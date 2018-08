“Fermatela, è impazzita”. A 51 anni, si ubriaca in aereo e scatena il panico in volo

A guardala così in foto, senza sapere nulla di lei, questa signora potrebbe sembrare una persona qualunque, anche piuttosto simpatica. Invece, che ci crediate o no, è bene tenere a mente il suo volto e prepararvi al peggio qualora vi capiti di dover condividere con lei le ore che separano il decollo di un aereo dal suo atterraggio. Sì perché lei, Helen Butcher, è stata capace di trasformare un volo in un vero e proprio incubo e finire sulle pagine di tutti i giornali: la 51enne era diretta, come tanti altri vacanzieri alla ricerca di refrigerio, verso le spiagge dell’isola greca di Kos. Una volta a bordo, però, ecco che la donna ha iniziato a tracannare gin e vodka a un ritmo forsennato, finendo per annullare i freni inibitori e iniziare a infastidire tutti gli altri presenti. Quando i passeggeri che si trovavano intorno a lei hanno segnalato la situazione allo staff della compagnia Thomson, ecco che le cose sono addirittura peggiorate.

Quando un ragazzo, parte del personale, si è avvicinato a Helen chiedendole di darsi una controllata, ecco infatti che la donna gli ha risposto ad alta voce “Fottiti!”. Poi, di fronte alle insistenze dell’altro, lo ha colpito con un pugno ai genitali incalzando con una lunghissima serie di insulti omofobi. Il tutto di fronte a famiglie con bambini piccoli al seguito, costretti a tapparsi le orecchie per non sentire quella lezione decisamente poco educativa.

Successivamente la donna è stata circondata da tutto il resto del personale di bordo e placcata, riuscendo comunque a colpire un altro uomo al viso. Al momento dell’atterraggio, la polizia è prontamente intervenuta per arrestarla, dopo essere stata avvertita dal pilota in volo. Per la Butcher è così scattato il carcere per una ventina di giorni. La compagnia le ha inviato una durissima lettera dove l’ha definita senza giri di parole “la peggior passeggera di sempre”.

“In vent’anni d’esperienza in giro per il mondo – ha spiegato uno dei membri dello staff al Daily Star – non mi era mai capitato di vivere una simile esperienza. La donna ha perso completamente il controllo. Era ubriaca fradicia e quando abbiamo provato a calmarla ha iniziato a menare calci e pugni alla cieca”. A rendere ancora più folle il tutto, il fatto che stesse viaggiando insieme alla figlia Victoria, che ha assistito alla scena.