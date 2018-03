Firenze, prima voleva spararsi, poi uccide un nero a caso

Momenti di forte tensione si sono vissuti nella giornata di ieri intorno alle 11:30 a Firenze all’altezza di ponte Vespucci dove sarebbero stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco. Stando a quanto emerso sembra proprio che un senegalese di 54 anni sia rimasto ucciso proprio dai colpi di arma da fuoco sparati tra le 11:30 e mezzogiorno di ieri all’altezza del ponte Vespucci a Firenze a due passi dal centro storico. La polizia sarebbe stata allertata dai militari che si trovavano in servizio proprio davanti al consolato degli Stati Uniti ed è intervenuta fermando un uomo ovvero un cittadino italiano di 64 anni di nome Roberto Pirrone. L’uomo sarebbe uscito nella mattinata di ieri con la sua Beretta regolarmente detenuta con un solo intento ovvero quello di togliersi la vita molto probabilmente per alcuni motivi economici tanto da avere lasciato un biglietto ai suoi familiari per poter dare la spiegazione del suo oggetto.

Una volta arrivato sul ponte Però pare non abbia trovato il coraggio di uccidersi ed ha cominciato a sparare contro uno straniero che era un venditore che stava facendo il suo lavoro nella vicina via Montebello. A distanza di alcune ore poi dalla sparatoria sullo stesso Ponte si sarebbero ritrovati alcuni senegalesi per poter protestare la propria rabbia per la morte del loro connazionale e hanno bloccato una carreggiata del ponte della città di Firenze Dove è stato ucciso proprio il senegalese a colpi di arma da fuoco sparati dal cittadino italiano. Inevitabilmente la circolazione ha risentito di quanto accaduto e il ponte è stato Infatti chiuso per tanto tempo.

Poi una volta rimossa la salma del senegalese il ponte è stato isolato dalle forze dell’ordine anche nella carreggiata che viene lasciata percorribile per via della protesta dei senegalesi che hanno cercato di raggiungere la Questura. “Dobbiamo tutti stringerci nel dolore intorno alla famiglia e alla comunità del senegalese ucciso, senza dividerci: era, tra l’altro, parente di Samb Modou”, è questo quanto dichiarato dall’Imam di Firenze e presidente Ucoii Izzedin Elzir, riferendosi a uno dei senegalesi uccisi il 13 dicembre del 2011 a Firenze da Gianluca Casseri ovvero un simpatizzante di estrema destra che poi si suicida. Ovviamente Roberto Pirrone 65 anni incensurato è stato fermato per omicidio perché avrebbe sparato con una beretta regolarmente detenuta contro il senegalese uccidendolo.

Dopo essere stato fermato, l’uomo non è apparso lucido e avrebbe alternato momenti di pianto e avrebbe fatto anche riferimento alla volontà di suicidarsi per questioni economiche tanto che come abbiamo detto ha lasciato un biglietto di addio indirizzato alla figlia che sarebbe stato rinvenuto nella sua abitazione in Oltrarno. “Sono uscito di casa per ammazzarmi, poi non ho avuto il coraggio. Al primo che mi è passato davanti gli ho sparato“, avrebbe riferito agli agenti Pirrone.

Anche qui non è chiaro come impostare la notizia. Che resta questa: un tizio, oberato da problemi economici, è uscito di casa con l’idea di suicidarsi, ma non ne ha avuto il coraggio – dice – e allora ha sparato a caso su un passante, uccidendolo in questo modo almeno sarebbe finito in galera – dice – e si sarebbe sentito deresponsabilizzato verso la sua famiglia. Dettagli che non fanno la differenza: l’omicida si chiama Roberto Pirrone, ha 65 anni e deteneva regolarmente una pistola Beretta, mentre la vittima si chiamava Idy Diene, aveva 54 anni e faceva il venditore ambulante. Dettagli che invece fanno la differenza: l’omicida deteneva regolarmente una pistola Beretta (in Italia si polemizza se non hai il porto d’armi, ma anche se ce l’hai) e la vittima era un senegalese immigrato regolare.

