Flirt extraconiugale, lei chiede 150.000 euro all’amante per non raccontare tutto alla moglie ma viene arrestata

Un flirt clandestino è costato davvero tanto caro all’amante, il quale si è visto minacciare affinché la donna non raccontasse tutto alla moglie. Protagonista di questa vicenda è una 42enne Padovana il quale pare ricattata l’ imprenditore col quale ha avuto una relazione extra-coniugale ma purtroppo non è andato poi come la donna Sperasse. L’uomo con il quale la donna aveva avuto una relazione extra-coniugale, è un cinquantaquattrenne il quale ha fatto di tutto per incastrarla anche con l’aggiunta dei Carabinieri e così la donna è finita accusata di estorsione e si trova adesso agli arresti domiciliari.

Avrebbe chiesto €150000 all’imprenditore per non raccontare alla moglie della loro relazione clandestina. Per Questa ragione Sara Andretta, una donna 42 anni Trevigiano è stata arrestata dai carabinieri di Padova con l’accusa di estorsione. Lui è un facoltoso industriale di 54 anni e pare avesse iniziato due mesi fa una relazione extra-coniugale con la 42enne spendendo anche circa €30000 tra regali cene e alberghi.

Questa relazione si sarebbe interrotta proprio per volontà dell’uomo e così lei che lavorava presso l’azienda dell’amante, non l’ha presa molto bene e lo ha minacciato di raccontare tutto alla coniuge e per mantenere il silenzio avrebbe chiesto €150000. Però si sarebbe rifiutato di cedere a questo ricatto ed ha denunciato la donna ai carabinieri che nel giro di poco tempo sono intervenuti identificando la donna con la collaborazione della vittima, organizzando uno scambio di una prima somma di denaro pari a €20000 in contanti.

Così nella mattinata di martedì 23 maggio, ci sarebbe stato l’incontro presso il distributore carburanti nell’alta Padovana e l’imprenditore si è presentato con i soldi pronti per consegnarle la donna o almeno in apparenza, ma effettivamente la 42enne non sapeva che ad osservare tutto ciò c’erano i carabinieri che non hanno perso tempo nel fermare la donna in possesso del denaro. Le somme di denaro erano state precedentemente contrassegnate. Quest’azione intimidatrice della donna pare urasse ormai da parecchie settimane Con tanto di minaccia arrivate non soltanto a voce può anche con messaggi inviati al telefonino dell’uomo. La 42enne è stata denunciata e si trova al momento agli arresti domiciliari.