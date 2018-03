Fiat, richiamate 15mila auto per problemi: ecco i modelli interessati

L’azienda Fiat ha dovuto richiamare oltre 15.000 automobili per dei difetti di non funzionamento dell’alternatore il quale potrebbe mettere in pericolo l’eventuale conducente. Il richiamo di massa da effettuato fra i 10 modelli più venduti dell’azienda torinese, attualmente autovetture incriminate sono sul mercato brasiliano, anche se non si può ancora escludere che ci siano casi riguardanti anche nel nostro paese.

FIAT sta per richiamare 15.534 automobili di 10 modelli diversi in Brasile per sistemare un difetto che potrebbe causare lo stallo del veicolo in movimento, aumentando il rischio di un incidente. Il richiamo comprende alcuni dei modelli più popolari della casa automobilistica italo americana delle auto di medie cilindrate come Siena, Idea, Uno, Palio Weekend, Palio Fire, Fiorino, Grand Siena, Punto, Strada e Palio del 2016 e il 2017.

Il richiamo in officina è necessario in quanto vi è il rischio di un eventuale guasto dell’alternatore che potrebbe causare l’arresto imprevisto del motore durante lo spostamento del veicolo.Secondo il produttore, è possibile identificare il problema nell’automobile accendendo la luce spia della batteria nel cruscotto del veicolo. I proprietari dovrebbero programmare una visita a un concessionario Fiat dal prossimo 12 marzo. Fortunatamente il problema non ha finora causato feriti o vittime.

Un richiamo di numerosi modelli perché, in pratica, spiega Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”,si tratta di tutta la produzione 2016-2017. L’azienda sta informando i proprietari colpiti dal richiamo a portare i loro veicoli ad un concessionario FIAT, che sostituirà l’alternatore se necessario a costo zero. La riparazione ha un tempo stimato di 1 ora. Al momento non ci sono notizie su eventuali richiami in Italia.

Brasilia, 09 mar 22:55 – Fiat Brasil ha annunciato oggi il richiamo in fabbrica di dieci modelli, tra cui Palio e Uno, per il rischio di un arresto imprevisto del motore a causa di un difetto dell’alternatore installato su 15.534 unità. Tutti i veicoli sono relativi agli anni 2016-2017 e i proprietari dovranno portarli presso un concessionario Fiat a partire dal 12 marzo. Secondo l’azienda, un guasto all’alternatore può comportare un funzionamento irregolare del motore e, in casi estremi, il suo arresto. Ciò potrebbe compromettere le condizioni di guida del veicolo, aumentando il rischio di collisione, con conseguenti danni fisici e materiali a conducente, passeggeri e terzi.

Il gruppo italo americano Fiat Chrysler Automobiles ha annunciato un richiamo per i modelli Fiat Bravo, Doblò, Doblò Van, Fiorino, Gran Siena, Idea, Linea, New Palio, Palio Fuoco, Palio Weekend, Siena, Strada e Uno, in Brasile. Sono esattamente oltre 70.000 le unità dei 13 modelli ad essere richiamati. Il richiamo riguarda i modelli realizzati negli anni che vanno dal 2016 al 2017. Questi modelli devono fare ritorno in concessionaria allo scopo di procedere a un’ispezione e, se necessario, alla sostituzione dell’alternatore. Secondo il produttore automobilistico italo americano, il problema alternatore può provocare un funzionamento irregolare del motore e, in casi estremi, la chiusura improvvisa della vettura, che compromette le condizioni di guida del veicolo e aumenta il rischio di collisione, con conseguenti danni causati da conducente, passeggeri e terzi. La riparazione viene eseguita in loco. Maggiori informazioni possono essere ottenute tramite il Customer Service Center di Fiat, chiamando il numero 0800 707 1000, o dal sito www.fiat.com.br. Per Fiat Chrysler dunque prosegue una lunga stagione negativa che ne ha penalizzato l’immagine di costruttore votato alla qualità globale. Infatti, diversi problemi tecnici hanno costretto la casa italo-statunitense a richiamare migliaia di veicoli. Nell’attività a tutela dei consumatori e dei proprietari o possessori di veicoli a motore, lo “Sportello dei Diritti” ancora una volta anticipa in Italia l’avvio di procedure di tal tipo da parte delle multinazionali automobilistiche anche a scopo preventivo, poiché non sempre tutti coloro che possiedono una vettura tra quelle indicate viene tempestivamente informato. È necessario, quindi, spiega Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, prestare la massima attenzione e rivolgersi alle autofficine autorizzate o ai concessionari o ai Concessionari FCA Italia, nel caso in cui la propria autovettura corrisponda al modello in questione. L’intervento, consiste nella sostituzione dell’alternatore.

