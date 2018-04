Fattura Elettronica obbligatoria in arrivo: si inizia la prova dai benzinai

Si parla di fattura elettronica e sembra che questa possa diventare davvero una realtà tra le aziende nel 2018 e per il prossimo anno tra le aziende e i privati. Il Consiglio Ue pare abbia obbligato l’Italia ad introdurre l’obbligo della fatturazione elettronica per tutti quei soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano ad eccezione dei singoli passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese e inoltre obbligano anche a convogliare le fatture nel sistema di interscambio che è gestito dall’agenzia delle entrate. In parole più semplici quindi questo è il contenuto della decisione di esecuzione (Ue) n. 2018/593 del 16 aprile 2018, pubblicata ieri. Si tratta di grandi passi in avanti verso l’introduzione della fattura elettronica tra i privati e l’anno decisivo per l’entrata in vigore sarà il 2019 nonostante la Commissione Europea abbia presentato una proposta ufficiale per il via libera al Consiglio Europeo.

Sembra proprio che il nostro paese abbia presentato una domanda di deroga al fine di ottenere l’autorizzazione nell’applicare la fatturazione obbligatoria ovviamente elettronica a tutti quei soggetti passivi che sono stabiliti sul territorio nazionale Tranne per tutti quelli che come già abbiamo detto, beneficiano della franchigia per le piccole imprese al fine di introdurre le fatture nel sistema di interscambio che è gestita dall’azienda dall’agenzia delle entrate.

Il Vantaggio essenzialmente uno ovvero il fatto che in tempo reale si possono acquisire le informazioni che sono contenute nelle fatture emesse e ricevute tra gli operatori. Ci sarebbero anche dei vantaggi riguardanti la lotta contro la frode l’evasione E pare che possa anche in qualche modo semplificare la riscossione delle imposte. Sembrano essere, dunque, tanti i vantaggi della fatturazione elettronica ed in questo modo si potrebbe anche dare una certa spinta alla semplificazione amministrativa nonché alla digitalizzazione. Adesso, dunque, stando al provvedimento della commissione europea l’Italia sembra essere autorizzata ad accettare come fattura i documenti oppure messaggi soltanto in formato elettronico qualora siano emessi da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano diversi dai soggetti passivi che come già detto beneficiano della franchigia per le piccole imprese.

Si inizia Dunque con i benzinai ed è partito l’obbligo di fatturazione elettronica anche per questi lavoratori. Anche le fatture che sono emesse dai benzinai finiranno nel sistema di interscambio che è gestito dall’agenzia delle entrate e la novità per i benzinai è stata introdotta proprio dalla legge di bilancio 2018 ma pare che possa in qualche modo rischiare di causare dei problemi sia per i distributori di benzina che per i contribuenti titolari di partita IVA, i quali potranno beneficiare di deduzioni e detrazioni soltanto qualora effettueranno i pagamenti di carburante con tutti i sistemi tracciabili e quindi anche bancomat e carte di credito.

Il sistema tributario è l’insieme delle norme e degli strumenti atti a disciplinare il pagamento dei tributi previsti dalla legge a favore di uno stato o di un ente pubblico. Il tributo consiste in un’entrata coattiva la cui obbligatorietà è imposta per legge, attraverso un atto autoritativo, senza o contro la volontà del contribuente. La base imponibile, cioè la traduzione in termini monetari del presupposto d’imposta, consiste nell’ammontare del reddito, nel valore del patrimonio o nel prezzo ottenuto o pagato per un bene prodotto o consumato.

La base imponibile indica la capacità contributiva del soggetto. Sulla somma che costituisce la base imponibile si applica l’aliquota d’imposta che è espressa in percentuale, quindi il prodotto tra la base imponibile e l’aliquota d’imposta determina il debito di imposta, da cui possono però essere operate delle detrazioni. L’imposizione fiscale, oltre a garantire i mezzi economici per finanziare la spesa dell’amministrazione, è lo strumento di cui si serve lo stato per reperire i fondi utili a promuovere lo sviluppo e assicurare un’equa distribuzione del reddito tra i cittadini.

