Fatturazione a 28 giorni, l’Agcom chiede lo sconto sulle bollette

Un bonus di giorni gratis nella bolletta mensile di telefonia fissa o avere uno sconto sul canone della linea di casa sarà concesso dal mese di aprile a tutti gli utenti di telefonia dai propri operatori Tim, Wind, Vodafone e Fastweb come rimborso per tutta la vicenda relativa alla tariffazione a 28 giorni. E’ questo quanto chiesto dall’ AGCOM ovvero l’autorità garante delle comunicazioni con 4 delibere di diffida che ha pubblicato nella giornata di ieri, una per ciascun operatore. Questa decisione pare abbia colto di sorpresa le aziende visto che l’Agcom pare abbia deciso di andare avanti proprio con i rimborsi nonostante la decisione con il quale Il TAR del Lazio nello scorso mese di febbraio aveva sospeso questi rimborsi fino all’udienza di merito che era fissata per il 14 novembre 2018. L‘autorità garante delle comunicazioni Dunque pare abbia trovato un modo per poter recepire i rilievi del Tar Dunque per imporre il rimborso ugualmente agli operatori.

Stando a quanto emerso però, sembra che le compagnie telefoniche non abbiamo alcuna intenzione di restituire gli 1,2 miliardi in più percepiti sulle bollette in un intero anno e sono pronte Dunque ad andare avanti nella battaglia per poter evitare di rinunciare a questa importante quota di fatturato. Nella diffida dell’Agcom si legge comunque: “L’autorità ha infatti deciso di procedere in questo modo per garantire “un immediato effetto ripristinatorio a beneficio degli utenti, assicurando, al contempo, una soluzione ai rilievi formulati dal giudice amministrativo con riguardo agli equilibri finanziario-contabili dell’azienda”. Quello che l’Agcom chiede è che lo sconto da parte delle aziende si dovrà calcolare a partire dal 27 giugno 2017 ovvero da quando l’autorità dichiarò illegittimo il sistema di fatturazione a 28 giorni avviato già da tempo e dalle compagnie telefoniche.

Tale bonus però sembra sarà diverso per ogni tipo di cliente e non potrà sicuramente superare i 15 giorni. “Nel caso di una fattura emessa ad aprile con decorrenza dal 1° aprile al 30 aprile e in presenza di una erosione pari a 15 giorni, la decorrenza della fattura dovrà essere posticipata al 16 aprile e conseguentemente il periodo fatturato dovrà risultare quello intercorrente dal 16 aprile al 15 maggio”, si legge in delibera. Gli operatori, come al solito, potranno fare ricorso ma la difesa non potrà che essere debole poiché di fatto ormai è stata riconosciuta la loro mancanza di trasparenza nella gestione della fatturazione. In caso di inottemperanza rischieranno una sanzione di 1,16 milioni di euro.

“Tale meccanismo garantisce, per un verso, la determinatezza della prestazione posta a carico degli operatori sotto forma di postergazione della data di decorrenza della fatturazione e, per altro, il diritto degli utenti di ottenere un immediato ristoro del disagio sofferto senza dover ricorrere a procedure contenziose e rimanendo liberi di poter cambiare operatore, una volta ottenuta la compensazione”, conclude l’AGCOM.