L’alternatore è una macchina elettrica rotante basata sul fenomeno dell’induzione elettromagnetica, che trasforma energia meccanica, fornita da un motore primo (turbina idraulica, a vapore, a gas o eolica oppure motore diesel o a carburazione) ad esso collegato, in energia elettrica sotto forma di corrente alternata, sia monofase che trifase.

Gli alternatori sono macchine diffusissime e fondamentali per la produzione dell’energia elettrica: infatti vengono impiegati in quasi tutte le centrali di produzione di energia elettrica, le quali poi la trasformano in modo da consentirne il trasporto e la distribuzione sul territorio. Sono inoltre impiegati in tutti i gruppi elettrogeni sia marini (ossia presenti su tutte le imbarcazioni) che terrestri (per tutte le applicazioni sulla terraferma). Infine l’alternatore ha progressivamente sostituito la dinamo nella produzione di energia elettrica nelle automobili ed in tutti gli altri veicoli a motore. Esso ha la funzione di mantenere carica la batteria, necessaria all’avviamento del motore, ed alimentare l’impianto elettrico di bordo. Poiché quest’ultimo funziona in corrente continua è presente a valle dell’alternatore un ponte raddrizzatore a diodi che ha la funzione di trasformare la corrente alternata prodotta, in corrente continua e consentirne così il suo accumulo nella batteria.

Principio di funzionamento.

Prima di passare ad analizzare come è fatto un alternatore è utile ricordare come si genera una tensione o una corrente alternata sinusoidale, ossia facendo ruotare un magnete aN’interno di una spira, o di un avvolgimento.

Per spiegare ciò dobbiamo ricordare la legge dell’induzione di Faraday e la definizione di flusso magnetico.

Il flusso magnetico concatenato con la spira sappiamo essere dato da: 0 = B*S*sena, essendo quindi a l’angolo formato dall’asse S-N del magnete con il piano della spira di area S. Se il magnete ruota con velocità angolare costante w, l’angolo che, istante per istante, individua la posizione del magnete sarà dato da: a(t) = w * t, ossia dal prodotto della velocità angolare w (costante) per per il tempo t (che invece aumenta in continuazione): quindi l’angolo a aumenta con continuità. Di conseguenza il flusso magnetico attraverso la spira varierà con legge sinusoidale .

La legge di Faraday ci dice: E = – A0 / At, ossia la FEM (forza elettromotrice = differenza di potenziale a vuoto ) indotta ai capi della spira è data dalla variazione del flusso (che abbiamo appena visto variare con andamento sinusoidale), nonché dalla rapidità con cui tale variazione avviene. La rapidità con cui avviene la variazione significa semplicemente che più velocemente facciamo ruotare il magnete, maggiore sarà la d. d. p. prodotta. Ovviamente questa sarà legata anche all’induzione magnetica B ed all’area della spira S: ciò, in termini pratici significa che più potente sarà il magnete oppure più grande sarà la spira maggiore sarà la d. d. p. indotta.

