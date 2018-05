Fattura elettronica 2018: arrivano i chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia metterà, inoltre, a disposizione un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute all’interno di un’area riservata del sito.

Tutte le modalità di trasmissione avverranno attraverso protocolli sicuri su rete internet, come descritto nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento. Inoltre, la consultazione degli archivi informatici dell’Agenzia delle Entrate è garantita da misure di sicurezza che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte.

L’Agenzia delle Entrate pubblica oggi anche una circolare sulle ultime novità in tema di fatturazione e pagamento per la cessione di carburanti interessati dall’e-fattura a partire dal prossimo luglio. Nel documento di prassi vengono, inoltre, forniti primi chiarimenti sull’ambito applicativo delle nuove regole sui contratti d’appalto.

Si parla di fattura elettronica e sembra che questa possa diventare davvero una realtà tra le aziende nel 2018 e per il prossimo anno tra le aziende e i privati. Il Consiglio Ue pare abbia obbligato l’Italia ad introdurre l’obbligo della fatturazione elettronica per tutti quei soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano ad eccezione dei singoli passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese e inoltre obbligano anche a convogliare le fatture nel sistema di interscambio che è gestito dall’agenzia delle entrate. In parole più semplici quindi questo è il contenuto della decisione di esecuzione (Ue) n. 2018/593 del 16 aprile 2018, pubblicata ieri. Si tratta di grandi passi in avanti verso l’introduzione della fattura elettronica tra i privati e l’anno decisivo per l’entrata in vigore sarà il 2019 nonostante la Commissione Europea abbia presentato una proposta ufficiale per il via libera al Consiglio Europeo.

Sembra proprio che il nostro paese abbia presentato una domanda di deroga al fine di ottenere l’autorizzazione nell’applicare la fatturazione obbligatoria ovviamente elettronica a tutti quei soggetti passivi che sono stabiliti sul territorio nazionale Tranne per tutti quelli che come già abbiamo detto, beneficiano della franchigia per le piccole imprese al fine di introdurre le fatture nel sistema di interscambio che è gestita dall’azienda dall’agenzia delle entrate.

Il Vantaggio essenzialmente uno ovvero il fatto che in tempo reale si possono acquisire le informazioni che sono contenute nelle fatture emesse e ricevute tra gli operatori. Ci sarebbero anche dei vantaggi riguardanti la lotta contro la frode l’evasione E pare che possa anche in qualche modo semplificare la riscossione delle imposte. Sembrano essere, dunque, tanti i vantaggi della fatturazione elettronica ed in questo modo si potrebbe anche dare una certa spinta alla semplificazione amministrativa nonché alla digitalizzazione. Adesso, dunque, stando al provvedimento della commissione europea l’Italia sembra essere autorizzata ad accettare come fattura i documenti oppure messaggi soltanto in formato elettronico qualora siano emessi da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano diversi dai soggetti passivi che come già detto beneficiano della franchigia per le piccole imprese.

Si inizia Dunque con i benzinai ed è partito l’obbligo di fatturazione elettronica anche per questi lavoratori. Anche le fatture che sono emesse dai benzinai finiranno nel sistema di interscambio che è gestito dall’agenzia delle entrate e la novità per i benzinai è stata introdotta proprio dalla legge di bilancio 2018 ma pare che possa in qualche modo rischiare di causare dei problemi sia per i distributori di benzina che per i contribuenti titolari di partita IVA, i quali potranno beneficiare di deduzioni e detrazioni soltanto qualora effettueranno i pagamenti di carburante con tutti i sistemi tracciabili e quindi anche bancomat e carte di credito.