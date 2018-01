Fatturazione 28 giorni addio, ma senza risparmi

Tutto cambia perché nulla cambi. Come si legge nella denuncia dell’associazione, “che per prima in Italia si è attivata per denunciare la fatturazione a 28 giorni e i rincari annunciati di recente dalle compagnie telefoniche: Tim e Vodafone, pur tornando alla fatturazione mensile, hanno confermato l’aumento delle tariffe“. Ai rispettivi clienti stanno arrivando comunicazioni via sms: il costo annuale a loro carico resterà invariato, dunque la spesa totale in un anno (+8,6%) non diminuirà.

I costi dell’offerta, però, non cambieranno, ma fondamentalmente il canone mensile sarà aumentato dell’8,6 percento, in quanto come fatto dagli altri operatori, anche Fastweb ha spalmato il costo precedentemente concordato su 13 mensilità, su 12. E molti utenti sono delusi e arrabbiati. Ora, è evidente che il legislatore nell’imporre di eliminare il mese di 28 giorni non intendeva imbellettare le bollette, ma far rientrare quel miliardo e passa nelle tasche dei clienti.

Entrando nel dettaglio, il Movimento ritiene che l’operatore, nel suo messaggio, non abbia esplicitato in maniera chiara il fatto che le modifiche interessino, non solo la periodicità dei rinnovi contrattuali e della fatturazione, ma anche il corrispettivo.

Intanto è abbastanza palese come Vodafone, così come TIM, comunicando l’aumento dell’8.6% sulla spesa mensile (pur mantenendo quella annuale) abbia attuato si la famosa Legge 172/2017 ma non garantendo in realtà reale risparmio ai consumatori.

I giornali stanno ricevendo valanghe di e-mail di protesta. L’Unione nazionale consumatori ha deciso di presentare un esposto all’Agcm e all’Agcom contro gli operatori telefonici Vodafonee Tim, che nel comunicare l’aumento dell’8,6% dell’abbonamento mobile e di rete fissa non hanno informato adeguatamente e correttamente, secondo l’organizzazione di categoria, i propri clienti privati.

“Questi comportamenti sono pratiche commerciali scorrette“, spiega Alessandro Mostaccio, segretario generale MC“, “non rispettano il diritto dei consumatori alla trasparenza, correttezza e equità nei rapporti contrattuali. E siccome tutte le compagnie – almeno quelle che si sono espresse finora – stanno effettivamente annunciando il medesimo rincaro, l’associazione di consumatori Codacons ha presentato un esposto all’Antitrustcontro un’ipotesi di cartello per limitare la concorrenza. Se, infatti, fosse una modifica prevista dalla legge, sarebbe inutile cambiare operatore, dato che per tutti sarebbe la stessa identica cosa.