Febbre alta e raffreddore, pensava fosse influenza. A 18 anni è in coma e lotta tra la vita e la morte

E’ finita in coma una ragazza di soli 18 anni con sintomi che apparentemente sembrava fossero quelli di una forte influenza. La protagonista di questa vicenda è una ragazza di soli 18 anni, la quale Come già detto, adesso si trova in coma e lotta davvero per sopravvivere. Da quanto sembra, la ragazza pare che da alcuni giorni Avesse alcuni sintomi che all’apparenza sembravano quelli di una influenza piuttosto forte, Ovvero la febbre molto alta, spossatezza e raffreddore. Purtroppo anche molto tardi si è appreso che la ragazza non era influenzata, ma i sintomi erano provocati da una sepsi ovvero un effetto collaterale di risposta al nostro organismo ad una infezione. Tutto Pare fosse iniziato qualche settimana fa, quando la giovane diciottenne Whitney Martin di telford in Gran Bretagna pare avesse cominciato a stare male, accusando dei dolori anche piuttosto forti, m tutto faceva pensare che si trattasse di una influenza che l’aveva costretta a stare a letto.

La madre però pare si fosse preoccupata per il fatto che la febbre fosse molto alta e che non Tendeva a scendere. Anche la pressione sanguigna era piuttosto bassa e da lì la madre ha deciso che forse era il caso che la figlia venisse visitata accuratamente. “Lì ho capito che c’era qualcosa che non andava e ho deciso di farla ricoverare in ospedale”, è questo quanto raccontato dalla donna che adesso pare abbia lasciato il lavoro per stare al fianco della figlia che purtroppo come abbiamo detto si trova ricoverata in terapia intensiva e sta lottando tra la vita e la morte.

Durante il suo ricovero in ospedale, la ragazza ha sofferto anche di un attacco cardiaco e pare sia stata posta in stato di coma direttamente dai medici. Al suo arrivo in ospedale le sue condizioni di salute sono apparse fin da subito piuttosto disperate e per questo era stato richiesto il trasferimento dall’ospedale di Telford a quello di Manchester, dove è presente un reparto specializzato. La ragazza è praticamente attaccata ai macchinari Ma secondo alcune indiscrezioni negli ultimi giorni i medici avrebbero riscontrato alcuni leggeri miglioramenti, ma comunque le sue condizioni di salute rimangono ancora molto gravi.

La madre ancora oggi non riesce a darsi pace e riferisce che la figlia era davvero in salute e piena di vita e che adesso invece non si sa se riuscirà a sopravvivere. Ricordiamo che la sepsi è una malattia che colpisce perlopiù i bambini, gli anziani e anche le persone che presentano un sistema immunitario piuttosto debole. Tuttavia in casi anche molto rari vengono colpiti anche gli adulti che si trovano in perfetta salute fisica.