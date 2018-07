Farmaco per la pressione sotto accusa, nuovo ritiro in Italia

Un farmaco per la pressione è stato ritirato dal commercio e il ritiro quale si è stato segnalato dall’agenzia italiana del farmaco ovvero l’Aifa. È stato diffuso Dunque nelle scorse ore un comunicato che ha segnalato il ritiro di un lotto di un medicinale contro l’ipertensione, il quale risulta prodotto dalla ditta crinos SPA nella confezione lotto n.64582 scad. 11/2019 della specialità medicinale Valbacomp 160mg/25mg FC Tbl 28 Tbls – codice AIC n. 040757193.

Stando a quanto riferito, sembra che il ritiro sia stato reso necessario in seguito alla comunicazione pervenuta da parte della ditta, per la probabile o certa presenza di impurezza derivante da un processo di produzione della materia prima. La notifica arriva da parte della stessa ditta che ha fatto sapere di aver aggiunto di una nuova AIC del medicinale valbacomp.

Questo farmaco pare sia utilizzato per il trattamento dell’ipertensione negli adulti. Adesso sarà la ditta crinos SPA a dover rassicurare su quanto accaduto e soprattutto sul ritiro del farmaco che dovrà avvenire entro 48 ore dalla ricezione della presente comunicazione. A vigilare sull’accaduto dovrà essere il comando Carabinieri per la tutela della Salute NAS che dovranno verificare che effettivamente il lotto del farmaco in questione venga ritirato da tutte le farmacie e nel caso in cui per una qualche ragione ci dovesse essere un mancato adempimento, Bisognerà procedere al sequestro del Lotto.

Il precedente richiamo risale allo scorso 6 luglio, quando un farmaco è stato ritirato dal commercio perché ritenuto cancerogeno ed anche in quel caso l’annuncio era arrivato da parte dell’Aifa, ovvero l’agenzia italiana del farmaco che aveva disposto il ritiro immediato da tutte le farmacie in Italia. In quel caso il richiamo interessava diversi Lotti dei farmaci per ipertensione e per insufficienza cardiaca che contenevano valsartan. Questa sola motivazione alla seguente ovvero quei farmaci erano stati dichiarati cancerogeni.