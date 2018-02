Ferrero lancia i gelati Kinder, in arrivo ad Aprile per adesso non in Italia

“Ferrero lancia l’offensiva nei gelati”, è questa la notizia apparsa sul quotidiano francese Les Echos che pare abbia annunciato, dunque, l’arrivo dal prossimo mese di aprile sul mercato dei primi gelati a marchio Kinder. Al riguardo i paesi che sono oggetto dell’operazione sono la Germania, l’Austria, la Svizzera, mentre l’Italia pare non sia ancora coinvolta. Nello specifico saranno immessi sul mercato ben tre nuovi gelati ovvero il Kinder Bueno Ice Cream Cone, il Kinder Ice Cream stick e il Kinder Ice Cream Sandwich. Stando a quanto riferito, sembra che i gelati saranno creati da Ferrero, ma prodotti e distribuiti da Unilever, un Colosso mondiale del settore grazie al marchio Magnum. Pare abbiano già cominciato a circolare in Germania i primi gelati Kinder, nonostante la vendita comincerà ufficialmente a partire dal mese di aprile.

Si tratta di una novità che è stata ampiamente anticipata da un’ importante campagna di presentazione dei nuovi prodotti. Il direttore generale di Ferrero France, Baptiste Santoul, parla di aver coronato un vecchio sogno. Proprio a tal riguardo il direttore generale di Ferrero ha aggiunto “E’ un grande lancio per noi con un marchio simbolico, che totalizza il 40% del nostro giro d’affari in Francia”. Come già abbiamo anticipato, questa operazione sarà accompagnata da una campagna pubblicitaria piuttosto vasta, la quale sarà guidata da Unilever mentre Ferrero avrebbe soltanto concepito la ricetta cioccolato e nocciola. La barretta di wafer cioccolato e crema alla nocciola Kinder, ovvero il Kinder Bueno, sarà trasformata in un gelato da circa 206 kcal a porzione.

Si tratta di una sorta di cornetto ripieno di Gelato alla nocciola con un cuore di crema al cioccolato ed una copertura di crema alle nocciole Ferrero. E’ questo Almeno quanto si legge nella descrizione ufficiale da parte di Kinder. “È un grande lancio per noi con un marchio simbolico, che totalizza il 40% del nostro giro d’affari in Francia”, ha spiegato al quotidiano francese Les Echos, il direttore generale di Ferrero France, Baptiste Santoul, parlando del coronamento di un “vecchio sogno”. Inoltre, secondo quanto riferito sembra che in Francia per la Kinder sarà sicuramente un anno dell’ingresso Nel mercato dei biscotti classici E infatti a dicembre la Ferrero aveva acquisito il biscottificio Delacre, un marchio Centenario di origine belga che però in Francia pare abbia il primo mercato realizzando la metà delle vendite.

“Il biscotto ci permetterà di rafforzarci sul mercato delle merendine, in cui siamo entrati con B-ready nel 2016”, ha spiegato sempre Santoul, annunciando anche una vasta campagna pubblicitaria in tv, giornali e social network del marcio Nutella a partire da domenica. Dunque, dal prossimo aprile questi gelati saranno in commercio ma non in Italia, dove forse rimarremmo con l’acquolina in bocca.

La struttura organizzativa e di governance del Gruppo si è evoluta nel tempo, accompagnandone l’espansione mondiale. I punti fondamentali che ne contraddistinguono la storia e la crescita sono: • continuità nella proprietà familiare; • conquista di sempre nuovi mercati; • realizzazione di nuovi stabilimenti; • innovazione costante dei prodotti e del loro confezionamento; • cura per l’elevatissima qualità e freschezza.

Al 31 agosto 2015, il Gruppo risulta composto da 78 società consolidate e controllate dalla capogruppo Ferrero International S.A., società di diritto lussemburghese con sede in Lussemburgo, cuore strategico e operativo del Gruppo, ove operano oltre 800 dipendenti. Nel 2014/2015 il Gruppo Ferrero ha completato l’acquisizione della totalità del Gruppo Oltan, operatore leader nel mercato della fornitura, lavorazione e vendita di nocciole, e ha completato l’acquisizione di Thorntons Plc, un importante player inglese che opera nel settore dei prodotti dolciari a base di cioccolato.

