Fibra ottica finita a Catania Open Fiber. E svolta 7mila comuni tutta Italia

Catania vince la sfida della fibra ottica. Open Fiber ha completato il piano di cablaggio della città raggiungendo oltre 120 mila unità immobiliari, tra case e uffici, con la banda ultra larga.

I lavori per la realizzazione dell’infrastruttura hanno coinvolto una media di 400 persone al giorno e utilizzato 380 chilometri di infrastrutture esistenti tra linee aree e cavidotti. L’infrastruttura arriva direttamente all’interno di case e aziende in modalità Fiber to the Home (FTTH) e consente una velocità di trasmissione fino a un gigabit per secondo. Ora è allo studio un’ulteriore estensione del perimetro di cablaggio all’hinterland catanese, mentre è già partita la commercializzazione del servizio con operatori come Vodafone e Wind Tre.

“Siamo stati i primi nel Mezzogiorno e i secondi in Italia ad avere completato i lavori per il cablaggio con la fibra ottica”, ha detto il Sindaco di Catania Enzo Bianco presentando questo risultato insieme all’amministratore delegato di Open Fiber, Elisabetta Ripa, a Palazzo degli Elefanti. “Ciò consentirà alla nostra città uno straordinario balzo in avanti nell’innovazione, con riflessi positivi sullo sviluppo economico e sociale del nostro territorio”, ha aggiunto il sindaco.

“Siamo orgogliosi di annunciare il raggiungimento degli obiettivi di cablaggio della città di Catania con largo anticipo rispetto al cronoprogramma, anche grazie alla proficua collaborazione con il Comune” ha dichiarato l’amministratore delegato di Open Fiber, Elisabetta Ripa. “Ora l’impegno di Open Fiber prosegue in tutta la Regione, nelle città e nei piccoli comuni, affinché tutti i siciliani possano usufruire di una rete a prova di futuro con connettività ultraveloce e servizi sempre più all’avanguardia”, ha aggiunto la top manager.

Negli ultimi giorni, Open Fiber ha avviato cantieri a Trecastagni (Catania) e in quattro comuni della provincia di Messina: Gallodoro, Oliveri, Terme Vigliatore e Torrenova. E progressivamente, saranno cablati tutti i 390 Comuni della Regione, anche nelle cosiddette aree “a fallimento di mercato”, quelle meno popolate, che pagano il prezzo maggiore in termini di digital divide. L’azienda si è infatti aggiudicata i primi due bandi Infratel – società inhouse del Ministero dello Sviluppo Economico – per la realizzazione di un’infrastruttura a banda ultra larga in 16 Regioni e nella Provincia Autonoma di Trento. In queste aree, la rete rimarrà di proprietà pubblica e sarà gestita in concessione da Open Fiber per 20 anni.

OPEN FIBER ENTRA A FAR PARTE DI 5G INFRASTRUCTURE ASSOCIATION

L’azienda che sta realizzando un’infrastruttura in fibra ottica in tutto il territorio nazionale è da oggi membro di uno dei principali network europei di ricerca e sviluppo sulla tecnologia 5G Open Fiber, la società compartecipata da Enel e Cassa Depositi e Prestiti attiva in Italia nella realizzazione e gestione di una rete in fibra ottica a banda ultra larga, è da oggi un nuovo associato di 5G Infrastructure Association (5G IA), network che punta a costruire consenso sulla tecnologia 5G e a favorirne lo sviluppo in Europa. 5G IA rappresenta il settore privato all’interno di 5G Public-Private Partnership (5G-PPP), uno dei principali programmi di ricerca sul 5G a livello globale. Per questo, riunisce un vasto insieme di attori del settore digitale e delle telecomunicazioni, università, istituti di ricerca, piccole e medie imprese. L’associazione è impegnata in un’ampia gamma di attività in aree strategiche: progetti di ricerca e sviluppo, evoluzione tecnologica, standardizzazione, spettro di frequenza, collaborazioni con le imprese a livello internazionale.

L’ingresso nella 5G Infrastructure Association, che fa seguito all’apertura di una sede di rappresentanza a Bruxelles, testimonia l’attenzione di Open Fiber nei confronti delle Istituzioni europee e dell’industria di settore. L’azienda è inoltre uno dei primi operatori che effettuerà sperimentazioni sul 5G in Europa, nelle città di L’Aquila e Prato e intende essere protagonista di una vera e propria rivoluzione, che porterà cittadini e imprese a beneficiare di nuovi servizi nel campo della domotica, della logistica, dei trasporti e della produzione industriale. Il 5G PPP nasce nell’ambito del programma dell’Unione Europea Horizon 2020. Si tratta di un’iniziativa condivisa dalla Commissione Europea e dalle industrie continentali del settore per sviluppare soluzioni, architetture, tecnologie e standard relativi al 5G. L’Unione Europea si è impegnata a investire fino a 700 milioni di euro nel corso del programma, mentre il settore privato punta a stanziare complessivamente almeno 3.5 miliardi di euro. Il coinvolgimento diretto dell’Unione Europea punta a favorire le aziende europee nella ricerca e lo sviluppo del 5G e consentire così all’industria continentale di essere più competitiva a livello globale. L’obiettivo è confermare la posizione di leadership dell’Europa nelle aree in cui è già forte, oltre a crescere in nuovi mercati come le smart city, l’e-health e la mobilità sostenibile. Con la convinzione che la rete 5G sarà in grado di rispondere alle necessità di diversi settori industriali, 5G PPP si rivolge in particolare a cinque settori chiave: automobilistico, della salute, manifatturiero, energetico, dei media e dell’intrattenimento.