L’alternatore

Nell’alternatore invece di avere una sola spira si ha un avvolgimento, ossia un insieme di spire collegate in serie, al fine di aumentare la tensione prodotta (se una spira mi da tanto, n spire mi daranno n volte tanto). Inoltre l’avvolgimento si trova immerso in un cilindro cavo di materiale ferromagnetico (con una elevata permeabilità magnetica p), al fine di contenere e convogliare il flusso prodotto dal magnete, senza disperderlo nello spazio circostante. A tal scopo detto cilindro, che costituisce lo statore della macchina, presenta al suo interno due scanalature assiali e diametralmente opposte, atte, appunto, ad alloggiare l’avvolgimento. Si arriva così allo schema di figura:

Questo è lo schema dell’alternatore monofase a magneti permanenti ad una coppia polare, ossia contenente due soli poli magnetici: un NORD ed un SUD.

E’ questa una macchina sincrona in quanto una rotazione completa del magnete (360°) induce nell’avvolgimento un ciclo di sinusoide; di conseguenza la frequenza della tensione da esso generata sarà legata alla velocità di rotazione del rotore, espressa in giri al minuto (rpm) dalla semplice formula:

f = n / 60 [Hz], ovvero: n = f * 60 [rpm].

Si osserva facilmente che per ottenere una tensione a 50 Hz come quella di rete l’alternatore deve girare a 3000 rpm; tale velocità deve essere ovviamente la stessa del motore a cui l’alternatore è collegato. Ma se 3000 rpm per una turbina a vapore o a gas (centrali elettriche) o un motore a ciclo otto (piccoli gruppi elettrogeni) sono una velocità consona, lo sono di meno per un grosso motore Diesel (grossi gruppi elettrogeni) ed ancor meno per una turbina idraulica (centrali idroelettriche). Nasce quindi l’esigenza di ottenere la stessa frequenza di rete con velocità di rotazione inferiori, senza dover interporre fra motore ed alternatore un moltiplicatore di giri. Ciò si ottiene facilmente aumentando i poli magnetici del rotore. Osservando la figura si capisce facilmente che in questo caso (4 poli magnetici, ossia 2 coppie polari) si ottiene un ciclo completo di sinusoide con mezzo giro del rotore (passaggio da polo N a S e poi ancora N); in altri termini con un giro completo del rotore si ottengono due cicli di tensione sinusoidale. Ne consegue che per ottenere la frequenza di 50 Hz è necessario in questo caso n = 3000/2 = 1500 rpm. Possiamo iterare il ragionamento con 3 o 4 coppie polari giungendo alla conclusione che: essendo p il numero di coppie polari presenti nel rotore.

Gli schemi finora visti si riferiscono ad alternatori a magneti permanenti, nei quali quindi il flusso magnetico induttore è prodotto da magneti. Ciò avviene solitamente per alternatori di piccola taglia

essendo i magneti permanenti costosi e con la tendenza a smagnetizzarsi.

Per applicazioni più importanti si utilizzano degli elettromagneti, ossia i poli del rotore sono costituiti da materiale ferromagnetico con avvolto intorno del filo di rame, nel quale si fa circolare corrente elettrica continua per produrre il campo magnetico. L’avvolgimento rotorico che produce il flusso magnetico induttore è chiamato circuito di eccitazione. Per alimentare questo circuito che ruota assieme al rotore è necessario ricorrere a dei contatti striscianti, costituiti da

una coppia di anelli in rame solidali all’albero del rotore a cui sono collegati i due capi dell’avvolgimento rotorico e da una coppia di spazzole fissate allo statore, che strisciano sugli anelli. In questo modo basta collegare le due spazzole ad un generatore di corrente continua e questa passa attraverso le spazzole agli anelli di rame per poi circolare nel circuito di eccitazione producendo il campo magnetico induttore. Un vantaggio di questa soluzione consiste nel fatto che regolando la corrente di eccitazione possiamo variare il flusso magnetico induttore e quindi la tensione prodotta dall’alternatore. In realtà, in base alla legge di Faraday, la FEM prodotta da un alternatore è legata sia al flusso che alla velocità di rotazione: E = K*0*n, essendo K una costante che dipende dalle caratteristiche costruttive della macchina ed n i giri/min del rotore. Ma, per un alternatore connesso alla rete elettrica, n non può variare in quanto legato alla frequenza che deve essere rigorosamente costante, per cui l’unico modo per variare la tensione è attraverso la corrente di eccitazione che produce il flusso 0.

