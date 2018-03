FlixBus parte con FlixTrain i treni low cost a prezzi bassissimi

La compagnia tedesca di autotrasporti low cost FlixBus ha annunciato che in primavera debutterà su rotaia con il marchio Flixtrain, lanciando la sfida all’ex monopolista Deutsche Bahn. Flixtrain offrirà ai viaggiatori i collegamenti Amburgo-Colonia, dal 24 marzo, e Stoccarda- Berlino da metà aprile connettendo 28 stazioni ferroviarie. FlixBus conferma la formula low cost che l’ha portata a diffondersi in Europa, Italia compresa: i biglietti ferroviari saranno in vendita ad 9,99 euro, un prezzo molto attrattivo, considerando le tariffe ferroviarie mediamente elevate sul mercato tedesco dei treni a lunga percorrenza.

Sono 7 milioni i passeggeri trasportati da FlixBus in Italia – si legge in una nota – dallo sbarco nel nostro Paese nel luglio 2015 a dicembre 2017: questo il traguardo raggiunto dall’operatore europeo degli autobus verdi, che si riconferma così una soluzione di mobilità sempre più amata da quanti viaggiano all’interno del Paese o si spostano all’estero per lavoro o piacere. Un bilancio ancora più positivo se si considera che il numero degli utenti che hanno utilizzato il servizio in Italia nel 2017 è più che raddoppiato rispetto al 2016, complice l’espansione capillare che, in pochi mesi, ha portato a oltre 200 il numero delle destinazioni nazionali servite.