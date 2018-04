Firenze shock: picchia figlia di 17 mesi e le rompe due costole

Ebbene, in questo settore non sono immaginabili i danni che possono derivare dai pre-concetti: si può vedere il maltrattamento ad ogni angolo della strada o essere disposti a giurare che non esiste il fenomeno.

Il Silenzio è il principale nemico della tutela Il silenzio contro cui occorre ancora lottare non è soltanto quello di chi non vuole vedere e sentire, ma anche di chi, pur avendone l’obbligo, non si attrezza per vedere e sentire. Così come occorre ancora lottare contro la concezione “privatistica” del disagio familiare, che induce a ritenersi estranei ai “fatti di famiglia” altrui, anche quando si manifestano con modalità di rilevanza penale, con auto legittimazione al silenzio. Il bambino va difeso anche dalla parola o dall’azione, contrapposta al silenzio colpevole, quando sia inappropriata, invasiva, intempestiva… Volendo, però, affrontare alla radice il tema della violenza, in generale e quella intrafamiliare, non può tacersi il fatto che il nostro Legislatore, da un lato, abbia ancora le idee piuttosto confuse in proposito ed esprima, d’altro lato, incredibili contraddizioni. A proposito della mancanza di chiarezza sull’efficacia di alcune misure che dovrebbero garantire soprattutto la protezione della vittima, con conseguente azione di prevenzione rispetto al rischio di degenerazioni irreversibili, non è retorico citare la inadeguatezza della formulazione di alcune figure di reato, quali, ad esempio il tanto citato stalking, che richiede la ripetizione di innumerevoli atti ( “condotte reiterate”) di minaccia e/o violenza “ in modo da cagionare un perdurante e grave stato d’ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità… ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita” ( art. 612 bis c.p.)

E’ evidente che quando per “arrestare” l’autore di un reato così configurato occorre che la vittima abbia subito “reiterate” condotte di violenza o minaccia al punto da cadere in un grave stato d’ansia ( accertato da chi? Occorre una perizia, e nel frattempo?) o da aver dovuto modificare le proprie abitudini di vita, lo spostamento in avanti della tutela consente spazi “non gestiti” nei quali l’aggressore può agevolmente attuare intenti omicidi avendoli candidamente preannunciati. Ancora, quando le vittime siano i figli andrebbe prevista come obbligatoria la nomina di un curatore speciale ( dando per implicito il conflitto di interessi fra il minore ed il genitore non autore del reato), mentre attualmente il giudice se valuta che sussista il conflitto, su istanza del P.M., può nominare un curatore speciale al fine della presentazione della querela.

Infine, la perla delle perle è la previsione della violenza assistita come mera aggravante del maltrattamento verso l’adulto. Per quanto attiene alle contraddizioni del nostro sistema normativo deve essere sottolineato il paradossale sbilanciamento – fatti salvi alcuni casi particolari, come le lesioni gravi in danno di un pubblico ufficiale ( art. 583 quater c.p. che contempla una pena da 4 a10 anni – della tutela de patrimonio rispetto alla tutela della salute; sbilanciamento dimostrato dalla enorme differenza di previsione di pena nei casi di minaccia al patrimonio mediante violenza e/o minaccia rispetto alla previsione di pena quando non siano coinvolti beni o denaro. Ora, come abbiamo sentito dal maggiore Vanni, le Forze dell’Ordine possono allontanare dall’abitazione familiare chi si renda responsabile di reati di lesioni o di minaccia grave, anche al di fuori dei limiti di pena previsti per l’applicazione di misure cautelari, ma questa misura è attuata in sede di indagini preliminari, quindi, poiché i limiti della pena per le lesioni sino a 40 giorni di prognosi è da tre mesi a tre anni, la condanna non potrà essere che una misura assai mite rispetto al danno arrecato. Inoltre, questa condanna non verrà eseguita in carcere poiché in sede di esecuzione l’ordine di carcerazione, essendo la pena non superiore a tre anni, dovrà essere sospeso per consentire l’attivazione di modalità alternative alla detenzione.