Per realizzare poi un alternatore trifase è sufficiente aggiungere all’alternatore monofase altri due avvolgimenti uguali e sfasati di 120° fra di loro. Si ottiene così lo schema di figura.

Questi tre avvolgimenti vengono solitamente fra di loro collegati a stella in modo da aumentare la tensione di linea (concatenata).

Un cenno infine alle caratteristiche costruttive: abbiamo lo statore che deve essere in materiale ferromagnetico a bassa isteresi e costituito da tanti lamierini impacchettati, per ridurre le perdite per isteresi e per

correnti parassite: in esso infatti il flusso magnetico varia in continuazione essendo legato al rotore, che come sappiamo ruota al suo interno. Il rotore invece è costituito da un albero in acciaio che sorregge il tutto, dal collettore ad anelli in rame e dalle espansioni polari: queste devono essere in materiale ferromagnetico in quanto attraversate dal flusso, ma non è necessario realizzarle in lamierini in quanto in esse il flusso è statico, quindi non genera né fenomeni di isteresi magnetica, né correnti parassite. Sono quindi realizzate in materiale pieno. Ai due stremi dello statore vi sono infine due flange, in alluminio o acciaio, che chiudono il tutto ed alloggiano i due cuscinetti che sorreggono l’albero del rotore. Si riportano di seguito alcune immagini di alternatori di diversa taglia.

Mercato dell’auto atteso ancora in crescita nel 2017, ma potrebbe pesare l’effetto Trump Il comparto Auto europeo continua a mostrare forza relativa nel breve termine, sovraperformando in modo deciso il benchmark di riferimento Euro Stoxx. Dopo aver registrato importanti minimi a inizio luglio 2016, toccando anche livelli registrati nell’ultima parte del 2013, l’indice settoriale europeo ha avviato un’importante fase rialzista, confermata dalla violazione del livello di forte valenza posto a 498 punti. L’andamento delle vendite nei mercati europei si conferma un importante driver per i principali produttori. I recenti dati relativi alle immatricolazioni hanno confermato il trend positivo nel Vecchio Continente, con le statistiche di novembre che hanno fatto segnare un’ulteriore variazione positiva su base annua.

Secondo i nuovi dati dell’Associazione ACEA (Associazione dei Produttori europei), le immatricolazioni di vetture in Europa (UE + Paesi EFTA) sono cresciute del 5,6% rispetto a novembre 2015, portando il saldo da inizio 2016 a +6,9%. In Cina, altro importante mercato di sbocco per le principali case automobilistiche europee, è proseguito negli ultimi mesi il costante trend al rialzo, grazie in particolare agli effetti positivi degli incentivi concessi dal Governo centrale. Importanti segnali sono arrivati ancora dal mercato USA, che ha archiviato l’intero 2016 con un nuovo record di vendite: l’indice destagionalizzato SAAR si è spinto sui massimi dal 2005, archiviando l’ottavo anno consecutivo caratterizzato da aumenti. Sul fronte degli altri importanti mercati emergenti, come Brasile e Russia, l’esercizio in corso dovrebbe registrare un freno alle decise flessioni che hanno caratterizzato l’ultimo anno, fornendo in tal modo un ulteriore sostegno alle vendite dell’intero comparto Auto. In particolare, il consenso stima una crescita nel mercato russo a doppia cifra per il 2017. Il comparto dovrà però fronteggiare nell’attuale esercizio importanti elementi di rischio, incentrati soprattutto su un possibile atteggiamento protezionistico proposto dalla nuova amministrazione statunitense. La volontà di Trump di imporre dazi doganali alle merci importate e in particolare alle vetture prodotte al di fuori dei confini statunitensi rappresenterà sicuramente una limitazione alle vendite di auto nel Paese nordamericano, con una maggiore erosione dei margini di bilancio.

