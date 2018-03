Fiat Uno Turbo, una bestia da 530 cavalli con elaborazione stradale

Ti hanno parlato che basta modificare la centralina della tua auto per far sì che la tua macchina prende il volo, vada via come un missile, consumi poco, e non ti dà nessun tipo di problema. Sì, in parte vero, in realtà poi purtroppo c’è il vizio di modificare le centraline mettendo dentro dei file già pronti, senza collaudare prima e dopo la vettura come risponde a queste nuove modifiche. All’interno della centralina tutti i parametri per far sì che il motore venga gestita in modo corretto, soprattutto rispettando quello che l’antinquinamento, che si scaduti i vari sensori in modo preciso, comunicando tra di loro in modo corretto. Se vuoi modificare la tua auto, di recarti ad un centro dove già da molti anni effettuano queste modifiche, e chiedere prima di tutto una diagnosi allo stato della vettura, in modo tale che certifica la macchina possa sopportare queste nuove modificheMoltissimi appassionati le automobili e per tutti i nostalgici di un’autovettura che ha fatto la storia negli anni 90, vi proponiamo un’elaborazione di una Fiat Uno Turbo i 530 cavalli.

Gli esperti della Gabucci Autotecnica hanno creato una elaborazione da 530 CV della mitica Fiat Uno Turbo in una versione mostruosa per viaggiare in strada, rimarcando l’esperienza ottenuta nell’elaborazione della loro Uno Turbo per gare di accelerazione. Questa grande Fiat Uno Turbo è così in grado di esprimere prestazioni terrificanti, di competere con una maximoto e di spaventare anche chi collauda “bare” a 4 ruote da una vita.

Meccanica – La base di partenza, neanche a dirlo, è il classico Fiat monoalbero 1.500 cc di derivazione Lancia Prisma su cui è stata montata una testata della Tipo 1600. L’alesaggio è di 87 mm, la corsa di 67,4 mm per una cilindrata totale di 1.601 cc. I pistoni stampati sono CPS, abbinati alle bielle in acciaio ad H rovesciata Saenz dotate di bulloneria ARP. L’albero motore è rimasto quello di serie, rivisto a livello di contrappesi e bilanciato con il nuovo volano in acciaio e la frizione bidisco.

Assetto e freni – Pochi interventi, purtroppo, hanno interessato tutto il resto della Fiat Uno Turbo by Gabucci: i freni sono della Punto GT, l’assetto è praticamente quello di serie rivisto a livello di idraulica con una taratura messa a punto dagli specialisti della Simoncini. Su questo fronte, proprio non ci siamo!

Scheda tuning di Fiat Uno Turbo

Motore

Basamento Lancia Delta 1.500 cc, alesaggio 87 mm corsa 67,4 mm

Testa versione Tipo/Tempra 1.600 cc

Pistoni stampati CPS 800 Euro

Bielle con profilo ad H rovesciata Saenz con bulloneria ARP 1.500 Euro

Albero motore di serie rivisto nei pesi e nella bilanciatura dinamica 400 Euro

Volano motore in acciaio autocostruito con frizione bidisco 1.100 Euro

Testata completamente rivista nei condotti e nella forma geometrica della camera di scoppio con l’installazione di valvole in acciaio maggiorate fin dove lo spazio lo consente (testata forata nei condotti con l’ausilio di una maschera tale da permettere il maggior spazio senza creare rotture, ma soprattutto realizzare dei fori uguali in ogni loro parte), albero a camme in acciaio su profilo Gabucci costo totale 2.500 Euro

Guarnizione testa con anelli in acciaio 240 Euro

Bulloni testa 300 Euro

Collettori di scarico costruiti interamente a mano con dimensioni e angoli ricavati mediante lo sviluppo in sala prova motore 800 Euro

Collettore di aspirazione originale con l’applicazione di un corpo farfallato maggiorato e riprofilato nelle dimensioni dei condotti

Intercooler frontale con tubazioni in acciaio 600 Euro

Impianto di scarico in acciaio interamente costruito artigianalmente con l’aggiunta di un silenziatore fornito dalla DHP Europe

Centralina elettronica Sauro Team

Turbocompressore Garrett serie GT30/76 1.300 Euro

Wastegate Tial 420 Euro

Iniettori Siemens 300 Euro

Radiatore olio Setrab

Pompa benzina maggiorata e regolatore pressione benzina 560 Euro

Trasmissione

Cambio di serie nella rapportatura con differenziale autobloccante 1.100 Euro

Semiassi rinforzati 1.000 Euro

Assetto e freni

Impianto frenante Punto GT 500 Euro

Assetto con taratura specifica Simoncini 750 Euro

Costo totale intervento tuning 14.420 Euro.