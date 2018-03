Fiat, richiamate oltre 15mila autovetture per guasto al motore: i dettagli

La Fiat Ovvero la più grande azienda italiana produttrice di automobili e stimata in tutto il mondo nelle ultime ore è stata protagonista di uno spiacevole inconveniente e per questo è finita sotto accusa. Stando a quanto emerso, sembra che siano state richiamate circa 15000 automobili di circa 10 modelli differenti prodotte da Fiat molto probabilmente per un difetto al motore. È stato Dunque predisposto l’immediato ritiro di queste autovetture in Brasile ma ancora non si sa se questo problema è stato riscontrato anche in Italia. Dunque, se da una parte la Fiat sta sviluppando dei nuovi modelli ed anche un piano di sviluppo strategico per il futuro dall’altra parte dovrà fare i conti con questi richiami direttamente dal Brasile che potrebbero comunque anche interessare il nostro paese. Come già detto Dunque 15000 veicoli in Brasile sono stati richiamati e ritirati dal mercato per un grave difetto che potrebbe bloccare il motore dell’auto in movimento e quindi creare degli incidenti.

Fortunatamente al momento non ce ne sono stati ma il rischio c’è ed è anche piuttosto alto per questo motivo dal 12 marzo Fiat pare abbia organizzato la possibilità di poter andare nelle proprie officine per sostituire l’alternatore in modo gratuito e in meno di un’ora. Le auto interessate da questo problema sarebbero quelle prodotte nel 2016 nel 2017 e nello specifico si tratterebbe della Fiat Punto, strada, palio, idea, Fiat Uno, palio weekend e palio Fire. Nello specifico di Fiat Idea 1.4 sono state richiamate circa 42 unità, della Punto sono state richiamate 2069 unità, della Fiat Palio segnalate 334 unità, della Uno 1.0 e 1.4 colpite circa 53 unità, Nuovo Palio richiamate 8.372 unità, Fiat Siena 1.4 ritirate 2 unità, della Grand Siena 1.4 colpite 1.404 unità, del Fiorino 1.4 colpite 445 unità, Palio Weekend 1.4 segnalate 81 unità, Strada 1.4 richiamate 2.731 unità.

Questo richiamo, come già detto, se visto necessario in quanto vi è il rischio di un eventuale guasto dell’alternatore che in qualche modo Potrebbe causare l’arresto improvviso del motore durante lo spostamento del veicolo. Stando a quanto riferito Dal produttore è possibile identificare il problema nell’automobile accendendo la luce spia della batteria nel cruscotto del veicolo.

A questo punto i proprietari dei veicoli sopracitati e prodotti nel 2016 e nel 2017 dovrebbero programmare una visita presso un concessionario Fiat a partire già dalla giornata di ieri. Sembra che l’azienda stia informando direttamente i proprietari colpiti dal richiamo invitandoli a portare i loro veicoli ad un concessionario Fiat che si presterà a sostituire l’alternatore e a costo zero e come già detto in meno di un’ora. Arrivano delle indiscrezioni che svelano i prossimi piani di Fiat per lo sviluppo delle varie automodelli per tutto il 2018 e 2019 in attesa del Piano quinquennale che verrà svelato direttamente da Marchionne il prossimo mese di giugno.