Un altro importante fattore di rischio risulta legato al costante aumento dei prezzi delle materie prime, soprattutto di quelle utilizzate nei processi di produzione di vetture, che hanno registrato nel corso degli ultimi sei mesi incrementi a doppia cifra e le cui stime vertono su nuovi rialzi per l’esercizio in corso. D’altro canto, i maggiori rischi sopra elencati potrebbero risultare bilanciati da fattori positivi come la componente valutaria, legata principalmente a un ulteriore deprezzamento dell’euro nei confronti del dollaro, un andamento migliore delle attese realizzato da importanti mercati, come quello cinese, e la possibilità di implementare politiche di contenimento dei costi attraverso anche nuove aggregazioni in grado di creare importanti sinergie. Relativamente ai fondamentali, il comparto presenta un rapporto multipli/crescite ancora conveniente, quotando a valori di P/E a sconto rispetto al benchmark europeo e alla media storica del periodo 2010-16, a fronte di crescite degli utili stimate per l’esercizio in corso ancora positive, seppur ad un livello inferiore rispetto a quanto atteso per la chiusura del 2016.

Comparto Auto europeo in decisa sovraperformance negli ultimi mesi Il comparto Auto europeo continua a mostrare forza relativa nel breve termine, sovraperformando in modo deciso il benchmark di riferimento Euro Stoxx. Dopo aver registrato importanti minimi a inizio luglio 2016, toccando anche livelli registrati nell’ultima parte del 2013, l’indice settoriale europeo ha avviato un’importante fase rialzista. Un ulteriore impulso si è avuto con la violazione al rialzo della barriera di forte valenza posta a 498 punti, avvenuta a inizio dicembre, che ha favorito nuovi allunghi portando l’indice settoriale europeo a registrare nuovi massimi da gennaio 2016. Rispetto alla chiusura della giornata del 6 luglio 2016, seduta da cui è cominciata la reazione, il comparto ha registrato una variazione positiva pari al 36,53%, ben al di sopra del 19,2% registrato dall’Euro Stoxx. La sovraperformance è proseguita anche nel corso dei periodi successivi, con la variazione nell’ultimo mese che si attesta a +5,77% rispetto al +3,17% registrato dal benchmark europeo. Anche il 2017 si è aperto con un andamento sopra la media da parte del comparto europeo, che al momento presenta un guadagno del 3,6%.

Andamento dei principali mercati dell’auto a livello internazionale L’andamento delle vendite nei mercati europei si conferma un importante driver per i principali produttori. I recenti dati relativi alle immatricolazioni hanno confermato il trend positivo nel Vecchio Continente, con le statistiche di novembre che hanno fatto segnare un’ulteriore variazione positiva su base annua: secondo i nuovi dati dell’Associazione ACEA (Associazione dei Produttori europei), le immatricolazioni di vetture in Europa (UE + Paesi EFTA) sono cresciute del 5,6% rispetto a novembre 2015, rimbalzando dopo la flessione, seppur modesta, registrata in ottobre. Il saldo da inizio 2016 si è attestato in tal modo a +6,9% (13,93 mln di veicoli). A livello geografico, un contributo ancora significativo è arrivato dai principali mercati, con la Spagna che ha registrato un progresso a doppia cifra (+13,5% a/a, +11,1% YTD), seguito dai rialzi di Francia e Italia, rispettivamente pari a 8,5% a/a (+5% YTD) e 8,2% a/a (+16,5% YTD).

