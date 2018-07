Ferrero cerca 90 assaggiatori di Nutella. In arrivo il lavoro più dolce del mondo

E’ In arrivo un annuncio di lavoro davvero molto dolce e che sicuramente farà impazzire tutti. L’offerta di lavoro arriva direttamente dalla Ferrero, che pare sia in cerca di assaggiatori di Nutella. L’annuncio sarebbe apparso sul sito openjobmetis, secondo cui l’azienda piemontese sarebbe proprio alla ricerca di giudici sensoriali, i quali avrebbero il compito di assaggiare i semilavorati e tutte le materie prime a partire dal Cacao a finire alla crema di nocciole. La Ferrero vorrebbe Dunque affidare a questi collaboratori esterni queste funzioni di assaggiatori. La sede di lavoro sarebbe Alba ed è richiesto un impegno per due giorni a settimana. In genere comunque si parla di giudici sensoriali ma effettivamente la Ferrero è in cerca di assaggiatori di Nutella e possiamo dire che questo sarebbe il sogno davvero di tutti visto che la crema alle nocciole prodotta dall’azienda in questione sembra essere la più amata e la più richiesta in tutto il mondo.

Il Colosseo dolciario ha pubblicato questo annuncio di lavoro che ha già fatto parecchio scalpore E soprattutto sono stati tanti che hanno già risposto all’annuncio, presentando la propria candidatura. L’Azienda fa sapere che ha intenzione di chiamare a se 90 assaggiatori per poter editare i semilavorati e le materie prime a partire da vari tipi di cacao e granella di nocciole che servono per produrre i dolci più famosi del maschio piemonte.

La sede di lavoro come abbiamo detto è la città di Alba ed è richiesto un impegno massimo di 2 giorni a settimana. La cosa più incredibile e che non sembrano esserci dei requisiti richiesti né tanto meno alcuna esperienza pregressa. Fino ad oggi questo compito era stato affidato dall’azienda a dei dipendenti interni, ma adesso sembra che la Ferrero voglia testare i prodotti alcuni addetti non lavori ed infatti non sembra essere richiesta alcuna qualifica né tanto meno alcuna competenza specifica.

I prescelti dovranno comunque frequentare un corso di formazione che avrà la durata di circa 3 mesi e che partirà il prossimo 30 settembre e servirà soltanto ad addomesticare l’olfatto ed il gusto. Di questi 93 scelti poi saranno scremati e ha 40 e suddivisi poi in due fanel da 20 ciascuno. Questi dovranno partecipare ad un corso che servirà ad insegnare ai nuovi giudici i termini giusti per poter descrivere ogni tipo di sensazione in arrivo dalle loro pupille gustative. Ai prescelti Inoltre sarà offerto un contratto di lavoro part-time e che dovrà essere compatibile con altri lavori. L’azienda fa sapere che è importante non avere alcun tipo di allergie ed avere anche una buona dimestichezza con il computer per poter candidarsi.