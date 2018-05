Fenomenologia degli incel: vergini, frustrati e paranoici

È ora che si cominci a individuare gli «incel» che non sono solamente uno dei tanti fenomeni sub-culturali nati nei social, ma stanno iniziando ad aggregarsi in azioni concrete ispirate a una vera e propria ideologia criminale. Gli incel sono gli «involontariamente celibi» (Involuntary celibate) tradotto in italiano potremmo chiamarli «sfigati», nell’accezione più realistica del termine, sono uomini soli e frustrati che sfogano in una misoginia ossessiva la loro incapacità di avere una gratificante attività sessuale.

La colpa naturalmente è delle donne che si concedono solo a uomini belli e di successo e non a loro. Questo sfocia nella creazione di gruppi on line in cui viene alimentato l’odio e il disprezzo per il genere femminile, sostenuto da un ideale di società arcaica e patriarcale in cui le donne sono semplici oggetti di consumo sessuale di proprietà dei maschi.

Il movimento Incel ha il suo più recente eroe in Alek Minassian, l’uomo che il 23 aprile 2018 ha ucciso 10 persone a Toronto investendo la folla con un furgone. Lui stesso ha rivendicato il suo attentato come atto di ribellione Incel, rifacendosi a un altro incel, Elliot Rodger, che nel 2014 aveva ucciso 6 donne e ferite altre 14 in una sparatoria a Santa Barbara, in California.

In Italia il movimento Incel ha dato le sue prime avvisaglie nei gruppi chiusi su Facebook inneggianti a un ritorno alla cultura della pastorizia, dove è pratica comune alimentare azioni concrete di violente campagne di odio verso le donne e i cui miti fondanti sono gli uomini diventati personaggi mediatici come Bossetti o «Zio Michele», implicati a vario titolo in fatti di sangue le cui vittime sono donne.