In Germania, la crescita è stata più contenuta e pari all’1,5%, mantenendo comunque una variazione positiva nei primi undici mesi dell’anno pari al 4,6%. Il soddisfacente andamento del periodo gennaionovembre 2016 segnala che l’intero mercato europeo potrebbe archiviare il terzo anno consecutivo di rialzi, nonostante le incertezze legate soprattutto alla Brexit. Per il 2017 le stime vertono per un’ulteriore crescita, seppur più contenuta e pari all’1,2-1,5%, nell’Europa dell’Ovest, supportata soprattutto dal maggior contributo che dovrebbe fornire il mercato italiano. In Cina, altro importante mercato di sbocco per le principali case automobilistiche europee, è proseguito negli ultimi mesi il costante trend al rialzo. L’intero 2016 si è archiviato con un deciso rialzo a doppia cifra intorno al 14%, con un notevole impulso registrato soprattutto negli ultimi mesi dell’anno. Occorre però sottolineare come il risultato abbia risentito in particolare della fine degli incentivi statali, in scadenza appunto a dicembre 2016, incentrati su una riduzione delle tasse per l’acquisto di vetture di cilindrata inferiore a 1,6 litri. Per tale motivo, l’andamento per il 2017 potrebbe risentire della cessazione del sostegno statale e prevedere un ritmo di crescita più contenuto, seppur ancora positivo. In particolare, l’Associazione nazionale dei costruttori (CAAM, China Association of Automobile Manufacturers) si attende un incremento del 5%, a meno che il Governo, su pressioni delle varie case automobilistiche e dell’Associazione di categoria, non decida di reintrodurre nuovi stimoli al settore.

Negli USA, l’intero 2016 si è chiuso con un nuovo record di vendite: l’indice destagionalizzato SAAR ha sorpreso al rialzo, spingendosi ai massimi dal 2005. In particolare, il dato è salito a 18,3 mln di unità annualizzate, dai 17,75 mln di novembre. Il risultato di dicembre è stato raggiunto grazie ai forti incentivi offerti dai produttori, oltre che agli aumenti degli acquisti delle imprese. Il 2016 si chiude così con l’ottavo anno consecutivo in rialzo, facendo ipotizzare un 2017 caratterizzato da una fisiologica correzione delle vendite. In particolare, il mercato statunitense potrebbe registrare una flessione, seppur limitata alla singola cifra, intorno al 2,5-3,5%. Sul fronte degli altri importanti mercati emergenti, come Brasile e Russia, l’esercizio in corso dovrebbe registrare un freno alle decise flessioni che hanno caratterizzato l’ultimo anno. Relativamente al mercato brasiliano, significativo riferimento per l’intera area sudamericana, il consenso si attende un andamento sostanzialmente flat o addirittura in moderato rialzo dopo il trend decisamente negativo con cui si dovrebbe archiviare l’intero 2016. In particolare, l’Associazione dei costruttori di auto brasiliani Anfavea si attende un progresso delle vendite di vetture pari al 4% a 2,13 mln di unità nel corso dell’attuale esercizio, che andrebbe a contrastare la flessione a doppia cifra registrata in chiusura di 2016. Significativi segnali di miglioramento si sono registrati già dallo scorso ottobre, con i dati di vendita che hanno registrato incrementi significativi a doppia cifra per due mesi consecutivi. Indicazioni importanti sembrano arrivare anche dal mercato russo, con le vendite che hanno proseguito il trend di miglioramento sul finale dello scorso anno, allontanandosi dai minimi degli ultimi sei anni registrati a inizio 2016.

In particolare, il dato di novembre ha rappresentato il quarto mese consecutivo in miglioramento su base mensile, riducendo così la flessione dei primi undici mesi dell’anno a -12% rispetto all’analogo periodo del 2015. Relativamente all’attuale esercizio, il consenso si attende una decisa ripresa, con una crescita della domanda di vetture indicata intorno al 13%. Rischi e driver di sostegno Il comparto dovrà fronteggiare nell’attuale esercizio importanti elementi di rischio, incentrati soprattutto su un possibile atteggiamento protezionistico proposto dalla nuova amministrazione statunitense. La volontà di Trump di imporre dazi doganali alle merci importate e in particolare alle vetture prodotte al di fuori dei confini statunitensi rappresenterà sicuramente una limitazione alle vendite di auto nel Paese nordamericano.