Ecco tutti i segreti di FTTH Open Fiber con Vodafone 1 Gbps di Dario D’Elia Quando Open Fiber ha annunciato più di un anno fa la copertura in fibra FTTH di Perugia per fornire servizi a 1 Gbps ho deciso che quella sarebbe stata la mia prossima destinazione. Volevamo vedere con i nostri occhi quanto realizzato e scoprire ogni dettaglio di quel progetto che verrà replicato in 271 città entro il 2023. Com’è risaputo Open Fiber lavora come soggetto abilitante e fornisce i suoi servizi all’ingrosso, quindi ai provider partner. A Perugia una delle realtà di riferimento è Vodafone – per altro il primo operatore a portare in Italia un’offerta commerciale fino a 1 Gbps – quindi abbiamo organizzato il reportage chiamandoli in causa. Scelta azzeccata, perché una settimana fa scorso abbiamo avuto a disposizione guide di eccezione, Andrea Granatello, Responsabile Ingegneria Rete Fissa di Vodafone Italia, e Marco Alunni, il City Manager Open Fiber di Perugia che ha curato la gestione del piano di sviluppo locale. La prima considerazione è legata alla città di Perugia.

Non è un luogo facile da raggiungere e soprattutto è un tipico esempio di bellezza storico-architettonica, con tutti i pregi e i difetti del caso. Ogni attività nel centro ha avuto bisogno dell’ok della soprintendenza e gli scavi hanno portato anche alla luce reperti archeologici. “Abbiamo scavato 120 km e posato 500 km di fibra in soli 18 mesi per raggiungere 65mila unità abitative”, ha puntualizzato Alunni. “Il nostro prossimo obiettivo è di raggiungere le 80mila unità e poi concentrarci sulle aree bianche limitrofe”. Open Fiber una volta stabilita la città che vuole cablare, considerato anche l’interesse dei provider partner, pianifica i lavori. Si parla del suo progetto nazionale a finanziamento privato, perché per i bandi Infratel segue le indicazioni fornite. Il primo scoglio è quello dell’amministrazione pubblica. Là dove c’è collaborazione il passo è spedito – vedi Perugia, in caso contrario può esserci qualche rallentamento. Ad ogni modo il piano infrastrutturale è sempre lo stesso, se si escludono le eccezioni di Milano, Bologna e Torino dove si sfrutta la storica rete di Metroweb, ora confluita in Open Fiber. La maggior parte delle reti italiane su cui viaggia oggi Internet si basano oggi su infrastrutture di Telecom Italia (rete in rame, grandi centrali, armadi, giunzioni, FTTC).

Open Fiber realizza la sua, a prescindere dall’ex-monopolista. Come si realizza la rete FTTH di OF Tutto inizia con il posizionamento di un POP (Point of Presence), in una centrale elettrica di ENEL Distribuzione, che normalmente è in grado di servire circa 60mila abitazioni. Si tratta di un grande container, simile nelle dimensioni a quelli che trasportano le navi. Poggia sul terreno tramite dei piedini anti-sismici, viene alimentato a dovere e dotato delle apparecchiature specifiche Quello che abbiamo visto a Perugia era piuttosto freddo al suo interno, perché ovviamente il sistema di condizionamento deve contrastare il calore generato dalle apparecchiature. Internamente sul lato corto disponeva di gran quantità di batterie che in caso di emergenza dovrebbero consentire l’operatività per ulteriori 24 ore. Ad ogni modo è già previsto per il futuro un aggiornamento con gruppo elettrogeno. Il POP ha a monte le dorsali o i backbone degli operatori e a valle la rete cittadina che poi raggiunge i singoli appartamenti. Nelle zone più sperdute (le cosiddette case sparse), come ad esempio alcune di quelle aree a fallimento di mercato definite dai bandi Infratel, si sfrutteranno a monte i ponti radio che poi saranno collegati a loro volta alle dorsali già esistenti.