IL CONCETTO DI EVASIONE FISCALE Nel concetto di evasione fiscale rientrano tutti quei metodi volti a ridurre o eliminare il prelievo fiscale attraverso la violazione di specifiche norme fiscali. Tipicamente avviene attraverso operazioni di vendita effettuate senza emissione di fattura o di ricevuta o scontrino fiscale(vendite in nero), con conseguente mancata dichiarazione fiscale e versamento d’imposta. L’evasione fiscale è punita con sanzioni pecuniarie, e eventualmente penali se si supera una certa soglia di sottrazione di imponibile. Evadendo il fisco un soggetto viola gli obblighi tributari mediante l’occultamento, totale o parziale della materia imponibile: evadere le imposte significa semplicemente non pagarle. Vi son due tipi di evasione: 1.Evasione totale: Se si evade tutto e non dichiarando niente. 2.Evasione parziale: Se si evade solo una parte non dichiarando certe voci. Nei casi più gravi l’evasore totale svolge un’attività fraudolenta volta a trarre in inganno l’amministrazione finanziaria (alterazioni di scritture ,falsificazione di documenti o distruzione). L’evasore parziale, pur non omettendo le dichiarazioni fiscali, rivela solo una parte della materia imponibile, pagando le imposte solo sulla parte dichiarata. Quindi, il contribuente tende a non pagare il tributo violando la legge. Tale comportamento si fonda su occultamenti, alterazioni e manipolazioni, che tendono ad alterare le alternative sottoposte all’imposta sul reddito (IRPEF) E sull’IVA. Gli occultamenti, alterazioni e manipolazioni sono dunque riferite a questi due tributi (reddito e iva) i quali si fondano sul presupposto principale che è determinato dai ricavi contrapposti ai costi.

RICAVI-COSTI=MATERIA IMPONIBILE. L’evasione tende ad alterare l’uno, l’altro o entrambi: a una distanza minore corrisponderà un tributo basso; mentre maggiore sarà la distanza più alto sarà il tributo. Per quanto riguarda l’alterazione dei ricavi, questa si pone in essere mediante occultamento do una parte di essi. Si ha occultamento attraverso manipolazioni o alterazioni delle scritture contabili; tra i più importanti troviamo: • Registro dei corrispettivi. • Registro delle fatture emesse. • Registro delle fatture ricevute. • Libro giornale. • Libro degli inventari. • Libro magazzino. • Tutta l’altra documentazione che riguarda l’attività svolta.

Alterare i costi invece è illegittimo. Si ha un risparmio d’imposta. Manipolazioni, alterazioni e occultamenti vengono scoperti grazie agli agenti verificatori(finanza) o grazie alla preparazione occultiva. I costi vengono aumentati mettendosi d’accordo col fornitore oppure attraverso operazioni inesistenti: fatture false. Esistono varianti diverse dall’evasione, una è l’elusione fiscale mentre l’altra è la frode fiscale. L’elusione fiscale consiste nel “truccare” la natura dell’operazione con lo scopo di beneficiare di minori imposte. A differenza dell’evasione, non si presenta come illegale; essa infatti formalmente rispetta le leggi vigenti, ma le aggira nel loro aspetto sostanziale. La frode fiscale, invece, è una variante molto più grave dell’evasione. Questa utilizza sofisticati meccanismi volti a dichiarare una regolarità apparente, che nasconde però l’evasione, creando difficoltà nell’attività di accertamento dell’amministrazione finanziaria. Un tipico meccanismo di frode fiscale è l’inserimento in contabilità di fatture di acquisto false per ridurre l’imponibile fiscale. La frode fiscale è sempre punita, anche con sanzioni penali dato il suo alto livello di pericolosità sociale tale da poter compromettere gravemente l’efficienza dell’attività di accertamento tributario. Uno strumento, a volte abusato dai governi per far cassa, sottraendo denaro all’evasore è il condono fiscale. Questo consiste nel chiedere al contribuente evasore di dichiararsi tale spontaneamente per venire a pagare meno dell’imposta dovuta perché il fisco non riesce ad accertare tutto. Con questa tecnica i contribuenti evasori riescono in parte a farla franca perché non restituiranno allo stato tutte le somme evase ma soltanto una parte di esse.

EFFETTI DELL’EVASIONE L’evasione fiscale è dunque la violazione di obblighi tributari che si risolve in un illecito tributario. Gli effetti di tale illecito sono molteplici: • Riduzione delle entrate dello stato e delle risorse per la collettività come sanità, istruzione, welfare ecc.. • Perdita parziale della redistribuzione del reddito pianificata dal legislatore. • Distorsione dell’equa distribuzione del carico tributario provocando una diminuzione del gettito. • Aumento della pressione fiscale sulle categorie di contribuenti onesti che non evadono . • Distorsioni della correttezza del mercato, cioè le imprese che evadono, non essendo gravate dal peso dell’imposta, possono praticare prezzi più competitivi.

Loading...