Inoltre nel 2014/2015 è stato completato il nuovo stabilimento industriale in Cina per sostenere lo sviluppo dei prodotti Ferrero in quell’area geografica. Ferrero International, fin dal 1998, adotta un modello tradizionale di Corporate Governance, nell’ambito del quale l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione (CdA) hanno un ruolo centrale. Il Presidente del CdA non esercita un ruolo esecutivo, ma di indirizzo. Il CdA include anche membri non appartenenti alla famiglia Ferrero, tra cui il Vicepresidente. I membri esecutivi del CdA sono scelti per le loro qualifiche e competenze, in base a una costante valutazione meritocratica. Il CdA si avvale dell’attività del Group Leadership Team, comitato direttivo basato e operante in Lussemburgo, istituito nel 2011 e composto dai responsabili delle principali funzioni aziendali, che svolge un ruolo di supporto nei processi decisionali e nell’implementazione delle strategie aziendali, definite dal CdA. Inoltre, il CdA ha istituito l’Audit Committee, operante a livello di capogruppo. Tale comitato, composto in maggioranza da professionisti esterni al Gruppo, svolge una funzione consultiva e propositiva per il CdA in materia di sistema di controllo interno. L’Audit Committee è nominato dal Consiglio di Amministrazione e comprende almeno cinque membri, tre dei quali sono amministratori indipendenti non esecutivi. Due dei tre amministratori indipendenti non esecutivi hanno un’esperienza recente e rilevante nel settore finanziario e, eventualmente, una conoscenza del business dei Beni di Consumo. Con il suo ausilio, il CdA definisce le linee di indirizzo miranti a rafforzare l’efficacia del sistema di controllo interno, anche tramite il costante riferimento alle migliori pratiche internazionali. Il ruolo dell’Audit Committee assegnato dal CdA è quello di: • fornire una supervisione sul processo di informativa finanziaria; • controllare la performance del Gruppo con particolare attenzione ai fattori chiave e alle iniziative/eventi, al fine di valutare i rischi e l’impatto sul sistema di controllo interno; • valutare l’efficacia del sistema di controllo interno basato sul modello CoSO (Internal Control-Integrated Framework), verificando: a. la governance, i processi e i controlli di gestione del rischio attuati dal management; b. il funzionamento efficace del Group Internal Audit (GIA) nel fornire un servizio di garanzia indipendente e di qualità. • raccomandare la nomina dei revisori esterni (external auditor), valutare le prestazioni, approvare i compensi per l’audit e i termini dell’incarico. Infine, Il dipartimento Governance, Risk e Compliance (GRC) ha sviluppato un modello di controllo interno secondo il quale le funzioni stanno (attualmente) implementando processi chiave di monitoraggio e gestione del rischio. Questo con l’obiettivo di mitigare i rischi operativi di business e fornire una piattaforma che assicuri una crescita sostenibile del Gruppo. Questa fase iniziale ha visto nel corso degli ultimi anni una progressiva copertura di tematiche di rischio trasversali e interfunzionali, tendendo sempre più a un sistema integrato di Gruppo, un sistema che combini le grandi tematiche di gestione d’impresa, del rischio e di conformità aziendale, adottando un approccio olistico atto a supportare la gestione strategica del Gruppo. Per quanto riguarda l’organizzazione operativa, il Gruppo Ferrero presidia direttamente tutti i processi core dalla sua sede in Lussemburgo, e in particolare: • le attività di ricerca e sviluppo di prodotti e dei relativi processi e tecniche di produzione, anche per quanto riguarda le sorprese; • la progettazione di impianti/macchinari di importanza strategica; • le attività di produzione e trasformazione; • le attività di marketing strategico, istituzionali e di sviluppo, nonché quelle operative. Inoltre, continuano le specifiche iniziative di integrazione verticale avviate negli scorsi anni, in particolare: • sulla filiera di produzione agricola di nocciole, con l’obiettivo di sviluppare ulteriori piantagioni proprie e partnership commerciali, al fine di soddisfare parte della domanda del Gruppo; • sullo sviluppo di attività di produzione e commercializzazione dell’energia, in modo da coprire in parte i fabbisogni del Gruppo con investimenti in impianti di generazione ad alta efficienza o da energie rinnovabili. Le seguenti operazioni sono affidate a terzi (outsourcing): • confezionamento di prodotti promozionali/particolari per una quota pari a circa il 25-30% dei volumi di produzione del Gruppo; • attività commerciali/distributive in alcuni Paesi e/o per prodotti specifici per una quota pari a circa il 10-15%; • alcuni servizi amministrativo-contabili; • alcuni servizi di Information Technology