Il rischio per i produttori europei risulterebbe quindi rappresentato da un’erosione dei margini, qualora non si riuscisse a traslare sui prezzi di vendita le maggiorazioni imposte, a cui si aggiunge un’inevitabile riduzione della domanda. Per quest’ultimo aspetto, un elemento di attenuazione potrebbe arrivare dal fatto che le vetture di fascia alta (per esempio a marchio BMW, Mercedes, Audi e Porsche) mantengono un appeal a prescindere dal proprio prezzo, data la capacità di spesa dei cittadini statunitensi con livelli di reddito elevati. Inoltre, le decisioni protezionistiche avrebbero ripercussioni in ultima analisi anche sulla stessa industria americana. Gran parte delle importazioni del settore automobilistico riguarda infatti la componentistica: se si analizzano i dati dei primi 9 mesi del 2016 relativi a quanto importato per esempio dal Messico (paese caratterizzato da una forte espansione negli ultimi anni in termini di produzione per il settore automobilistico), più della metà riguardava appunto la componentistica destinata alle case automobilistiche statunitensi. Un altro importante aspetto che potrebbe far pensare a un’attenuazione dei proclami elettorali di Trump è quello legato alla nomina di Mary Barra, attuale amministratore delegato di General Motors, nel comitato di esperti che affiancherà il neopresidente nelle decisioni in materia di politica economica. Un altro importante fattore di rischio risulta legato al costante aumento dei prezzi delle materie prime, soprattutto di quelle utilizzate nei processi di produzione di vetture, come per esempio alluminio, zinco e rame, che hanno registrato nel corso degli ultimi sei mesi incrementi a doppia cifra mostrando, come evidenziato nel grafico sottostante, un trend in deciso rialzo. Ulteriori miglioramenti sono attesi anche per l’esercizio in corso e per i successivi, comportando quindi maggiori pressioni sui margini di bilancio delle case automobilistiche.

D’altro canto, i maggiori rischi sopra elencati potrebbero risultare bilanciati da fattori positivi come la componente valutaria, legata principalmente a un ulteriore deprezzamento dell’euro nei confronti del dollaro. In aggiunta, un altro fattore positivo potrebbe essere un andamento migliore delle attese realizzato da importanti mercati come quello cinese, a cui si aggiunge la possibilità di implementare politiche di contenimento dei costi attraverso anche nuove aggregazioni in grado di creare importanti sinergie. Valutazione Relativamente ai fondamentali, il settore quota come di consueto a multipli contenuti e a forte sconto rispetto al benchmark europeo, con valori di P/E pari a 8,5x sul 2017, che passa a 8,2x relativamente al prossimo esercizio. Tali valori si confermano a sconto anche nei confronti della media storica del settore per il periodo 2010-16 e pari a 10,6x. Pertanto, il rapporto multipli/crescite resta decisamente favorevole, potendo contare su aumenti degli utili stimati dal consenso ancora interessanti soprattutto per l’esercizio in corso, dopo il forte incremento con cui è atteso chiudersi l’esercizio 2016.

Lo sconto a cui quota il comparto si estende anche ai multipli di EV/EBIT, nonostante in questo caso il divario risulti più limitato rispetto a quanto atteso in termini di P/E; in particolare il valore sul 2017 si attesta a 10,6x contro 12,8x dell’Euro Stoxx. Per quanto riguarda le crescite dell’utile operativo, il consenso stima miglioramenti più limitati alla singola cifra sia per l’esercizio in corso che per il prossimo, dopo il deciso rialzo atteso in chiusura di 2016. Nonostante il continuo processo di efficientamento dei costi avviato negli scorsi anni, la marginalità potrebbe risentire dell’aumento dei costi delle materie prime.

