Fattorino di Just Eat perde la gamba in un incidente a Milano, ” Colpa delle buche”

È tornato a parlare Francesco Iennaco ovvero il fattorino di Just Eat coinvolto nell’incidente dello scorso giovedì avvenuta a Milano, dove una caduta con il suo scooter rimasto incastrato sotto un tram, gli ha completamente cambiato la vita. Il giovane tornato a parlare rispondendo soprattutto a coloro che dicono che sia soltanto colpa di un sorpasso azzardato. Il protagonista di questa vicenda è Francesco Iennaco, un giovane di 28 anni il quale Purtroppo lo scorso giovedì ha perso la gamba destra che gli è stata letteralmente amputata in seguito a delle ferite riportate.

Il giovane ha voluto riferire che effettivamente l‘incidente Non è stato provocato dall’ alta velocità, né tanto meno da un sorpasso azzardato ma la verità è che il giovane è caduto per colpa delle condizioni davvero pessime della strada. «Non andavo di fretta. E non ho fatto nessun sorpasso. La verità è che sono caduto per colpa delle pessime condizioni della strada. Con il mio scooter ero dietro al tram. A destra della rotaia c’era una buca, al centro i masselli erano tutti sconnessi. Allora mi sono portato appena a sinistra, ma c’era una buca anche lì, ho perso l’equilibrio e sono caduto mentre il tram arrivava dall’altra parte. Il motorino mi ha fatto da scudo ma mezza gamba è finita sotto», è questo quanto raccontato dal giovane ventottenne al Corriere della Sera, volendo fare il punto su quanto accaduto e su quelle che effettivamente sono le cause.

Con queste parole dunque Francesco ha puntato il dito contro il dissesto delle strade di Milano respingendo ogni tipo di accusa che gli erano stata mossa e nei primi giorni dopo l’incidente. Effettivamente a prova di quanto detto, ci sarebbe un video che è stato girato due ore dopo la caduta da un collega e che mostra gli operai del Comune al lavoro per poter sistemare il manto stradale e chiudere le buche.

Si è trattato di un caso fortuito l’ aver girato questo video, visto che il collega era andato sul posto per recuperare il cellulare caduto nello schianto, ma li ha trovato gli operai che stavano rimediando al pessime condizioni del manto stradale. Purtroppo la vita di Francesco cambierà totalmente dopo questo incidente perché come abbiamo visto gli è stato amputato una gamba. «Del vinile non è rimasto niente. Ma tranquillo, il dragone è ancora vivo», dice al fratello in una video chat.