Ma non soltanto il sistema penale risente di queste contraddizioni, perché anche sotto il profilo della tutela civilistica la recente riforma delle competenze in materia di diritto di famiglia ha realizzato principi assolutamente condivisibili, ma con modalità tecnico-giuridiche particolarmente infelici, così infelici da rendere concretamente difficile la tutela futura. Ogni situazione deve essere approfondita e vanno individuati i contorni sui quali fondare la strategia di tutela, tuttavia, se lo scenario normativo in cui ci si muove presenta queste caratteristiche è evidente che le difficoltà “istituzionali” si aggiungono a quelle insite nella situazione e diventa un’impresa non semplice realizzare anche la cornice di intervento, che dovrebbe poter essere costruita, al di là del caso singolo, ma con uno spazio nel quale possa essere ricompreso. A questo proposito sono necessarie intese fra i diversi operatori, pubblici e privati, che a qualunque titolo intervengono in queste situazioni, perché possano trovare attuazione buone prassi operative, sufficientemente strutturate da consentire la costruzione di un progetto di tutela, ma anche sufficientemente elastiche da permettere alla specificità del caso di non venire soffocata. Il Pubblico ministero minorile non ha competenze penali in merito all’avvenuto maltrattamento, salvo che sia indagato anche un minorenne, o soltanto un minorenne, ma non è di questo che mi preme trattare qui oggi.

E’, invece, assolutamente fondamentale soffermarsi sugli interventi che la Procura per i minorenni deve o no attivare in ambito civile. Dimentichiamo, quindi, per un momento l’ipotesi che sia minorenne l’autore o il coautore del reato e vediamo quale scenario si presenti sotto il profilo della tutela civile. Anzitutto occorre verificare “se” sia necessaria una tutela civile – che è cosa diversa dal risarcimento civile – perché non è assolutamente automatico che ad una denuncia di maltrattamento debba seguire un intervento del Tribunale per i minorenni, anche se sempre deve esserci la doppia segnalazione – alla Procura Ordinaria ed alla Procura Minorenni – che consente al P.M.M. di coordinarsi con il Pubblico Ministero titolare delle indagini penali, e di verificare, appunto, “se”, “come” e “quando” attivare anche il giudice minorile con un ricorso appropriato. La prima domanda alla quale si deve rispondere, quindi, è “se” debba essere attivato un ricorso. La risposta a questo interrogativo richiede necessariamente un minimo approfondimento della situazione di quel bambino o bambina e del suo contesto di vita anche “ a prescindere” dal maltrattamento. In questa opera di approfondimento oltre a non essere concesso di avere “pre” concetti ( maltrattamento sì/no), come si è già detto, non è pure concesso agire una inversione di ruolo. E’ importante, infatti, che ciascuno abbia molta cura nel non sostituirsi a chi ha un diverso ruolo ( la tentazione più irresistibile è quella di sostituirsi al giudice, che è esattamente ciò che fa chi non segnala… perché tanto il bambino dice bugie…!) ed abbia, quindi, molto chiaro quale sia il proprio ruolo: nella mia veste di magistrato minorile io non mi devo occupare del reato – perché c’è un altro magistrato che sta indagando per accertarlo nella sua realtà fattuale e nella sua attribuibilità ad una o più persone – ma mi devo occupare di accertare se – a lato – ci sia o no una situazione di pregiudizio, magari determinata da incuria e disinteresse, o da grave inadeguatezza genitoriale e così via.

E’ chiaro che se l’evidenza del reato è tale da determinare l’arresto in flagranza il problema che si pone, in termini di tutela civile, è quello di verificare, a partire dal reato, quale strumento sia più idoneo per organizzare intorno al bambino una situazione favorevole ad un suo recupero; ma spesso la segnalazione delinea una situazione di chiaroscuri, nella quale occorre procedere ad accertamenti non sempre così risolutivi e nella quasi totalità proprio di questi casi si può accertare che accanto al sospetto di reato vi è una situazione più globalmente pregiudizievole che, di per sé sola, giustifica un intervento a tutela. In questi casi aspettare che Pubblico ministero acquisisca la prova certa della sussistenza del reato per ipotizzare una tutela in favore del minore vorrebbe dire intervenire in grave ritardo e non sempre efficacemente. Senza considerare il fatto che a volte può capitare di dover gestire una situazione nella quale, pur non essendo stata raggiunta una prova “spendibile” in giudizio circa la sussistenza di un abuso, vi siano tutti i segnali di grave disagio che solitamente lo accompagnano e se noi fondassimo soltanto sull’accertamento penale la legittimazione del nostro intervento in questi casi ci troveremmo a non poter intervenire neppure sotto il profilo della protezione civile. Inoltre, fondare l’intervento civile soltanto sull’indagine vorrebbe dire posporre la tutela all’accertamento irrevocabile di responsabilità del reo, dopo tre gradi di giudizio, con ovvie criticità circa l’adeguatezza dell’intervento. Vediamo quali sono i punti maggiormente rilevanti da considerare nella prospettiva di un intervento a tutela che, come vi ho detto, muove dalla prima domanda sul “se” attivarlo. La prima considerazione si rivolge alla famiglia, che può essere una risorsa oppure il principale ostacolo alla realizzazione della tutela.

