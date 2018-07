“Ferma, si rivesta subito!”. In mezzo all’aereo si alza in piedi e si toglie pantaloni e mutandine

Le procedure di rito durante un viaggio in aereo sono ormai note a tutti, cementificate nella memoria da anni e anni di spostamenti. Dalle istruzioni sul comportamento da seguire durante le emergenze agli auguri del comandante, tutto si ripete puntuale dopo ogni decollo. Quello che ogni tanto tendiamo a dimenticare, però, è che l’uso della toilette una volta lassù, tra le nuvole, non è scontato e anzi diventa possibile soltanto in momenti ben precisi. Una dimenticanza con la quale si è trovata a fare i conti una donna che, come raccontato dal Sun, si trovava a bordo di un volo diretto dall’Inghilterra, della quale è originaria, alla Polonia. Purtroppo per lei, una volta seduta al suo posto ha iniziato a provare il fortissimo impulso di andare in bagno. Peccato che ormai il mezzo fosse in fase di decollo, con i bagni ancora chiusi e non a disposizione dei passeggeri. Il bisogno si è fatto però sempre più crescente, fino a diventare insostenibile: come tirarsi fuori dai guai?.

La donna ha pensato bene, nel bel mezzo della fase di decollo mentre gli altri passeggeri erano impegnati a controllare fuori dal finestrino l’aereo che di lì a poco avrebbe iniziato a prendere quota inoltrandosi tra le nuvole, di alzarsi, fare qualche passo avvicinandosi al bagno chiuso, abbassarsi i pantaloni e iniziare a fare pipì così, accovacciata nel corridoio, come niente fosse. Una scena che non è ovviamente sfuggita alle altre persone presenti.

Il tutto con una noncuranza estrema: la donna stava infatti tranquillamente giocherellando con il cellulare mentre finiva di fare i suoi bisognini sul pavimento del corridoio. In sottofondo si sentono le lamentele dello staff di bordo che, dopo un attimo di incredulità, inizia a inveire contro la donna: “Ma sei impazzita? Non sei mica una bambina piccola, sei un’adulta”. Anche altri passeggeri hanno iniziato a fare commenti disgustati ad alta voce.

La testata inglese spiega che le procedure di decollo sono state subito interrotte (l’aereo non si era ancora staccato dal suolo) e che il personale di bordo ha fatto intervenire alcuni agenti di polizia spiegando loro quanto accaduto, anche se non è chiaro cosa sia successo poi alla donna. Le immagini, nel frattempo, hanno fatto il giro del web in poche ore.