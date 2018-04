Farting: l’eccitazione provata con le flatulenze durante il sesso

Il farting è una perversione sessuale che fa sentire eccitati quando ci si lascia andare a flatulenze durante il rapporto intimo. Solitamente, viene considerato qualcosa di imbarazzante che si cerca di mascherare in ogni modo, anche perché produce degli aromi non troppo piacevoli, ma alcune persone si sentono sessualmente stimolate da quei rumori e da quegli odori. Non è un caso che sui siti porno più famosi al mondo esista un’intera categoria dedicata al farting, nella quale sia uomini che donne si lasciano andare a flatulenze sia da soli che in compagnia del partner. Le posizioni in cui si verifica più spesso sono quelle in cui si sporge il sedere come la classica pecorina, quella in cui si tengono le gambe sulle spalle del proprio compagno, oppure ancora quelle in cui si pratica sesso anale. In alcuni casi, si vuole favorire volutamente la fuoriuscita di flatulenze, così da raggiungere più facilmente l’orgasmo, vendendo realizzata la propria perversione. E’ importante distinguere il farting anale da quello vaginale, visto che quest’ultimo è una conseguenza naturale della penetrazione, che può comprimere l’aria nella vagina.

Flato vaginale: cos’è?

Il flato vaginale è l’emissione rumorosa di aria che fuoriesce dalla vagina che può verificarsi durante l’atto sessuale. In inglese e francese vengono definiti pet vaginal e queef poiché producono lo stesso suono di quello legato alle flatulenze rettali. Il motivo per cui si verifica un fenomeno simile è molto semplice: quando avviene la penetrazione, l’organo genitale maschile può comprimere dell’aria nella vagina e, quando l’aria si espande all’uscita del pene, si viene a creare questo caratteristico rumore. Il flatus vaginale può verificarsi anche durante l’orgasmo, soprattutto quando si assumono specifiche posizioni sessuali. A volte, infine, può essere indotta anche autonomamente tramite la contrazione dei muscoli vaginali che permettono di contenere e di rilasciare aria.

I benefici del farting

1. Fa bene al colon – Le flatulenze rappresentano una normale reazione del corpo a dei movimenti intestinali. Chi soffre di problemi digestivi sa bene che trattenersi potrebbe essere pericoloso e che, al contrario, lasciarsi andare fa bene al colon.

2. Combatte il gonfiore – Sentirsi gonfi è una sensazione che crea molto disagio e che si manifesta soprattutto al termine di un pasto abbondante. Questa condizione è simbolo del fatto che nel proprio stomaco si è accumulato gas che dovrà essere rilasciato. Non è un caso che il gonfiore diminuisce immediatamente quando ci si lascia andare a flatulenze.

3. L’odore è simbolo del fatto che si è sani – Anche se per la maggior parte delle persone l’odore delle flatulenze è disgustoso, è una dimostrazione del fatto che il proprio corpo funziona bene. Il gas rilasciato contiene acido solfidrico, essenziale per contrastare potenziali future malattie.

4. Aiuta l’intestino a funzionare bene – Mangiare alimenti che causano gas intestinale è l’unico modo per nutrire i microbi nell’intestino. Gli alimenti ricchi di fibre come fagioli, lenticchie, broccoli, cavoli migliorano le funzioni digestive e producono anche più gas.

6. Può servire come un “allarme” – Il firting riesce a prevenire dei possibili problemi di salute. Compaiono infatti sintomi molto precisi come odori estremi o dolore durante il passaggio del gas quando c’è qualcosa che non va.

7. Dà sollievo immediato – Quando ci si sente gonfi e si hanno dolori di stomaco, basta lasciarsi andare a flatulenze per avere un immediato sollievo. Meglio lasciare da parte gli imbarazzi e pensare alla propria salute.