Nel POP sono posizionati diversi container che esternamente sono uguali, ma internamente sono configurati per gestire diversi tipi di attività. Il primo è quella dello smistamento del traffico. Ogni operatore dispone nel container di una sua serie di apparecchiature che governano il traffico dei suoi clienti. In quello di Perugia c’erano ad esempio le schede di Vodafone e WIND, ma volendo non mancava lo spazio libero per altri operatori. Nel secondo container, posizionato accanto, erano installate le unità di diagnostica (OTDR) della rete. Quelle che vengono impiegate per rilevare eventuali problemi di ogni singolo cliente. Come ha spiegato il City Manager di Open Fiber “in fase di collaudo viene rilevata la posizione e la distanza esatta di ogni punto di derivazione”. In questo modo di fronte a problemi di ogni tipo si riesce a intervenire sulla rete velocemente e con margini di errore ridotti.

“Un ponticello di collegamento tra i due container nasconde i cavi che poi raggiungono un OLT (Optical Line Termination), che è il punto di partenza della rete GPON. A monte l’OLT si connette all’unità di trasporto DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) che andrà a collegarsi al backbone. Quindi il nodo DWDM è quello che aggrega grandi capacità di traffico raccolte dalla rete di accesso per aggregarle sulla rete nazionale di Vodafone. Ogni operatore ha il suo”, ha sottolineato Granatello di Vodafone. “Adesso, per esempio, stiamo sperimentando la tecnologia fino a 10 Gigabit simmetrica grazie a un modulo aggiuntivo da inserire sull’OLT. Il segnale a 1G e quello a 10G vengono sovrapposti sulle medesima fibra utilizzando frequenze di luce differenti. Questo è un valido esempio delle potenzialità di evoluzione di questa rete, che consente di accogliere diverse tecnologie e prestazioni senza alcun impatto sulla parte infrastrutturale”. I POP sono di Open Fiber ma i provider hanno la possibilità di gestire ogni evenienza in collaborazione. Insomma, non è che di fronte a una criticità ci vuole la bolla papale per accedere alle infrastrutture. L’architettura della rete FTTH Immaginando la rete come uno schema piramidale il cui vertice è rappresentato dal POP, scendendo si trovano i Punti di snodo Primario (PFP) le cui fibre singolarmente servono per ciascun operatore circa 1000 abitazioni, dopodiché proseguendo ci sono i Punti di snodo secondario (PFS) in cui tali fibre ne servono ciascuna 250.

All’interno dei PFS ogni singola fibra viene suddivisa su più fibre terminali (fattore di “splitting” 16) che indirizzano ciascuna una singola utenza. Ogni cavo poi ha un adesivo con su scritto il cognome e l’indirizzo del cliente. L’eventuale cambio operatore avviene solo in questi armadi staccando un singolo connettore da una scheda del provider e collegandolo a quella di un altro.

Infine c’è il Punto di Terminazione Edificio (PTE) montato sempre nel locale contatori degli edifici. Qui si trova il cosiddetto ROE (Ripartitore Ottico di Edificio), una scatola di plastica grigia e anonima, che grazie a una serie di “cartoline” ospita un singolo cavo in fibra per ogni singola utenza. Dopodiché i cavi corrono lungo la verticale dell’edificio e raggiungono ogni appartamento.

In molti si domandano se i lavori nei condomini siano a carico di Open Fiber. Ebbene sì, sempre e comunque. L’unico rischio è che qualche amministratore di condominio si metta di traverso, ma la “difesa”, in linea teorica, sarebbe vana perché ci si può appellare all’articolo 21 della Costituzione che riguarda il diritto all’informazione. Bisogna però fare i conti con i tempi della giustizia e le diverse fasi per arrivare alla Corte Costituzionale. La rete di Open Fiber è contraddistinta da punti di snodo, ma è per lo più spenta. L’alimentazione è presente solo al POP, dove si generano le varie frequenze di luce che corrono nei cavi, e al cosiddetto ONT (Optical Network Terminal), ovvero la scatoletta che nell’appartamento riceve il cavo in fibra e ne converte il segnale ottico in elettrico per il dialogo via ethernet con il router. La prospettiva è che l’ONT un giorno scompaia e gli operatori forniscano direttamente dispositivi compatibili.

La distanza massima tra un POP e il punto di terminazione è di circa 15 km con l’attuale architettura di GPON che suddivide la luce fino a 64 rami. Una fibra dedicata invece a una singola utenza di carattere speciale, come ad esempio un ospedale, la protezione civile, le forze dell’ordine può godere di un raggio anche di 40 km poiché non è strutturata con punti intermedi. Open Fiber, sia che si tratti del suo piano nazionale a investimento privato che dei bandi Infratel a investimento pubblico, adotta sempre la medesima modalità di intervento tecnico. Sfrutta sia i cavidotti che le infrastrutture sospese dell’elettricità. A Perugia nelle zone periferiche si vedono pali con doppia cavetteria e molti tombini sono marchiati Open Fiber. In sintesi, l’estremo impiego di condotte esistenti e la rete di Enel Distribuzione consentono di abbattere i costi. Inoltre lo stesso impiego della fibra riduce a zero il rischio di interferenze, a cui è normalmente soggetto il rame. Infine, dato che non c’è bisogno di alimentare i punti intermedi di snodo il posizionamento degli armadi è molto semplice e agevolato.