. • Cutanei: gonfiore di labbra, bocca e lingua, faccia e gola, orticaria, eruzioni cutanee o rossori, prurito, eczema. • Gastrointestinali: crampi addominali, diarrea, nausea, vomito, coliche, gonfiori. • Sistemici: shock anafilattico, esso è il più pericoloso, perché il contatto con gli allergeni provoca un improvviso rilascio, da parte dei mastociti, di sostanze infiammatorie che fanno sì che i vasi sanguigni si dilatino notevolmente causando una rapida caduta della pressione sanguigna potenzialmente mortale. Lo shock viene compensato con iniezioni dell’ormone adrenalina. I sintomi di un’allergia sono il risultato di sequenze di reazioni a due stadi. Il primo stadio, chiamato sensibilizzazione, ha luogo quando una persona è esposta per la prima volta a un allergene. In risposta a questo allergene i linfociti B producono una particolare classe di anticorpi, le immunoglobine E (IgE), ed alcuni di questi anticorpi si attaccano alle proteine recettrici dei mastociti, che sono cellule che producono istamina e altre sostanze chimiche in grado di innescare la risposta infiammatoria. Il secondo stadio è la conseguenza di una successiva esposizione all’allergene; l’allergene si lega agli anticorpi attaccati ai mastociti, stimolandoli a liberare istamina e altre sostanze chimiche infiammatorie. L’istamina innesca i sintomi allergici.

Distinzione tra allergie alimentari e intolleranze alimentari L’allergia alimentare è mediata immunologicamente e i sintomi sono scatenati dall’assunzione anche di piccolissime quantità dell’alimento responsabile. Entro pochi minuti dall’assunzione (da 2-3 minuti a 30-120 minuti) i sintomi si sviluppano. L’intolleranza alimentare invece non interessa il sistema immunitario e agisce in relazione alla quantità di alimenti non tollerati ingeriti e ad un accumulo di cosiddette tossine nell’organismo. L’intolleranza è determinata da particolari sostanze farmacologicamente attive presenti negli alimenti, da disfunzioni nell’apparato digerente o da deficit enzimatici. I sintomi sono spesso gli stessi delle allergie ed è per questo che vengono molte volte confuse.

Come curare l’allergia e l’intolleranza alimentare Purtroppo una vera e propria cura che permetta di poter assumere nuovamente l’alimento colpevole dell’allergia o dell’intolleranza non è ancora stata trovata. La terapia si basa dunque principalmente sull’esclusione rigorosa dell’alimento responsabile e di quelli che crociano con esso. La terapia farmacologia prevede invece la somministrazione di farmaci ad azione preventiva, o sintomatica, come gli antistaminici, l’aerosol, gli auoiniettori e le siringhe, che grazie all’adrenalina, possono salvare la vita nei casi più critici. L’adrenalina provoca la costrizione dei vasi sanguigni dilatati delle labbra, della faccia e della lingua, elimina l’asma e rialza la pressione. L’aerosol serve per fare diminuire il gonfiore all’interno della bocca, per reazioni allergiche più estese ci vuole invece l’autoiniettore, cioè un ago attivato da una molla predisposto a iniettare una dose da 0,3 mg per gli adulti e da 0,15 per i bambini di adrenalina, quando viene premuto contro l’esterno della coscia. La siringa monouso da 1mg ha lo svantaggio di dover misurare la quantità che ci si inietta.

Diagnosi dell’allergia alimentare Esistono numerosi esami con cui è possibile accertare se i sintomi sono dovuti a un’allergia e individuare l’allergene o gli allergeni da cui dipende. Gli esami che vengono fatti sono sia convenzionali sia non convenzionali. Diagnostica convenzionale • Prick test: i mastociti a cui sono legati gli anticorpi IgE sono localizzati nella cute, nel rivestimento del naso, della bocca, della lingua, delle vie aeree dei polmoni e nell’apparato digerente. In questo test viene quindi usata la pelle come sede in cui simulare cosa accade nelle altri parti del corpo, praticando una puntura con un bisturi o un ago e ponendo sopra di essa una goccia dell’allergene. Di solito viene fatto sull’avambraccio o sulla schiena. Se l’allergene provoca l’emissione di istamina, si sviluppa una reazione arrossata e pruriginosa, poi avviene un rigonfiamento e si forma una stria chiara simile ad una vescica, che svanisce dopo qualche ora. La quantità di allergene iniettata sotto la pelle è minima, quindi può essere fatta su persone di ogni età. Si possono controllare da 20 a 30 allergeni diversi per volta. Anche quando il risultato è positivo può succedere che in realtà la data persona non ha alcun sintomo, perché l’organismo dispone di meccanismi, tuttora poco conosciuti, in grado di smorzare la reazione agli allergeni. Se al test sono invece correlati sintomi, si è sicuri che si tratta di un’allergia. • Patch test: in questo test sono applicati sulla schiena cerotti contenenti gli allergeni che comunemente causano dermatite da contatto, come per esempio ingredienti di cosmetici, conservanti, nichel… e vi sono lasciati per tre giorni. Se si forma una chiazza rialzata, arrossata e pruriginosa il risultato è positivo e ci troviamo di fronte a un’allergia. • Test RAST (test di radioallergoassorbimento): in questo test vengono mescolati piccoli campioni di sangue con estratti di alimenti. Se c’è un’allergia, il sangue produce degli anticorpi per combattere la sostanza estranea e questi possono essere rilevati. Il suddetto test è sempre più usato, perché a differenza dai test cutanei, è in grado di determinare con precisione, grazie ad una scala da 0 a 6, la quantità di anticorpi IgE presenti nel sangue. Da 0 a 1 è improbabile che ci sia un’allergia, da 2 in avanti è sicuro che ci sia. Anche qui si possono saggiare da 20 a 30 allergeni con un campione. Il test è soprattutto usato per chi assume antistaminici che impedirebbero la reazione dei test cutanei. • Diete ad esclusione e di reintroduzione graduale: questo test, a differenza di tutti gli altri, richiede un tempo più lungo. Durante un periodo che va dalle due alle tre settimane, vengono eliminati gli alimenti sospetti. Se i sintomi scompaiono, i cibi sospetti vengono reintrodotti, uno per volta, in quantità ridotte e aumentate gradualmente. Il risultato viene dato dalle reazioni che dà il corpo durante la reintroduzione. Una volta verificati i cibi sospetti bisogna evitarli.

Diagnostica non convenzionale • Test DRIA: questo test si basa sullo studio della variazione del tono muscolare in rapporto all’assunzione di cibi intolleranti. È piuttosto affidabile e ripetitivo, a patto di impiegare strumenti di ottima qualità e personale qualificato. Il costo è elevato e sfortunatamente é a carico del paziente. • Test Kinesiologico: questo test, come il test DRIA, si basa sullo studio della variazione del tono muscolare, ma la valutazione è manuale, cioé fatta da osteopati, chiropratici o posturologi. A differenza del test DRIA non sono mai state prodotte ampie casistiche controllate. • Test EAV: VEGA test, Sarm test, Bio Strengt test e varianti: questo test, sviluppatosi dalle osservazioni dell’elettroagopuntura secondo Voll, si basa sulle variazioni del potenziale elettrico cutaneo al contatto con gli alimenti intolleranti. Nonostante il metodo sia criticato per la sua scarsa riproducibilità, dato che i risultati variano secondo l’operatore e la strumentazione, si è cercato di costruire apparecchiature differenti (Vega, Mora, Sarm, Bio Strengt Meter) con puntali sempre più maneggevoli e calibrati.