REAZIONI DELLO STATO ALL’EVASIONE Le violazione degli obblighi tributari comportano delle sanzioni fiscali, proporzionali al danno che il contribuente ha arrecato o intendeva arrecare alla collettività. Le sanzioni fiscali hanno una funzione repressiva-intimidatrice: infatti spesso colpiscono non solo l’evasione di imposta ma anche il comportamento attivo o omissivo del soggetto. La normativa fiscale prevede sanzioni di carattere amministrativo per le violazioni di mino gravità e sanzioni penali per le irregolarità più gravi e per le frodi. L’ordinamento tributario contempla delle sanzioni accessorie come: • Sospensione di licenze. • Sospensione degli albi professionali. • Ritiro di patente di guida. • Chiusura degli esercizi. • Non eleggibilità a membro di commissioni tributarie Per quanto riguarda gli illeciti civili di natura moratoria la normativa fiscale dispone l’applicazione di sanzioni civili di natura restitutoria(interessi) che mirano a colpire l’omesso o il ritardo pagamento. Le sanzioni fiscali non penali sono state riformate ad opera dei decreti legislativi 471, 472, 473 del 18/10/1997 ed è entrata in vigore dal 1°aprile del 1998.

È prevista una sanzione pecuniaria unica, con conseguente eliminazione della previgente distinzione tra sopratassa e pena pecuniaria, per la quale son stati stabiliti criteri di determinazione che riportano quelli delle sanzioni penali. Son state inoltre anche nuove fattispecie di sanzioni accessorie. Attraverso l’istituto di ravvedimento, il contribuente può regolarizzare le omissioni o le irregolarità commesse sia nella compilazione e nella presentazione della dichiarazione, sia nel pagamento delle somme dovute. Il ravvedimento comporta la riduzione delle sanzioni minime applicabili ed è ammesso entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo o, in mancanza della dichiarazione, entro un anno dalla violazione. Condizione essenziale per usufruire del beneficio e che le violazione oggetto della regolarizzazione non siano state constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento(invii di comparizione, richieste di documenti, questionari ecc..). Possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento dell’imposta o della differenza dell’imposta dovuta, degli interessi moratori e della sanzione in misura ridotta: • Ommesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione. • Ommesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d’imposta. • Ommesso o insufficiente pagamento dell’IVA, anche in acconto, risultante dalla dichiarazione annuale o dalle liquidazioni periodiche.

La fattura elettronica è un documento che nasce, viene trasmesso e conservato, sia dall’emittente sia dal ricevente, solo ed esclusivamente in formato digitale. Perché la fattura elettronica sia considerata valida e a norma di legge, deve essere provvista di requisiti e seguire un iter di emissione, trasmissione e conservazione applicato fino a oggi soltanto negli scambi con le Pubbliche Amministrazioni (PA). Dal 1° gennaio 2017 questa modalità si estenderà su base volontaria, anche tra aziende private: imprese, commercianti e professionisti potranno quindi scegliere la fatturazione elettronica nei rapporti commerciali con i propri clienti e fornitori, con le stesse modalità utilizzate verso la PA e anche con qualche, considerevole, sgravio burocratico e incentivo fiscale.

La fatturazione elettronica per il B2B ha le stesse caratteristiche di quella in vigore verso la Pubblica Ammistrazione. Prevede: • lo stesso formato XML (eXtensibile Markup Language) • le stesse regole; la fattura deve essere provvista del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata o digitale, secondo la normativa vigente. • la stessa modalità di invio telematico e di conservazione • i medesimi canali (SDI) Si tratta di un processo che coinvolge diversi attori: il fornitore, il Sistema di Interscambio (SDI) e il soggetto destinatario della fattura. Il Sistema di Interscambio ha il ruolo di “snodo” tra gli attori interessati

Ma in pratica, cosa avviene? La fattura elettronica viene trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio. Il destinatario vi risponde sia attraverso ricevute e notifiche, sia utilizzando un sistema informatico di supporto integrato con i sistemi gestionali aziendali, in grado dunque di gestire in forma aggregata i dati e i flussi informativi.

A differenza della fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione, istituita dal d.lgs. n.127/20 e già obbligatoria da marzo 2015 (la PA può procedere ad un pagamento nei confronti di chiunque solo al ricevimento di una fattura elettronica), la fatturazione elettronica tra privati, invece, è facoltativa, e vige il divieto comunitario di obbligare i privati al suo utilizzo. Tuttavia il testo del Decreto sulla Fatturazione Elettronica B2B approvato il 17 luglio 2015 dal Consiglio dei Ministri, introduce incentivi, in termini di riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili, a vantaggio delle imprese e dei professionisti che utilizzano la fatturazione elettronica.

