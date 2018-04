Fermato furgone al Traforo del Monte Bianco con due chili di tritolo

Nella giornata di ieri è stato fermato al Traforo del Monte Bianco un furgone con all’interno 2 kg di tritolo e detonatori. A fermare il furgone in questione è stata la polizia quando di primo mattino dalla galleria devastante italiana del tunnel è spuntato questo mezzo che trasportava un carico non indifferente di esplosivo. Il furgone in questione è un Mercedes Sprinter bianco con targa bosniaca che stava entrando sul territorio nazionale dalla Francia, ma il viaggio è terminato a Courmayeur. Al momento non è facile capire quale fosse la destinazione dell’esplosivo, ciò che è necessario che alla guida del furgone c’era un bosniaco di circa 56 anni il quale è stato arrestato e anche i quattro connazionali che viaggiavano con lui. L’operazione che ha portato al fermo del furgone e all’arresto del bosniaco è stata condotta dalla squadra mobile di Aosta in collaborazione con la polizia di frontiera e la Digos ed è scattata nella mattinata di ieri intorno alle ore 8:00.

Nello specifico il furgone pare sia saltato nel piazzale del traforo per un normale controllo ma subito dopo è scattata la perquisizione e da l’ incredibile ritrovamento. Così gli agenti hanno letteralmente smontato il furgone e dopo pochi minuti sono stati ritrovati 2 kg di tritolo divisi in candelotti e nascosti nel vano dietro l’autoradio dove sono stati rinvenuti anche due detonatori. La polizia ha avvertito così gli artificieri che si sono riversati sul posto nel giro di pochi minuti ed hanno messo in sicurezza l’esplosivo e portato via. Il mezzo è stato posto sotto sequestro, mentre i 5 che si trovavano a bordo del furgone sto stati Condotti presso gli uffici della polizia di frontiera di Courmayeur dove poi è giunto anche il procuratore capo di Aosta Paolo Fortuna e il sostituto procuratore Luca Ceccanti.

I 5 occupanti del furgone sono stati interrogati per tutta la giornata di ieri con l’ausilio di un interprete e davanti alla presenza di funzionari e agenti della pubblica sicurezza. Sono state davvero molto poche le notizie trapelate ma ciò che è certo al momento è che non ci sia alcun collegamento con il terrorismo.

L’operazione è nata da Un’ indagine antidroga Comunque non collegati in alcun modo, effettuata dalla squadra mobile di Milano e proprio Dai primi accertamenti è emersa La responsabilità a carico dell’ autista Mentre gli altri pare potessero essere anche all’oscuro di tutto ma ovviamente sono ancora tanti dettagli da chiarire e e lo si potrà fare soltanto nelle prossime ore. Un fascicolo d’inchiesta, che per competenza è passata alla procura di Aosta, è stato aperto dal capo Paolo Fortuna e dal sostituto Luca Ceccanti. Diffusa la notizia si era diffuso il panico per un possibile attentato terroristico, ma come abbiamo detto Fortunatamente sembra non ci sia alcun tipo di legame con il terrorismo