La famiglia protettiva

In questi casi il maltrattamento proviene da un solo membro della famiglia, che lo isola e si schiera accanto al minore. Allora, diventa importante valutarne la solidità, allo scopo di sostenere le inevitabili fragilità, ovvero individuare le strategie necessarie a stabilire un rapporto di fiducia che consenta il dispiegarsi in favore del minore di tutte le risorse che la famiglia possiede, anche nella direzione di un recupero del maltrattante laddove ve ne siano i presupposti. Se si parla di recupero è perché il desiderio di ogni bambino al quale un familiare abbia fatto del male non è quello di restituire male, ma di “farlo smettere”. Sono tanti gli alibi dietro ai quali giustificare il maltrattamento, dalle provocazioni del bambino in poi….Diventa, quindi, indispensabile il riconoscimento della propria responsabilità, sotto il profilo morale, per imboccare una strada di ricostruzione e di recupero, che si presenta delicata e complessa. Una proposta di aiuto va ben calibrata perché si agisce in un ambito nel quale non è così facile costruire, nel breve tempo che spesso gli eventi impongono, il necessario rapporto di fiducia. Anche nei confronti della famiglia vale la necessità di conoscere non soltanto gli aspetti di criticità, ma soprattutto, da punto di vista della tutela, le risorse personali di ciascun membro, sulle quali costruire eventualmente un intervento di sostegno. La famiglia non protettiva. E’ più difficile accertare se la famiglia non sia protettiva, perché solitamente quando non si dimostra protettiva verso il minore in realtà lo fa per essere protettiva verso un adulto della famiglia, ma scoprire l’inganno non sempre è agevole e a questo fine diventa molto importante analizzare come si sia svelato il reato (inteso come denuncia), quale ruolo, in questa fase, abbiano avuto i parenti diversi dagli originari indagati.

Quando, però, si abbia il dubbio sulla protettività non c’è alternativa all’attivazione di risorse esterne alla famiglia, quantomeno nell’immediato. La famiglia maltrattante. Rispetto ai figli la percentuale di maltrattamenti da parte delle madri sale rispetto a quello verso il coniuge/compagno. Nell’immediato appare intuitivo come di fronte alla famiglia che risulti coinvolta in prima persona nel maltrattamento si debbano ricercare progetti di sostegno a prescindere da queste persone. Diventa importante verificare se anche la famiglia allargata sia maltrattante, o se lo sia stata nei confronti dei genitori maltrattanti, oppure se sia connivente, ma se i suoi membri sono indagati non spetta al giudice civile approfondire nei loro confronti l’indagine e non vi è alternativa, nell’immediato, alla ricerca altrove di un sostegno Sul tempo lungo, invece, anche rispetto alla famiglia maltrattante vanno trovati spazi di intervento, soprattutto se il minore è già grande o se vi sono anche minori grandi. Il progetto “P.I.P.P.I.” , il progetto “Riunioni di Gruppo Familiare” ed un nuovo progetto di contrasto alla violenza familiare che a breve sarà sperimentato a Torino sono un esempio di progettualità che va nella direzione di affiancare alla tutela della vittima un massiccio sostegno anche all’autore del maltrattamento che accetti di assumersi un impegno di cambiamento. I primi due progetti, a differenza del terzo, sono nati per affrontare il disagio grave dii minori all’interno della loro famiglia con modalità alternative al loro allontanamento dal contesto familiare. In questo ambito, peraltro, si sono trovati ad affrontare situazioni di maltrattamento. Il primo progetto è caratterizzato da un massiccio sostegno, all’interno della famiglia, per un tempo definito, rivolto a ciascun membro della stessa. Il secondo si caratterizza per il principio di autogestione, guidata, delle soluzioni al pregiudizio, ed è fortemente orientato ad investire sulla responsabilità di ciascun membro della famiglia, a partire dai desideri espressi dai minori, che sono i principali protagonisti dell’intero intervento. Il terzo progetto, che dovrà partire a metà dicembre, prevede l’immediato affiancamento del maltrattante allontanato dalle Forze dell’Ordine da parte di un sistema articolato di aiuti, che vanno dall’abitazione in cui trasferirsi, al sostegno psicologico; al sostegno delle associazioni di genere e del Gruppo Abele, con interventi articolati sul breve e sul lungo periodo. C’è, a questo proposito, l’esigenza di coinvolgere anche la scuola per organizzare una diffusione dell’educazione alla riparazione anche in questo particolare ambito.