In particolare, il Decreto sulla Fatturazione Elettronica B2B prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e su base volontaria, l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute, anche mediante Sistema di Interscambio. Il decreto rende disponibile gratuitamente, a decorrere dal 1° luglio 2016, da parte dell’Agenzia delle entrate, il servizio base per la predisposizione del file contenente i dati della fattura, il suo invio e la conservazione delle fatture elettroniche. Il Decreto sulla Fatturazione Elettronica B2B rende inoltre disponibile, per specifiche categorie di soggetti passivi IVA, il servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche già utilizzato per gli scambi con la PA. Si introducono modalità nuove e semplificate per i controlli fiscali che potranno essere effettuati, anche da remoto, riducendo così gli adempimenti dei contribuenti ed evitando di ostacolare il normale svolgimento delle attività. Viene poi esclusa la duplicazione nella richiesta di dati. A partire dal 1° gennaio 2017, sarà incentivata l’adozione della Fatturazione Elettronica nelle relazioni tra le imprese, accanto a quella già obbligatoria verso la PA. Per i soggetti che scelgono di avvalersi della fatturazione elettronica vengono meno gli obblighi di comunicazione relativi al cosiddetto ‘spesometro’ e alle ‘black list’ e i contratti di leasing. In sostanza, coloro che già adottano o adotteranno processi di Fatturazione Elettronica si troverebbero agevolati nell’effettuazione della trasmissione telematica e potrebbero coniugare comunicazione commerciale e fiscale consentendo di abolire completamente adempimenti come lo Spesometro e la comunicazione delle operazioni con i Paesi Black List e i modelli INTRA riferiti agli acquisti di beni e servizi, adempimenti burocraticamente tanto onerosi quanto “sgradevoli”, che gravano sull’operatività delle imprese. Il contribuente, poi, otterrebbe rimborsi IVA più veloci.

Soggetti destinatari della fatturazione elettronica tra privati disciplinata dal d.lgs. n.127/2015 sono le imprese, i commercianti e anche i professionisti. Tali soggetti possono optare per la fatturazione elettronica nei rapporti professionali con i clienti e fornitori su base volontaria, a partire dal 1° gennaio 2017 e la scelta varrà per un quinquennio: se non revocata, la scelta si estenderà di quinquennio in quinquennio.

Tutti i vantaggi e gli incentivi alla fatturazione elettronica nel B2B I soggetti destinatari della fatturazione elettronica tra privati disciplinata dal d.lgs. n.127/2015 sono le imprese, i commercianti e anche i professionisti. Tali soggetti possono optare per la fatturazione elettronica nei rapporti professionali con i clienti e fornitori su base volontaria, a partire dal 1° gennaio 2017 e la scelta varrà per un quinquennio: se non revocata, la scelta si estenderà di quinquennio in quinquennio. La ratio della estensione della fatturazione elettronica anche tra privati è una più efficace lotta all’evasione fiscale, che si attua aumentando da una parte l’efficienza dei processi gestionali e informativi e, dall’altra, creando flussi informativi che siano in grado di fungere da elementi di dissuasione dell’evasione fiscale, e consentendo al fisco di operare controlli in automatico, attraverso l’incrocio dei dati: nella lotta all’evasione, si passa, così, dalla repressione alla dissuasione. D’altro canto, la fatturazione elettronica consente una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili, a vantaggio dei contribuenti che decidono di avvalersene.

Sono previsti: e l’abolizione dello spesometro, e cioè la trasmissione di tutte le operazioni, attive e passive, soggette all’emissione di fattura e di quelle di più rilevante entità senza l’emissione della stessa, ma soggette allo scontrino fiscale; e l’abolizione dell’obbligo di presentare le comunicazioni di cui all’art.50, comma 6, del d.l. n.31/1993, conv. in l. n.427/2013, limitatamente agli acquisti intracomunitari e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea; e una corsia “preferenziale” per i rimborsi IVA vantati dai soggetti privati che hanno optato per la fatturazione elettronica; è consentito, infatti, che i rimborsi siano eseguiti, anche in assenza dei requisiti normalmente previsti, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale; e modalità nuove e semplificate per i controlli fiscali, con riduzione degli adempimenti dei contribuenti; e riduzione di un anno del termine di accertamento; e riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili (art.4) per specifiche categorie di soggetti (per soggetti passivi di minore dimensione) e categorie che verranno individuate con apposito decreto. Per tali categorie è previsto che l’Agenzia delle entrate realizzi un programma di assistenza con cui saranno messi a disposizione, in via telematica, gli elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale dell’Iva. Il provvedimento normativo è in linea inoltre con l’impostazione dell’Ocse, secondo cui il fisco deve trasformarsi da verificatore ex post a soggetto che facilita gli adempimenti fiscali sfruttando le leve della tecnologia.