Il Valore Aggiunto Ferrero

l “Valore Aggiunto” rappresenta il valore economico generato dal Gruppo. In particolare, il “Valore Aggiunto Netto2 ” rappresenta il valore economico generato nel periodo di riferimento, al netto degli ammortamenti e dei costi operativi, questi ultimi inclusivi degli acquisti da fornitori (principalmente, acquisti di materie prime e servizi). Come evidenziato nel grafico che segue, il “Valore Aggiunto Netto” di Ferrero, per l’anno preso in esame dal presente rapporto CSR, è distribuito in varie forme ai diversi stakeholder interni ed esterni del Gruppo. La voce “Risorse umane” comprende ogni forma di retribuzione e remunerazione erogata a fronte dell’attività lavorativa svolta dai dipendenti, inclusi gli oneri di utilità sociale sostenuti dal Gruppo.

Il Valore Aggiunto Ferrero 3,5% 70,6% AMMORTAMENTI COSTI OPERATIVI RICLASSIFICATI 7,2% 57,7% 14,3% RISORSE UMANE REMUNERAZIONE DEL CAPITALE 1,1% COMUNITÀ SETTORE PUBBLICO 19,6% SISTEMA IMPRESA 25,9% VALORE AGGIUNTO NETTO Nella voce “Remunerazione del capitale” rientrano la distribuzione degli utili dell’anno in esame ed il pagamento di interessi. La voce “Settore pubblico” rappresenta l’importo dovuto dal Gruppo a Enti della Pubblica Amministrazione, a titolo di imposte sul reddito e altri tributi direttamente attribuibili al patrimonio aziendale, con esclusione di imposte e altri oneri accessori della gestione operativa (dazi e oneri doganali). La voce “Comunità” include liberalità e donazioni, investimenti in progetti a carattere sociale e collaborazioni con università e centri di ricerca. Infine, la voce “Sistema Impresa” rappresenta il valore economico trattenuto nel Gruppo, quale differenza tra il valore economico generato e il valore economico distribuito.

Conformità a leggi e regolamenti

Nell’anno in esame, non si sono registrate sanzioni significative per non conformità a leggi e regolamenti, né significative penalità a titolo di sanzioni e ammende per inadempienze a obblighi in materia ambientale e sociale. Non si sono inoltre verificati casi significativi di non conformità a regolamenti e codici volontari riguardanti gli impatti sulla salute e sicurezza dei prodotti durante il loro ciclo di vita, né sanzioni significative per non conformità a leggi o regolamenti riguardanti la fornitura e l’utilizzo dei prodotti. Parimenti, non si sono registrati episodi legati a pratiche discriminatorie che abbiano coinvolto i principali interlocutori interni o esterni, né episodi di corruzione. In alcune società del Gruppo è effettuato un monitoraggio interno dei rischi relativi alle frodi e alla corruzione e sono organizzate relative attività formative. A partire dal 2016/2017 Ferrero inizierà a erogare un corso di formazione specifico su politiche e procedure anticorruzione a livello globale. Tale corso sarà rivolto a tutti i dipendenti3 del Gruppo. In merito ai contributi ricevuti dalla pubblica amministrazione, si segnala che sia i contributi in conto esercizio sia i contributi in conto capitale di competenza dell’anno 2014/2015 non raggiungono un valore complessivo significativo a livello di bilancio consolidato. Ferrero rispetta e protegge la riservatezza dei dati personali dei propri dipendenti, consumatori, clienti e altri stakeholder, con correttezza e secondo le disposizioni legislative vigenti nelle giurisdizioni in cui opera. Poniamo sempre al primo posto la sicurezza: nella selezione, definizione e nell’uso delle procedure, anche informatiche, destinate al trattamento di dati personali e delle informazioni riservate, a tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità della persona. Per maggiori informazioni, si rinvia al Codice Etico di Gruppo (disponibile sul sito www. ferrero.com)