Per quanto il ragionamento sia paradossale, il termine “regolare” (regolare la detenzione d’arma, regolare il permesso di soggiorno) poteva aiutare a connotare la notizia in una direzione piuttosto che in altre. Ma non c’era da sperarci. Il fatto che l’omicida abbia subito escluso moventi razzisti (come confermato dalla polizia) non ha impedito di vedere il caso nell’ottica “di questi tempi”, ossia come un italiano bianco che spara e uccide un immigrato nero: ragione per cui una ventina di senegalesi ha bloccato una strada di accesso al ponte Vespucci (dove c’è stato l’omicidio) per esprimere rabbia e protesta. E beninteso, è più che normale che il vedere un connazionale crivellato di colpi muova angoscia e paura.

Ma da qui capirete la possibilità di impostare questa notizia a piacimento. Forse, un giorno, esisteranno delle circostanze che permetteranno di parlarne come di un episodio di cronaca nera e basta: un tizio ha dato fuori di matto e ha sparato a un poveretto, fine. Ma nessuno, oggi, può impedire che se ne faccia un episodio con sfondo politico razziale: perché c’è pur sempre un italiano che ha ucciso un senegalese. Nel mirino dell’omicidia, tra l’altro, era dapprima finita una donna con un bambino, ma a loro Pirrone ha preferito non sparare, mentre all’immigrato sì, con ciò implicando una sorta di graduatoria: si potrà sempre dire che un senegalese, per lui, valeva meno di una madre bianca. Di converso, visto che l’inesistenza del movente razziale è stata la prima cosa confessata dall’assassino, si potrà anche dire che passare per razzisti, in Italia, pare quasi più grave che passare per assassini.

SPECULAZIONI

Così, sulweb e non solo, largo spazio alla speculazione: «Abbiamo minimizzato il fascismo fino a ritrovarcelo nel governo», «Salvini ha venduto il suo odio a tutto il Paese», «dopo Macerata qualcosa non va». Tutte frasi comparse sul sito di Repubblica. Come quest’altra di Pape Diaw, per anni referente della comunità senegalese: «Come mai ha beccato un nero? E mi dicono che non è razzismo». «Questi fatti stanno accadendo da tempo» aggiungeva il portavoce della comunità senegalese. Poi c’è stato un corteo verso la questura con un centinaio di partecipanti. Nel tardo pomeriggio un gruppo di manifestanti ha distrutto i vasi dell’antiterrorismo piazzati dal Comune in via Calzaiuoli; stessa sorte per vari cestini in pieno centro. I manifestanti, piano piano, sono diventati 200 in piazza della stazione, sorvegliati dalla polizia in assetto antisommossa: hanno bloccato il traffico. Intanto la procura tornava a ripetere che ogni fine razzista era da escludere. Ma non bastava. Oggi probabilmente si proseguirà. Per intanto è previsto un “presidio” su ponte Vespucci.

RAGIONI ECONOMICHE?

Una storia di razzismo? Molto improbabile, ma nessuno potrà impedire che la si racconti così. È il periodo. In altri periodi sarebbe diventato un episodio politico-sociale: la disperazione del ceto medio, capi-famiglia che preferiscono suicidarsi o finire in galera piuttosto che affrontare la crisi, le colpe del governo e dell’Europa eccetera.

Intanto ci sono i dati di cronaca, che interessano meno. L’omicidio c’è stato verso mezzogiorno. L’uomo, durante l’interrogatorio, si è lasciato andare a momenti di pianto e ha parlato della sua disperazione economica. Aveva lasciato un biglietto di addio indirizzato alla figlia che abita non lontano da ponte Vespucci. La vittima è stata ferita al torace, cadendo sul marciapiede nella parte centrale del ponte, dietro una fila di auto parcheggiate. Ma due testimoni parlano di colpi in testa. Alcuni dipendenti del consolato americano, lì vicino, hanno sentito gli spari ed è intervenuta una pattuglia dell’Esercito a individuare e bloccare l’omicida, poi portato in questura. Aveva lasciato la pistola in via Melegnano, dove è stata recuperata. Il senegalese non è morto subito: hanno tentato di rianimarlo per 40 minuti. In serata, infine, un’ultima notizia. La mamma con bambino, quella “graziata” dall’omicida, era di colore pure quella. È stata sentita come testimone. Anche questo smentisce ogni razzismo, ma ormai la macchina era messa in moto.