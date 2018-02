Febbre suina, torna l’incubo in Italia: secondo decesso in 8 giorni in Sardegna

Torna l’incubo dell’influenza aviaria nel nostro paese e soprattutto in Sardegna. Proprio in un momento in cui si stava assistendo ad un leggero calo dei casi legati agli influenza stagionale, sembra che si stia diffondendo un nuovo ceppo nel nostro paese mietendo già Purtroppo le prime vittime e registrando anche un altro numero di ricoveri soprattutto in Sardegna. Come già anticipato, si tratterebbe dell’influenza virus a H1 N1 nota anche con il nome di influenza Suina la stessa che già quasi 10 anni fa mise in ginocchio diverse strutture sanitarie italiane in seguito alla diffusione di una vera e propria epidemia. Adesso però ci sarebbero tutti i presupposti per una vera e propria pandemia. I numeri al momento parlano chiaro e mettono in luce una situazione piuttosto compromessa, visto che i ricoveri in ospedale per l’influenza di tipo A e B sono stati più di 8 milioni soltanto in Italia a partire dal 2018 e quindi questo fa presupporre che le difese immunitarie degli italiani potrebbero risultare compromesse.

Purtroppo l‘influenza Suina è una patologia molto contagiosa perché il virus tende a sopravvivere sulle superfici per circa 24 o addirittura 48 ore, Aumentando il rischio di entrare in contatto con il virus. Per questa ragione il Ministero della Salute pare abbia fatto sapere che è opportuno mantenere una distanza di sicurezza di circa 50 cm che deve essere aumentata a 2 metri nel caso in cui si possano verificare dei fenomeni legati a tosse o a starnuti. Particolarmente a rischio sono gli anziani ed i bambini, le cui difese immunitarie come sappiamo sono meno forti rispetto alle persone di età media, ma a rischio anche le donne in gravidanza.

Il contagio avviene per via diretta e questo vuol dire che il soggetto infetto contagia anche le altre persone attraverso gli starnuti o la tosse, ma il contagio può anche avvenire per via indiretta e dunque infettando l’ambiente. Come già detto però, nel nostro paese già questa influenza aviaria ha fatto delle vittime nelle scorse ore e perlopiù in Sardegna. Non ce l’ha fatta l’uomo che dallo scorso 12 gennaio era ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari per l’influenza suina. Si tratterebbe di Tonino Ottaviano 61 anni di in Ogliastra un operaio il quale sarebbe stato trasportato in coma in ospedale a causa di alcune complicazioni dell’influenza.

Questo è il secondo caso per febbre suina e il quarto per complicazioni dell’influenza stagionale in Sardegna. “Il paziente è deceduto per le complicanze dell’infezione contratta. Dal momento del suo arrivo è rimasto sempre sotto assistenza del macchinario Ecmo, cioè sotto ossigenazione extracorporea del sangue. I medici sassaresi, in queste settimane, hanno fatto il possibile per salvargli la vita”, è questo quanto hanno fatto sapere i medici attraverso una nota diffusa nelle scorse ore.