Nonostante il rialzo delle quotazioni registrato negli ultimi mesi, il comparto garantisce ancora un rendimento cedolare soddisfacente e superiore a quello offerto da altre asset class come i titoli governativi; il dividend yield stimato dal consenso per l’anno in corso si attesta infatti al 3,35%, sostanzialmente in linea con quello dell’Euro Stoxx e con un ulteriore miglioramento atteso anche per il prossimo esercizio.

Conclusioni Manteniamo un giudizio Moderatamente Positivo sul comparto anche per i prossimi mesi, in considerazione delle valutazioni ancora particolarmente interessanti a cui quota il settore nel suo complesso e di attese di crescita delle vendite in mercati particolarmente importanti per i produttori europei. D’altro canto, un’attenzione particolare deve essere posta su un’eventuale politica protezionistica particolarmente aggressiva da parte del neopresidente statunitense che, accanto ai rialzi dei prezzi delle materie prime, potrebbero creare maggiore pressione sui margini di bilancio.

I l progetto di un nuovo modello di automobile è il risultato di un lavoro complesso che vede coinvolte professionalità diverse, frutto del contributo di singoli come di interi gruppi di designer e tecnici, di modellisti e di ricercatori, di manager e di ingegneri. Un iter metodologico articolato che ha inizio sin dalle prime fasi di impostazione e non si esaurisce nemmeno nell assemblaggio finale sulle linee di produzione. Un percorso nel quale l’integrazione di differenti apporti e competenze, l’applicazione delle tecnologie più avanzate di simulazione digitale ma anche il ricorso alle più tradizionali lavorazioni manuali incentrano ancora nella figura del progettista il progressivo affinamento di ogni elemento e dettaglio. Definire le caratteristiche di un nuovo prodotto industriale significa valorizzare le esperienze maturate in precedenza per proiettarsi in una dimensione futura, salvaguardare la propria memoria e identità e insieme interpretare le esigenze, le aspettative di chi lo utilizzerà. Spesso siamo portati ad osservare gli oggetti che ci circondano codificandone alcuni parametri secondo le nostre più istintive percezioni, altre volte veniamo sollecitati e la curiosità si spinge oltre, attiva in noi rimandi ad un vissuto personale o viceversa ci conduce in un immaginario che non conosciamo e desideriamo esplorare. Questo “taccuino”, come un quaderno o un “brogliaccio” ma anche un “vademecum”, intende illustrare il lavoro svolto dall’equipe di designer guidati da Roberto Giolito per la realizzazione della Fiat 500L. Un viaggio durante il quale le pulsioni creative si sono costantemente misurate con i temi della fattibilità tecnologica, delle strategie di marca e pure con gli studi che cercano di prevedere con anticipo quali scenari potranno delinearsi negli anni a venire, quale rapporto vivremo con l’automobile e soprattutto come essa potrà positivamente assolvere alla nostra primaria esigenza di mobilità. Lo scopo è indagare quegli aspetti che fanno del design, assumendo tale termine nella sua più estesa accezione, un autentico vettore di sviluppo per il mondo dell’automobile. Superare la dimensione dell’immagine per conoscere in modo più circostanziato le ragioni interne al progetto. Attingendo ad una “metafora musicale” e all’universalità propria di quel tipo di linguaggio, come in una “jam session” in grado di mettere in relazione esperienze quando non culture anche profondamente diverse, si propone qui di stabilire un ulteriore punto di osservazione, per svelare molteplici aspetti dell’attività creativa e progettuale, per comprendere la storia e l’identità di una azienda, il valore di ciò che ha realizzato ma anche per contribuire al dialogo fondamentale tra chi l’automobile la pensa e la costruisce e chi la utilizza, per renderla ancora prossima alle nostre necessità, specchio e tramite delle nostre emozioni, indispensabile strumento e insieme irrinunciabile presenza nella nostra quotidiana esperienza di vita.